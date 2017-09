Ž. Pavilionis: G. Palucko žodžiai apie Astravą atspindi visos vyriausybės poziciją

Briuselis išjungtas, diplomatija išjungta ir dar ponas Skvernelis faktiškai pasako, kad kroviniai mums svarbesni, tad galima teigti, kad tautos valios dėl Astravo atominės elektrinės vyriausybė neįgyvendina, LRT RADIJUI sako Seimo Užsienio reikalų komiteto narys konservatorius Žygimantas Pavilionis. „Jaunasis Paluckas tiesiog ėmė ir pasakė, kad karalius yra nuogas. [...] Taigi nekaltinkime tik jaunojo Palucko, nes jo žodžiai tiesiog atspindi visos vyriausybės poziciją, kad ir kaip gražiai kalbėtų mūsų premjeras“, – mano Ž. Pavilionis.

– Kaip vertinate socialdemokratų lyderio Gintauto Palucko pareiškimą, kad viena valdančiųjų partijų neturi pozicijos dėl Astrave statomos atominės elektrinės?

– Manau, reikia žiūrėti plačiau. Čia ne tik Socialdemokratų partija – visa vyriausybė panašiai elgiasi. Pateiksiu keletą faktų. Jaunasis Paluckas, manau, pasakė tai, ko kiti, protingesni, labiau patyrę kolegos tiesiog neišdrįsta pasakyti atvirai ir nuoširdžiai.

Socialdemokratų aukščiausias atstovas Briuselyje Vytenis Andriukaitis iš esmės atstovauja „Rosatomo“ ar net Rusijos interesams – galima pridėti jo pasisakymą prieš sankcijas, kurias kažkada Amerika įvedė Rusijai. V. Andriukaitis niekaip mums nepadeda Astravo sustabdymo klausimą padaryti Briuselio klausimu. Tokiais pasisakymais jis faktiškai paralyžiuoja Briuselį.

Socialdemokratų užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, matyt, suklydo savo ministerijoje panaikindamas Energetinio saugumo departamentą, kurį labai kruopščiai kūrėme, kuris buvo kaip pionierius visame regione, kur diplomatai, politikai, galų gale pradėjo braižyti energetinio saugumo gaires. Faktiškai ministerija šiuo metu yra nusišalinusi nuo bet kokių bandymų kalbinti latvius, estus ar kitas Europos Sąjungos šalis mus paremti.

Ką mes turime? Briuselis išjungtas, diplomatija išjungta ir dar ponas Skvernelis vasaros pabaigoje susikviečia susirinkimą vyriausybėje, kur faktiškai pasako, kad kroviniai mums yra svarbesni, – juk Putinas treptelėjo kojele, Lukašenka treptelėjo kojele ir pasakė „nekelkite piršto prieš Astravą, nes krovinių neteksite“. Mes labai iškilmingai pareiškėme tame susitikime, kad konkuruosime su latviais dėl krovinių.

Nuostabu, bet kur yra Astravas? Sudėjus visus faktus, galima pasakyti viena – tautos valia, kuri buvo išreikšta visų partijų atstovų balsais, yra absoliučiai neįgyvendinama vyriausybės lygiu. O jaunasis Paluckas tiesiog ėmė ir pasakė, kad karalius yra nuogas. Ar už tai verta jį kaltinti? Taip, verta. Iš kitos pusės, jis pasakė tiesą, bet pasakė apie visą vyriausybę. Taigi nekaltinkime tik jaunojo Palucko, nes jo žodžiai tiesiog atspindi visos vyriausybės poziciją, kad ir kaip gražiai kalbėtų mūsų premjeras.

– Bet vyriausybė praėjusią savaitę pritarė planui, kaip blokuoti Astravo elektros importą, taip sunkinant tą statybos projektą. Taip pat Lietuva ketina riboti elektros pralaidumus su Baltarusija bei apmokestinti. Dar siūloma uždrausti Kruonio hidroakumuliacinei elektrinei teikti paslaugas Baltarusijai. Ar visi šie planai, jūsų vertinimu, yra nepakankami?

– Aš 24 metus buvau diplomatu ir žinau, kad planai virsta realybe tik tada, kai jie yra įgyvendinami. Kol kas nematau jokių diplomatinių, tarptautinės politikos žingsnių siekiant įtikinti ne tik Briuselį ir kaimynus, bet ir Ameriką, kad reikia įtraukti Astravą į tokią pat kategoriją, kaip „Nord Stream 2“. Tam reikia labai daug pastangų, pinigų, reklamos. Aš nematau visiškai jokio veiksmo.

Be to, reikia priminti, kad ponas Gediminas Kirkilas labai gražiai kalbėjo apie sinchronizaciją. Nepavyks taip lengvai to padaryti, nes žinome, kad „žaliųjų“ lyderiai iš Lietuvos istorijos išjungė dar vieną dalyką – jos atominę ateitį. Tai yra jų rankomis sukurtas dalykas, jie protestavo labiausiai. Tad dabar tikėtis, kad sinchronizacija greit pavyks ir mes tada jau tikrai užsidarysime nuo Astravo, yra efemeriški planai.

Paklausykite, kokias datas mini ponas Kirkilas – tai yra 2020-kažkelintieji. Kiek dar vyriausybių ar parlamentų teks pakeisti, kol iš tikrųjų mes tai padarysime? Taigi tai yra labai graži priedanga. Iš esmės vienintelė partija, kuri nuosekliai tai daro, – Tėvynės sąjunga. Bet mes esame opozicija, jie prisidengia mūsų planais, mūsų surinktais parašais ir deklaruoja, kad yra nuostabūs, bet realybėje nieko nedaro.