Grupės „Cigarettes After Sex“ lyderis: norėčiau, kad mano muziką sietų su pozityvumu

Ketvirtadienį Vilniuje Pranciškonų kiemelį užpildė amerikiečių grupės „Cigarettes After Sex“ hipnotizuojanti, svajinga, švelni muzika. Grupė neretai pavadinama interneto sensacija. Įtakingos žiniasklaidos priemonės apie „Cigarettes After Sex“ atsiliepia teigiamai, žavisi Grego Gonzalezo androgenišku balsu, minimalistiniais pasirodymais. Kaip išskirtiniai grupės muzikos bruožai pabrėžiami atviri, intymūs, detalūs dainų tekstai.

Beveik visų dainų tekstų autorius – grupės lyderis G. Gonzalezas. Didžioji dalis kūrinių tekstų paremti jo asmeniniais išgyvenimais, prisiminimais. „Kai kurios dainos yra visiškai biografinės, kaip memuarai. Pavyzdžiui, daina „K.“, „Affection“, arba „Nothing`s Gonna Hurt You Baby“. Šiose dainose kiekviena eilutė yra tikra. Kitose dainose, pavyzdžiui, „Apocalypse“, šiek tiek daugiau vaizduotės, bet ir čia daugiausia kalbu apie žmones, kuriuos pažinojau, tai dainos, kurias įkvėpė merginos, su kuriomis susitikinėjau. Visos jos yra apie santykius, kuriuos iš tikrųjų išgyvenau“, – sakė dainininkas.

– Kaip jaučiatės stovėdamas prieš auditoriją ir dainuodamas, iš esmės dalydamasis su visais labai asmeniškomis, intymiomis gyvenimo akimirkomis, ar nesijaučiate tarsi nuogas?

– Ne. Tai man kaip tik suteikia jėgų. Labai malonus jausmas grįžti į tuos prisiminimus. Man nėra svarbu, ar kažkas į žodžius sureaguos neigiamai. Man tiesiog patinka, kai daina mane nuneša į tuos širdžiai svarbius priminimus. Kai užmerkiu akis, tiksliai matau, kaip viskas tada atrodė. Tai nuostabi patirtis, o prieš žiūrovus tai dar ypatingiau.

– Ar tuos gyvenimo momentus prisimenate kiekvieną kartą, kai atliekate dainą?

– Taip, tam tikru būdu. Jeigu labai noriu grįžti į prisiminimus, tiesiog užmerkiu akis. Atlikdamas kai kurias dainas tai darau netgi specialiai, nes man atrodo, kad taip susikuria ypatinga dainos atmosfera. Pavyzdžiui, „Nothing`s Gonna Hurt You Baby“ dainos pabaigoje visada užmerkiu akis ir prisimenu tą merginą, su kuria tuo metu buvau. Prisimenu mus, mūsų kvailiojimus. Man patinka prisiminti, koks buvau anksčiau, kokį kelią nuėjau iki dabar, kokiame etape esu dabar. Labai įdomu žvelgti į praeitį iš dabarties. Kartais tikrai nustembu: „Oho, kaip mano gyvenimas nuo tada pasikeitė.“ Be to, kartais į galvą ateina ne tik prisiminimai, bet labiau svajonės.

– Taigi jums muzikos atlikimas – kaip terapija?

– Visiškai. Manau, kad galbūt net nebūčiau gyvas, jeigu ne muzika, dainos. Man tai padeda išreikšti savo jausmus. (...)

– Ar sutiktumėt, kad dainų žodžiai – savotiškas dienoraštis?

– Taip. Tokios dainos yra „K.“, „Affection“. Bet taip pat šios dainos yra ir laiškai merginai, apie kurią galvojau kurdamas tekstą. „Nothing`s Gonna Hurt You Baby“ taip pat yra laiškas. Tarsi kalbėtumėmės ir kartu bandytume atkurti prisiminimus. (...) Tai labai asmeniškas pokalbis, dainoje yra tokių detalių, kurias atpažintų tik vienas žmogus. Taigi netgi nepasakiau merginai, kad ta daina yra konkrečiai apie ją, ji gali suprasti iš detalių, kuriomis dalijomės tik mes.

