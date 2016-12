B. Vanagas: apsispręskite, ar jūs gyvenime keleiviai, ar vairuotojai

Naujuosius paprastai tenka švęsti du kartus, LRT RADIJUI sako Benediktas Vanagas, kuris šią šventę jau penktus metus sutiks Pietų Amerikoje, „Dakaro“ ralyje. Anot lenktynininko, švenčių laikotarpis jam ir jo komandai visada būna darbingas, tačiau B. Vanagas juokauja – mano žmona žinojo, su kuo susidėjo. Kitokios nuomonės apie darbą per šventes laikosi dainininkas Andrius Mamontovas, kuris per šventes koncertuoja tada, kai šeima gali vykti kartu.

Su kitokia situacija susiduria kelionių agentūros vadovas Rimvydo Širvinskas-Makalius. Nors lietuviai vis dažniau šventes praleidžia keliaudami, kelione jie ima rūpintis vis anksčiau, todėl nuo gruodžio vidurio, tvirtina R. Širvinskas-Makalius, dauguma kelionių organizatorių jau gali ilsėtis – kelionės būna suplanuotos. Vis dėlto dar nežinantiems, kur pasitikti Naujuosius metus, R. Širvinskas-Makalius pataria – į Lietuvą nebesidairykite.

A. Mamontovas: koncertus nulemia ne honoraras, o paties noras

A. Mamontovas tikina, kad šventės kūrybiniam jo, kaip muzikanto, procesui netruko: „Mano visos dienos susijusios su kūryba, nes kūryba vyksta žmogaus viduje. Tai nepriklauso nuo švenčių. Kūrybine prasme šventės yra tokios pat dienos, kaip ir kitos.“

A. Mamontovo įsitikinimu, natūralu, kad kai kuriose srityse dirbantiems žmonėms Kalėdos ir Naujieji metai yra bene darbingiausios dienos metuose: „Taip jau yra, kad ypač muzikantai, aktoriai, reginių vedėjai yra tie žmonės, kurie kuria šventę kitiems. [...] Lygiai taip pat ir aš šį mėnesį turiu sąrašą koncertų, kuriuos atliksiu. Taip yra kiekvienais metais.“

Jis priduria – koncertų tvarkaraščio, kurį būtų galima pakartoti kiekvienais metais vis dėlto nėra. Kada įvyks koncertai, lemia paties muzikanto apsisprendimas: „Aš visada planuoju, žiūriu. Gal kažkuriais metais būna, kad groji per pačias šventes, kai kuriais metais pasiplanuoji, kad būsi su šeima. Neturiu vienos kažkokios schemos. Bet kuriuo atveju gruodžio mėnesį visada būna nemažai koncertų.“

A. Mamontavo teigimu, didelės įtakos nedaro ir per šventes dažniausiai siūlomi didesni honorarai: „Aš žiūriu, aš tą dieną norėčiau labiau veikti – būti namuose, pabūti kartu su artimaisiais ar tais metais išeina, kad jie gal kartu su manimi važiuoti ten, kur koncertuoju. Žinoma, šventiniai honorarai visada būna šiek tiek didesni. Tai jau kita klausimo pusė, bet tai ne visada nusveria.“

Jo pastebėjimu, vis dėlto šventiniai koncertai skiriasi nuo kitų. Paprastai tai nulemia žiūrovų nusiteikimas, kuris per šventes būna geresnis. „Aš visada stengiuosi atiduoti save, kiek turiu. Galbūt šventės prideda pačiam žiūrovui – šventės, metų pabaiga, tai tam tikras rezultatų įvertinimas. Kiekvienas žmogus vis tiek pagalvoja, ką jis šiais metais nuveikė, ką nori veikti kitais. Natūralu, kad šios šventės yra tam tikras taškas, naujos laiko atskaitos pradžia, tai visada papildo koncerto nuotaiką“, – įsitikinęs atlikėjas.

