Sinoptikė: liūtis turėtų prasidėti jau vidurdienį

Šiandien iš pietų pamažu keliaus galingi kamuoliniai debesys ir pirmieji lietūs turėtų prasidėti apie vidurdienį, bet tai dar neturėtų būti labai smarki liūtis. Taip LRT RADIJUI sako sinoptikė Vida Ralienė. Tačiau, pastebi ji, savaitgalį ir kitą savaitę orai turėtų būti visai neblogi – iš pradžių daugiau trumpų lietų, o antroje kitos savaitės pusėje lietus mažai tikėtinas ir turėtų būti dar šilčiau.

– Vos vieną dieną pailsėjome nuo liūties. Šiandien, regis, Vilniuje vėl sulauksime potvynio?

– Praėjusį kartą daugiau prilijo apie Vilnių – Trakams, Elektrėnams, Molėtams lietaus kliuvo tikrai daugiau. Bet tai ir mažesnės gyvenvietės, ir laukai aplinkui, todėl vandeniui yra kur nutekėti ir susigerti. O Vilniuje viskas, kas išlyja, pakliūva ant asfalto ir teka upeliais. Todėl atrodo, kad tai labai jau baisu.

– Jūsų kolegė sakė, kad apie 13 val. Vilniuje turėtų vėl smarkiai lyti. Ką reiškia „smarkiai lyti“ ir kokia situacija kitur?

– Kokybinis apibūdinimas „smarkus lietus“ turi ir labai konkrečiai kiekybinę reikšmę. Kalbame, kad smarkiai lyja, jei per pusę paros iškritusių kritulių kiekis viršija 15 mm – 15 litrų į kiekvieną kvadratinį metrą. Tai smarkus lietus. Jei kiekis viršija 50 mm, kalbame apie labai smarkų lietų.

– Tai – maždaug mėnesio norma?

– Taip, labai smarkus lietus yra šiek tiek mažiau nei mėnesio norma, bet panašiai. Per praėjusį labai smarkų lietų Elektrėnuose taip ir buvo, kad per pusę paros išlijo tiek, kiek paprastai per visą liepos mėnesį.

Šiandien taip pat tikimės, kad iš pietų pamažu keliaus galingi kamuoliniai debesys. Ir jie ne tiek keliaus link mūsų, kiek, pradėjus šilti orui, pradės formuotis vietoje, plisti, didėti. Pirmieji lietūs turėtų atkeliauti apie vidurdienį, bet tai dar neturėtų būti labai smarki liūtis. Pagal dabartinius duomenis, intensyviausias, smarkiausias lietus su perkūnija tikėtinas į darbo dienos pabaigą.

– Mes kalbame apie Vilniaus kraštą?

– Taip. O kitur Lietuvoje, ir prie jūros, ir vakariniame šalies pakraštyje, smarkiai palijo šiąnakt. Žemaitijoje, kur pradėjo lyti paryčiui, lietaus kiekis dar nėra toks didelis. Bet dieną ten lietaus jau turėtų būti mažiau.

O daugiausia lyti turėtų čia, pietiniuose rajonuose, Sūduvoje, Dzūkijoje. Pamažu kilti ir vėliausiai atkeliauti – į Aukštaitiją. Bet dienos pabaigoje ir Aukštaitijai turėtų kliūti trumpų smarkių liūčių su perkūnija.

– Trečia liūtis per porą savaičių. Iš esmės oras nėra labai karštas. Kaip liūtys sugeba taip greitai susidaryti?

– Truputėlį šiltesniam orui plūstelėjus į Lietuvą, yra labai daug drėgmės. Oras pradeda kilti, kildamas vėsta ir atsiranda labai geros sąlygos susidaryti daug lietaus sukaupusiems, daug vandens išpilantiems debesims.

– Panašios liūtys įprastos buvo kiek anksčiau? Gal tik ši vasara tokia?

– Iš tikrųjų pas mus lietingiausi mėnesiai yra liepa ir rugpjūtis, bet jie todėl ir yra lietingiausi, kad lietus iškrinta trumpų smarkių liūčių metu. Tų smarkių ir labai smarkių liūčių Lietuvoje, tai vienur, tai kitus, fiksuojama vidutiniškai po šešis atvejus kiekvienais metais. Toks mūsų klimatas.

O kalbant apie Vilnių, per paskutinį dešimtmetį smarkesnė liūtis, įskaitant ir birželio 29-osios, būtų penkta. Taigi jų pasitaiko kas dvejus metus. Bet kartais, jei per 10 min. intensyviai palyja, ypač su vėju, nutekamuosius šulinius užkemša lapais, šakomis, ir mes plaukiame.

– Ar Europoje vyraujantys karščiai pasieks Lietuvą?

– Karščiai Lietuvos artimiausią savaitę nepasieks, nes šiemet nėra šilumos pasiskirstymo tarp pietinių ir šiaurinių platumų.

– Kažkokia „siena“ trukdo?

– Sienos niekas nepastatė, tiesiog tokie procesai. Ciklonai, besiformuojantys šiauriniame Atlante, keliaudami į šiaurinius žemyno pakraščius, šiaurinėje dalyje sudaro vakarų oro srautą ir šiluma neprasimuša.

– Yra vidurvasaris ir galima sakyti, kad pirma vasaros pusė buvo šaltesnė negu paprastai?

– „Šaltesnė“ labai nežymiai – ji artima vidutinei daugiametei. Mes labai norime šilumos, bet jos nėra. Tiesiog reikia džiaugtis tuo, ką turime, kad šiandien, praėjus intensyvesniems lietums, artimiausios dienos bus gana šiltos – 18–23 ℃ ir lietaus bus gerokai mažiau.

18 ℃ labiausiai tikėtina prie jūros. Ten, kad ir nelabai šilta, turėtų būti saulėta. Taigi mūsų laukia gražūs vasariški orai, tik nekaršti.

– Tokie orai nusistovės kurį laiką ar vėl greitai bus permainos?

– Savaitgalį ir kitą savaitę orai turėtų būti visai neblogi. Dar šį savaitgalį ir pirmadienį – daugiau trumpų lietų, bet nekalbame apie tokias baisias liūtis – tiesiog gali palynoti.

O antroje kitos savaitės pusėje lietus mažai tikėtinas ir turėtų būti dar šilčiau.