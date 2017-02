Pasaulio įdomybės: nemokantys alimentų lenkai nešios stebėjimo apyrankes

Lenkijoje tūkstančiams tėvų, kurie neskiria alimentų savo vaikų išlaikymui, gresia nešioti elektronines stebėjimo apyrankes. Tokį įstatymų projektą praėjusią savaitę parengė dešinioji Lenkijos vyriausybė.

Dabar galiojantis įstatymas numato iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmę nuolat nemokantiems alimentų, bet nepatikslina, koks nemokėjimas yra laikomas nuolatiniu. Skelbiama, kad Lenkijoje vaiko išlaikymui skirtus pinigus vėluoja mokėti 305 tūkst. žmonių, daugiausia vyrų. 2016 m. laisvės bausmė už alimentų vengimą buvo skirta beveik 4 tūkst. asmenų.

***

Estija atlieka eksperimentą, susijusį su vadinamųjų kiberšauktinių idėja, suteikdama galimybę aukštą informacinių technologijų kvalifikaciją turintiems jaunuoliams sustiprinti šalies kariuomenės elektroninę infrastruktūrą, užuot atlikus įprastą privalomąją karinę tarnybą.

Skelbiama, kad apie 20 šauktinių dalyvauja šiame eksperimente, pradėtame praėjusią vasarą. Jo rezultatai bus įvertinti, kai birželį pasibaigus šių jaunuolių tarnybos laikotarpis. Pagal Estijos privalomosios karinės tarnybos sistemą jaunuoliai gali būti pašaukti į kariuomenę 8–11 mėn.

***

51 metų Malgožata Voitačka viena be pagalbos nukeliavo į Pietų ašigalį. Per 69 dienų ekspediciją Antarktidoje moteris nužygiavo 1 300 km. Vidutiniškai ji per dieną nukeliaudavo 20 km.

Lenkė buvo priversta riboti miegą ir galiausiai 24 val. žygiuoti be pertraukos, kad suspėtų į JAV lėktuvą, kuris turėjo parskraidinti ją atgal. M. Voitačka tapo pirmąja lenkę, nukeliavusia į Pietų ašigalį, pirmoji moteris prancūzė Lorens de la Ferjer šią atšiaurią vietą pasiekė 1997 m.

***

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, atrodo, neabejoja, kad jam pavyks įgyvendinti savo rinkimų kampanijos pažadą – padaryti Ameriką vėl didžią. Nepamiršdamas savo verslo įgūdžių, D. Trumpas jau pateikė paraišką užregistruoti kaip prekės ženklą šūkį „Išlaikykime Ameriką didžią“, kurį jis ketina naudoti per 2020 m. kampaniją, kai sieks būti perrinktas antrai kadencijai.

Parengta pagal užsienio spaudą.