Jis neslepia – jei pasiseka būti Vilniuje, kai šventiniu laikotarpiu čia koncertuoja kiti atlikėjai, jis pasistengia apsilankyti ir jų koncertuose: „Man įdomu nueiti pasižiūrėti [kitų atlikėjų koncertų tarpušvenčiu]. Žinoma, muzikantams dažniausiai yra taip, kad, kai nori nueiti į kolegų koncertą, pats kur nors koncertuoji, todėl niekaip nesusitinkate[...] Stengiuosi nueiti, nes įdomu, ką veikia kiti. Visada įdomu.“

B. Vanagas: Naujuosius metus „Dakare“ švenčiame dukart

Lenktynininkui B. Vanagui šventės taip pat darbingos – antradienį į „Dakaro“ ralį išvyksta jo komanda. „Iš tiesų nerimo yra visada. Gana didelė atsakomybė slegia pečius. Tai penktasis „Dakaras“, simbolinis mums. [...] Jaučiamės gerai. Patirtis – 20 metų, bet vis dėlto tai tikrai nėra lengvas pasivaikščiojimas. Aš tai puikiai suprantu“, – sako B. Vanagas.

Jis džiaugiasi, kad komanda gali atsipūsti per Kūčias ir Kalėdas, kurias visada sutinka su šeimomis Lietuvoje. Vis dėlto iš karto po jų vis dėlto tenka iškeliauti į Pietų Ameriką. „Vasario mėnesį bus 20 metų kaip esu susituokęs su savo žmona. Ji žinojo, su kuo turi reikalų, tad, manau, viskas gana aišku. Nerimo, manau, yra, tačiau per 20 lenktyniavimo metų, manau, prie to galima kažkiek priprasti. Nebūtinai iki galo, bet kažkiek galima“, – priduria lenktynininkas.

Pasak B. Vanago, gerai nuteikia ir tai, kad per pastaruosius penkerius metus komanda yra pasiruošusi geriausiai. „Tikrai planuojame turėti drausmingą „Dakarą“. Darysime viską, kad jis toks būtų. Prieš mėnesį turėjau šiokią tokią kojos traumą, kilo gana stipri alergija. Turiu „klibinkščiavimu“, bet manau, kad viskas bus neblogai“, – viliasi lenktynininkas.

Jis sutinka – „Dakaras“ niekada nebūna lengvas. Tuo organizatoriai pasirūpino ir šiemet: „Šiais metais iš pagrindinių naujovių turbūt yra tai, kad mes turime naują valstybę – Paragvajus, kur bus lenktynių startas. Penkias dienas praleisime Bolivijoje. Ji ypatinga tuo, kad mes penkias dienas lenktyniausime 3,5–5 km aukštyje virš jūros lygio. Tai tikrai labai aukštai, labai mažas deguonies kiekis ir potencialus pavojus sveikatai. Ten daug mažiau deguonies, kūnas negauna jo tiek, kiek reikia.“

Pasak B. Vanago, jau penktus metus Naujuosius metus „Dakare“ švenčianti komanda paprastai juos pasitinka du kartus: „Naujuosius metus švenčiame du kartus. Dažniausiai tai yra telefoniniai skambučiai, komandoje – rankų paspaudimas, kai Lietuvoje būna Nauji metai. [...] Manau, kad Pietų Amerikoje mes su komanda nueisime pavakarieniauti. Kitą dieną po Naujųjų metų mes turime podiumą – prasideda lenktynės. Esame kaip kariuomenėje. Pas mus yra labai aiškios taisyklės, sutikimas bus visiškai ramus, bet tai nereiškia, kad nebus apmąstymų.“

B. Vanago nuomone, pradedant naujus metus, svarbu apsispręsti, ar nori būti vairuotoju, ar keleiviu: „Jeigu tu esi vairuotojas, tu turi būti atsakingas, tačiau ten, kur suki savo vairą, ten važiuoja tavo gyvenimas. Jeigu tu būni kaip keleivis, gali būti atsipalaidavęs, nusnausti, tačiau reikia suvokti vieną dalyką – pasirinkimo, kur važiuoji, tu neturi. Tu turi tik pasirinkimą, kur tave veža. Apsispręskite, ar jūs gyvenime keleiviai, ar vairuotojai.“

R. Širvinskas-Makalius: per šventes kelionių organizatoriai atsipučia

Anot kelionių agentūros vadovo R. Širvinsko-Makaliaus, šie metai nustebino tuo, kad labai daug keliautojų šventinėmis kelionėmis pasirūpino iš anksto. Jo teigimu, naujametinėmis kelionėmis žmonės pradėjo domėtis dar rugpjūtį.

