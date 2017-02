„Grammy“: geriausias šiuolaikinis instrumentinis albumas

Iki 59-osios „Grammy“ ceremonijos liko visai nedaug – vasario 12 d. maždaug penktadalis herojų pasipuoš plačiomis šypsenomis, o dauguma nominantų meistriškai slėps nusivylimą. Ir nors didžiosios dalies kūrėjų laukia nusivylimo kartėlis, neabejotinai jau pati nominacija yra didžiulis laimėjimas, įrašomas tarp svariausių įvertinimo ženklų kiekvieno kūrėjo biografijoje, primenama LRT RADIJO laidoje „Muzikinis vidudienis“, kurioje – Geriausio šiuolaikinio instrumentinio albumo apdovanojimo nominantai.

Ch. Loebas „Unspoken“

Pirmiausia – Geriausio šiuolaikinio instrumentinio albumo („Best Contemporary Instrumental Album“) apdovanojimui nominuoto Chucko Loebo albumo „Unspoken“ fragmentas – garsiajam džiazo klubui dedikuota lyderio pjesė „Cotton Club“.

Kasmet įtemptą kovą žadanti Geriausio šiuolaikinio instrumentinio albumo kategorija „Grammy“ apdovanojimų sąrašą papildė tik 2001-aisiais. Kol kas tai vienintelė kategorija 3 numeriu pažymėtame šiuolaikinės instrumentinės muzikos lauke.

Vos prieš kelerius metus ši kategorija buvo iškelta iš populiariosios muzikos lauko į savarankišką šiuolaikinės instrumentinės muzikos lauką, mat joje nominuojami darbai gerokai nutolę nuo populiariosios muzikos įprastine šio žodžio prasme. Jų kūrėjai parastai priskiriami fanko, latin, fusion, world, R&B, crossover, smooth ar popdžiazui – kitaip tariant, kryptims, išaugusioms iš džiazo ir labai artimoms džiazui.

Kad šiuolaikinė instrumentinė muzika tapatinama su moderniuoju džiazu, akivaizdžiai liudija ir per 17 metų čia linksniuoti nominantų vardai, tokie kaip Billas Frisellas, Marcusas Milleris, Dave`as Kozas, Kirkas Whalumas, Wouteris Kellermanas, Herbas Alpertas, Earlas Klughas ir daugybė kitų.

Geriausio šiuolaikinio instrumentinio albumo kategorijos paaiškinimas skelbia, kad pristatomų albumų ne mažiau 51 proc. trukmės turi sudaryti nauja instrumentinė muzika. Tačiau vokalas čia neuždraustas ir nebūtinai jis turi būti traktuojamas kaip instrumentas, kaip tai buvo moderniojo džiazo revoliucijos laikais.

Štai ir pretendento į apdovanojimą šioje kategorijoje – 61 metų amerikiečių gitaristo Ch. Loebo – albume „Unspoken“ suskamba ir jo šeimos narių, dainininkių, dukros Christinos Loeb bei žmonos, savarankiška karjera garsėjančios Carmen Cuesta balsai. O C. Cuesta atliekamos dainos „Way Up High“ autorė – dar viena Loebų muzikinės dinastijos narė, antroji dukra Lizzy.

Beje, šio puikaus šeimos tandemo bendraautoriumi galima vadinti ir legendinį saksofonininką Staną Getzą, kadaise buvusį liudininku jų vestuvėse. Gerai žinomas ne tik iš darbų su S. Getzu, bet ir su tokiomis grupėmis, kaip „Steps Ahead“ bei „Fourplay“, šį kartą Ch. Loebas pats kausis su tikrai tituluotais varžovais. Į „Grammy“ statulėlę jis taikosi jau trečią kartą ir savo oficialioje svetainėje prašo gerbėjų siųsti jam pozityvią energiją, kuri, kaip tiki muzikas, padės nugalėti. „Juk trečias kartas nemeluoja“, – rašo autorius.

„Snarky Puppy“ albumas „Culcha Vulcha“

Energija Ch. Loebui tikrai nepakenktų, nes dėl apdovanojimo varžosi tikrai ryškūs kūrėjai. Tarp jų – ir prieš metus šioje kategorijoje nugalėjusi grupė „Snarky Puppy“. Daugiau nei 10-metį gyvuojantis kūrybingas brukliniečių kolektyvas jau užkariavo klausytojų simpatijas abiejose Atlanto pusėse, įskaitant ir Lietuvą, savo muzikoje organiškai jungdamas džiazą, roką, simfonizmą, bei fusion.

