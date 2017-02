S. Skvernelis apie alkoholio ribojimą: jei šios priemonės nepadės, imsimės griežtesnių

Jeigu įvedus numatytas priemones norimų rezultatų nebus pasiekta, reikės galvoti apie kitas, griežtesnes priemones, LRT RADIJUI sako ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Anot jo, būtina galvoti apie pokyčius, kurie būtų naudingi visuomenei, jos narių sveikatai ir nepadarytų žalos ekonomikai.

Anot S. Skvernelio, kaip vieną iš tikslų naujoji valdžia toliau išlaiko alkoholio prieinamumo mažinimą, tačiau turi būti įgyvendintos tik tos priemonės, kurios duos rezultatų: „Vienareikšmiškai manau, kad negalime keisti savo pozicijų ir to nedarysime. Šalyje turime problemų su tikrai per dideliu alkoholio vartojimu ir jo pasekmėmis: socialinėmis, sveikatos ir kitomis. Dėl to mūsų vienas iš tikslų išlieka alkoholio prieinamumo mažinimas. Bus įgyvendintos priemonės, bet jos gali būti tik tos, kurios yra racionalios, pagrįstos, duodančios efektą.“

Premjero teigimu, ėmusis kardinalių priemonių, kurias galima įgyvendinti iš karto, būtų neaišku, kokių pasekmių laukti. „Kalbama apie norą staiga, nedelsiant įsteigti specializuotas parduotuves, neįvertinus, kaip tai atsilieptų mūsų ekonomikai, darbo vietoms, tai pačiai kaimo bendruomenei ir jų parduotuvėms (apie ką dabar labai madinga kalbėti)“, – atkreipia dėmesį S. Skvernelis.

Jo nuomone, derėtų imtis tų priemonių, dėl kurių iš esmės neturėtų kilti diskusijų: „Tai prekybos vietų mažinimas (jų turime tikrai gerokai per daug Lietuvoje, daugiau nei 19 tūkst.), licencijų branginimas ir jų įsigijimas kitokiu būdu nei dabar, prekybos laiko trumpinimas, amžiaus didinimas.“

S. Skvernelis priduria, kad derėtų nustatyti atstumus, kur galėtų būti pardavimo vietos. Be to, turėtų būti kreipiamas didesnis dėmesys kai kuriems alkoholiniams gėrimams: „Kita priemonė – atskirų alkoholinių gėrimų, kurių turbūt negalima pavadinti niekaip kitaip, kaip surogatais, kurie ir verčia alkoholį vartojantį sluoksnį prasigerti, išėmimas iš apyvartos arba jų akcizų padidinimas, kad tiesiog neapsimokėtų jų įsigyti.“

Ministro pirmininko teigimu, šie reguliavimai turi būti įvesti dar šiais metais. „Kalbant apie tolesnę perspektyvą, reikia labai aiškiai pasakyti – įvedus šias priemones turime matyti pokytį, kaip tai atsiliepė alkoholio prieinamumo mažinimui ir kaip mūsų visuomenės sveikatai, kokios socialinės pasekmės. Jeigu kriterijų nepasieksime, turime galvoti apie kitas, griežtesnes priemones. Jeigu pasieksime, manau, to ir pakaks.“