„Labai daug žmonių išvyksta ne tik trumpoms savaitgalio kelionėms, tačiau ir ilgesnėms poilsinėms kelionėms į Egiptą, Kanarų salas, Dubajų ir kitus šiltus kraštus. Taip pat vis daugiau žmonių sau gali leisti keliauti į tolimesnes, egzotines šalis“, – tvirtina R. Širvinskas-Makalius.

Jis priduria – domėtis tokiomis kelionėmis paskatina ne tik Naujųjų metų šventės, bet ir kalėdinės mugės. Neretai žmonės pasirenka vykti į Europos didmiesčiuose vykstančias muges.

„Per pastaruosius porą ar trejus metus stebiu tendenciją, kad į kalėdines muges nori išvažiuoti vis daugiau žmonių. Populiariausios mugės, žinoma, yra Europos didmiesčių. Vokietijos mugės nenugalimos lyderės – vykstama tiek į Berlyną, tiek į Miuncheną, tiek į Brėmeną ir daugybę kitų miestų“, – sako R. Širvinksas-Makalius.

Jo pastebėjimu, žmonės įsitikinę, kad Vokietijos mugės labiausiai pasiruošusios Kalėdoms, todėl ten galima rasti daugiausia vienetinių daiktų, kuriuos galima parvežti dovanų artimiesiems. Pasak R. Širvinskio-Makaliaus, į tokias keliones dažnai vykstama autobusais, pakeliui aplankant kitas žymias vietas, tačiau galima pasirinkti ir trumpesnį variantą – pigių skrydžių bendrovių pasiūlymus.

„Pigių skrydžių bendrovės tiek iš Vilniaus, tiek iš Kauno, o dabar jau net ir iš Palangos siūlo skristi į Europos didmiesčius, pavyzdžiui, Paryžių, Romą, Milaną, Barseloną, ir ten aplankyti kalėdines muges. Kitas pliusas, kodėl šiuose miestuose verta lankytis žiemą – sumažėjęs turistų srautas, atpigę viešbučiai, taip pat pigūs skrydžiai“, – tikina R. Širvinskas-Makalius.

Anot R. Širvinsko-Makaliaus, tarp egzotinių kelionių pačios populiariausios – į Azijos valstybes: „Šiais metais labai išpopuliarėjo Maldyvai, visą laiką topuose yra Tailandas, dar yra tikrai nemažai žmonių, vykstančių į Indiją, Šri Lanka galbūt yra viduriukas tarp Indijos ir Europos kurortų. Taip pat žmonės vyksta į Malaiziją, Vietnamą, Kambodžą, į tas šalis, kuriose mes galime pasijusti galbūt turtingesni, nes ten žemesnis pragyvenimo lygis.“

R. Širvinsko-Makaliaus tvirtinimu, kai kurie žmonės pasirenka šventinį laikotarpį praleisti Lietuvoje, tačiau nespėjusieji tuo pasirūpinti anksčiau, įsitikinęs pašnekovas, į Lietuvą jau turėtų nebesidairyti. „Tikrai daug viešbučių dar nuo praėjusių metų pradėjo ruošti specialias programas moksleivių atostogoms, kur kiekvieną dieną vaikai turi įvairių užsiėmimų, [...] o tėvai gali pailsėti. Naujų metų sutikimui Lietuvoje tikrai reikėtų skirti nemažai pinigų – viešbučiai gana brangūs. Be to, labai anksti užsakomi, todėl, jei dabar pradėtume galvoti, kur švęsime Naujuosius metus, tai Lietuvą siūlyčiau išbraukti iš sąrašo, nes tikrai daugelis vietų jau užimta“, – rekomenduoja R. Širvinskas-Makalius.

Jo teigimu, net pradėję šventines keliones planuoti gana vėlai, žmonės jas vis tiek susiplanuoja ir užsisako iki gruodžio vidurio, todėl šventiniu laikotarpiu gali pailsėti ne tik keliautojai, bet ir kelionių organizatoriai: „Viskas jau būna užsakyta, suplanuota, žmonės jau išvažiavę, belieka laukti laimingų sugrįžusių veidų ir klausti jų atsiliepimų, kaip jiems pavyko sutikti naujuosius metus.“