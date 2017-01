Dainos ir albumai, kurių lietuvių popscena sulaukė 2016-aisiais

Pernai lietuvių popscena naujų dainų sulaukė ne taip ir mažai. Tiesa, turbūt ne visos jos įsitvirtins ilgam. Tad LRT RADIJO laidoje „Muzikinis vidudienis“ – keli geriausi ir grojamiausi 2016-ųjų kūriniai.

Kokiais lietuvių atlikėjų sukurtais kūriniais mūsų grojaraštis praturtėjo praėjusiais metais? Naujų dainų sulaukėme ne taip jau ir mažai. Tiesa, turbūt ne visos jos įsitvirtins ilgam. Taigi norisi parodyti ir geriausias, ir grojamiausias, priminti naujus vardus ar naujus šiais metais išleistus albumus. Bet, kaip suprantate, norint parodyti visą panoramą vienos valandos mažai. Tad galima pradėti nuo Edgaro Lubio dainos „Besparnis paukštis“.

Tęsia Mantas ir atlieka Sauliaus Prūsaičio dainą „Šiandien tu man graži“.

Po smagios Manto atliktos dainos – svajinga, švelni elektroninės popmuzikos grupės „Daddy Was a Milkman“ daina „All About Love“. Gražus balsas, skoningai sudėliotas elektroninis fonas, įsimenančios melodijos ir nuoširdumas – štai tie raktai, padėję grupei greitai užkariauti klausytojų širdis ir tapti metų atradimu.

Beje, jau netrukus vyksiančiuose metų muzikos apdovanojimuose M.A.M.A. ši grupė nominuota elektroninės muzikos Metų atlikėjo ir Metų proveržio kategorijose.

Grupė „Lemon Joy“ po penkerių metų pertraukos išleido septintą studijinį albumą, kurį jau vasario mėnesį ruošiasi ir pristatyti. Daina „Be atšvaitų“, pagal AGATA`os platformą pakartok.lt, yra viena klausomiausių dainų.

Įsimintinus albumus praėjusiais metais išleido ir pristatė ne vienas atlikėjas – „Muzikiniame vidudienyje“ Rolando Kazlo daina „Sapnai“ iš albumo „Toks“.

O vasarą primins Rasos Stoškuvienės ir Erikos Drungytės „Mano pieva“, kurią atlieka ansamblis „Kitava“.

Albumą „Muzika Lietuvai“ praėjusiais metais išleido dainininkas Merūnas Vitulskis. Jame įrašytos specialiai Merūnui sukurtos dainos, viena jų – „Tas jausmas“.

Sausio 7 d. prasidės nacionalinė „Eurovizijos“ atranka, kurios scenoje žiūrovai išvys ne tik puikiai žinomus, bet ir negirdėtus atlikėjus. Praėjusių metų nacionalinės „Eurovizijos“ nugalėtojas Donatas Montvydas už dainą „I`ve Been Waiting for This Night“ buvo apdovanotas Auksiniu singlu.

Ir pabaigoje – Ievos Narkutės daina „1000 metų“.