Pernai auksiniu gramofonu įvertintas jų albumas „Sylva“, įrašytas su „Metropole“ orkestru. Šiemet apdovanojimui nominuotas jau 11-as albumas – „Culcha Vulcha“. O pjesė „Semente“ – vieno iš kolektyvų idėjinių vadų, bosisto Michaelio League`o.

Neabejotinai už šią grupę tikrai balsuotų didelė dalis džiazo aistruolių, juo labiau kad vos prieš porą mėnesių „Snarky Puppy“ geriausiu džiazo ansambliu titulavo prestižinio žurnalo „Down Beat“ klausytojai.

H. Alpertas „Human Nature“

Šiemet Geriausio šiuolaikinės instrumentinės muzikos albumo kategorijoje pakartotinai nominuotas ir trimitininkas Herbas Alpertas. Tai tituluočiausias pretendentas šioje kategorijoje: jis jau yra devynių „Grammy“ laureatas, tarp jų – ir apdovanojimo Už viso gyvenimo nuopelnus.

Pastaruoju Auksiniu gramofonu kaip geriausias instrumentinis albumas 2014 m. buvo įvertintas jo darbas „Steppin Out“. Tarp gausių H. Alperto pripažinimo ženklų puikuojasi ir už nuopelnus Amerikos populiariajai muzikai ir populiariajai kultūrai 2013 m. JAV prezidento Baracko Obamos įteiktas Nacionalinis menininko medalis.

Iki šiol aktyviai muzikuojantis 81 metų H. Alpertas tituluojamas džiazo ikona. Šis amerikiečių trimitininkas, kompozitorius, prodiuseris, dailininkas ir filantropas per savo karjerą, prasidėjusią dar 6-ajame dešimtmetyje, įrašė 14 platininių ir 15 auksinių albumų, pardavė per 72 mln. įrašų. Šį skaičių neabejotinai padidins naujasis H. Alperto albumas „Human Nature“, nominuotas „Grammy“ kaip geriausias šiuolaikinis instrumentinis albumas. Šio albumo pjesė, puiki Michaelo Jacksono hito „Human Nature“ versija, ir davė pavadinimą ir visam albumui.

Nepriklausomai nuo to, ar legendiniam muzikui pavyks pelnyti 10-ąjį Auksinį gramofoną, jis jau įėjo į muzikos istoriją ir kaip šlagerių autorius, ir kaip legendinio kolektyvo „The Tijuana Brass“ lyderis. Sunku būtų surasti žmogų, negirdėjusį šios kultinės grupės muzikos, kuria buvo iliustruotas netgi populiarus sovietinis animacinis filmukas „Na, palauk“. Su šia dar 7-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje suburta grupe įrašytas ir naujasis H. Alperto darbas, džiuginantis klausytojus ir novatoriška šiuolaikinio džiazo raiška, ir naujomis spalvomis praturtėjusiu trimito tembru.

B. Frisellas „When You Wish Upon a Star“

Kito šios kategorijos nominanto vardas neabejotinai džiugina alternatyviosios muzikos gerbėjus. Tai gitaristas Billas Frisellas.

Anot kritikų, „milijonu garsų“ skambėti galintis gitaristas per savo kūrybinę karjerą yra sulaukęs prieštaringų vertinimų: kai kam jis – kultinis muzikantas, naujo garsų pasaulio, naujo skambesio filosofijos kūrėjas, o kai kam – infante terible, gavęs šį vardą dėl įvairiapusiškumo, sudėtingos technikos bei nepasotinamo muzikavimo apetito.

Tačiau naujajame, „Grammy“ apdovanojimui pristatytame albume B. Frisellas lakoniškas ir melodingas. Viena iš priežasčių – pati kūrybinė medžiaga. Naujajame albume B. Frisellas ėmėsi savuoju stiliumi perkurti kino muziką. Tad pasiklausykite titulinės albumo pjesės Nedo Washingtono „When You Wish Upon a Star“, žinomos iš Walto Disney animacinio filmuko „Pinokis“.

Albumas, kuriame šalia virtuoziškos lyderio gitaros skamba Eyvindo Kango altas, Thomo Morgano bosas, Rudy Roystono mušamieji bei legendinio kontrabosininko Charlio Hadeno dukters Petros vokalas, sparčiai daugina B. Frisello gerbėjų gretas.

S. Gaddas „Way Back Home“

Liko nepaminėtas dar vienas nominantas – būgnininkas Steve`as Gaddas. „Grammy“ apdovanojimui pristatytas šio 71 metų kūrėjo ir legendinės grupės lyderio albumas „Way Back Home“.