– Būtent to ir norėjau paklausti, ar kada nors klausėte leidimo minėti asmenines intymias detales savo dainų žodžiuose, ar tos merginos nori, kad intymios detalės nuskambėtų dainose visame pasaulyje, juk tuomet tai nebėra tik jūsų ir jos asmeniniu dalyku?

– Ne, kai noriu parašyti apie ką nors dainą – aš tai tiesiog padarau. Tai turi būti natūralu. Visi žmonės turi teisę rašyti apie tai, ką nori. Be to, visos dainos yra labai mielos. Jeigu rašyčiau labai pagiežingus, piktus tekstus, tada būtų kita situacija. Galbūt. Jeigu kas nors parašytų apie mane, nesvarbu, gerai ar blogai, aš pats tai priimčiau.

– Kai kuriate dainas, pirmiausia užrašote žodžius, po to muziką?

– Tik labai retai. Jau labai seniai rašau muziką, ir kartais galiu melodiją dainai sukurti per kelias minutes. Daugelis dainų yra parašytos labai greitai. Netgi populiariausios dainos. Pirmiausia parašau muziką, po to, po kiek laiko, grįžtu prie teksto. Sukurti žodžius man trunka daug ilgiau, nes stengiuosi labai tiksliai aprašyti tuos jausmus ir tai padaryti tobulai, o tai man gali užtrukti labai ilgai.

– Tikriausiai didžioji dalis klausytojų jus įsivaizduoja kaip didelį romantiką. Ar tai tiesa?

– Taip. Man atrodo, kad dėl to gyvenu. Tie atvejai, kai išgyvenu labai stiprius jausmus, neatsitinka labai dažnai, todėl jie labai giliai paveikia. Tai galima pavadinti stebuklu. Šie gyvenimo momentai man gyvenime labai svarbūs, todėl taip, dėl to mane galima vadinti romantiku.

– Taigi jūsų portretas, kokį mato gerbėjai, tikriausiai būtų toks: romantika, juoda ir balta spalvos, melancholija, santykiai, cigaretės, seksas. Ką norėtumėt pridėti, jeigu norite pridėti, kad tas portretas būtų tikroviškesnis?

– Hmm. Įdomu. Tikrai, kas dar derėtų prie baltos ir juodos spalvos, ir romantikos, ir visų šių dalykų? Pauzė. Ir nors tai gal ne visi ir ne visada jaučia mano dainose, bet dar pridėčiau pozityvumą. Manau, kad šioje muzikoje yra pozityvumo. Gyvenime gali būti labai sunkių periodų, bet tai labai priklauso nuo to, koks tavo požiūris. Taigi mano dainos yra ir apie tai, kaip išlikti pozityviam. Apie pozityvius jausmus vienas kitam.

„Nothing`s Gonna Hurt You Baby“ ir „Affection“ yra apie sąžiningumą vienam su kitu, apie vienas kito apsaugojimą. Norėčiau, kad tai būtų mano muzikos žinia. Manau, labai svarbu, kad muzika būtų pozityvi. Tikiuosi, kad žmonėms nemano, kad mano dainos tik depresyvios, tikiuosi jie mato tą pozityvumą. Kai kurios dainos yra liūdnos, kaip „K.“ arba „I`m a Firefighter“, bet jos moko išlikti stipriam, pozityviam.

– „Cigarettes After Sex“ muzika ne visada buvo tokia, kokia ji yra dabar. Jeigu paklausytume kūrinių iš 2011-ųjų „Romans 13:9“ albumo, išgirstume, kad bent jau muzikos kuriama atmosfera labai skiriasi. Ar tai, kokios dainos yra dabar, yra išgryninta muzikos versija, kokią ir norite kurti?

– Taip, taip ir manau. Pirmieji mano muzikos kūriniai buvo geri, ir džiaugiuosi, kad jie žmonėms patinka. Tačiau tuo metu aš ieškojau savęs. Klausiau savęs: ar tai esu aš? Eksperimentavau, ieškojau. Tačiau su 2012-ųjų albumu supratau, kad tai yra muzika, kurią noriu kurti, tai mano identitetas, tai yra, kaip jūs sakėte, išgryninta mano muzikos versija ir jose įkūnijau filosofinius, kitus dalykus, kurie man patinka. (...)