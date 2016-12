Muzikos kūriniai, pretenduojantys gauti 59-uosius „Grammy“ apdovanojimus

Šimtams muzikos kūrėjų bei atlikėjų gruodžio 6-ąją prasidėjo neramaus laukimo metas – JAV garso įrašų akademija paskelbė pretendentų į 59-uosius „Grammy“ apdovanojimus sąrašą. Laureatai paaiškės vasario 12 d., o iki tol galima artimiau susipažinti su nominantais.

Spalvinga Piotro Čaikovskio pjesės „Fėjos Dražė šokis“ iš baleto „Spragtukas“, kurią balsams išradingai pritaikė vokalinė grupė „Pentatonix“, aranžuotė pernai buvo įvertinta „Grammy“ apdovanojimu.

Šiais metais net 84 kategorijas aprėpiančiame „Grammy“ nominacijų sąraše galima rasti ir tris kalėdinius kūrinius, kurie pretenduoja į apdovanojimus už geriausią aranžuotę. Būtent apdovanojimus – daugiskaita, nes už aranžuotes teikiami du „Auksiniai gramofonai“. Vienas – už pritaikymą orkestrui arba a cappella ansambliui, antras – už pritaikymą instrumentams ir vokalui.

Vienas nominuotas darbas – „The Count Basie Orchestra“ Samyy Nestico aranžuota tradicinė kalėdinė daina iš prieš metus pasirodžiusio albumo „A Very Swingin’ Basie Christmas“. Už šios dainos aranžuotę pirmajam savo karjeroje „Grammy“ apdovanojimui nominuotas ilgametis orkestro aranžuotojas 92 metų S. Nestico, kurio, kaip aranžuotojo, stažas – 72 metai.

Į pirmąjį „Grammy“ pretenduoja ir kito kalėdinio kūrinio aranžuotės autorius – Linkolno džiazo orkestro saksofonininkas bei aranžuotojas Tedas Nashas. 56 metų muzikas „Grammy“ apdovanojimui nominuotas antrą sykį. Pirmąkart jis buvo nominuotas 2010 m. kaip kompozitorius už kompozicijas Linkolno džiazo centro albumui „Portrait in Seven Shades“, kuris buvo dedikuotas septyniems didiesiems dailininkams nuo Claude`o Monet iki Salvadoro Dali. Šiemet T. Nasho vardas „Grammy“ nominantų sąraše pasirodo net trijose pozicijose. Jo bigbendo albumas „Presidential Suite: Eight Variations on Freedom“ varžosi dėl apdovanojimo geriausio didžiojo džiazo ansamblio albumo kategorijoje, šio albumo kompozicija „Spoken at midnight“ pretenduoja į geriausios instrumentinės kompozicijos „Grammy“, o štai geriausios aranžuotės apdovanojimui nominuota jo Linkolno džiazo centro orkestrui pritaikyta kalėdinė giesmė „We Three Kings“ iš albumo „Big Band Holidays“.

Į kitą kategoriją pateko orkestras šmaikščiu pavadinimu „Gordon Goodwin`s Big Phat Band“. Jo lyderio aranžuota turbūt viena jauniausių tradicinių kalėdinių giesmių – sutuoktinių Noelio Regney ir Glorios Shayne Baker 1962 m. sukurta „Do You Hear What I Hear?“ iš Gordono Goodwino bigbendo albumo „A Big Phat Christmas Wrap This!“ – nominuota „Grammy“ geriausios aranžuotės vokalui ir instrumentams kategorijoje. Šią albumo kompoziciją bigbendas įrašė su legendine a cappella grupe „Take 6“.

„Take 6“ – tituluočiausi nominantai šiuose „Grammy“ apdovanojimuose, aranžuotės kategorijoje. „Gordon Goodwin`s Big Phat Band“ lyderis ir aranžuotojas G. Goodwinas jau yra dukart „Grammy“ laureatas, 2013 m. „Auksinį gramofoną“ pelnęs už geriausią instrumentinę aranžuotę, 2014 m. – už geriausią didžiojo ansamblio albumą. O jo kūrybiniai partneriai nominuotoje pjesėje – vokalinė grupė „Take 6“ – yra net 10 „Grammy“ apdovanojimų laureatai. Beje, vienas jų pelnytas būtent už kalėdinį albumą 1991 m. „He Is Christmas“. Kalėdinė giesmė „O Come All Ye Faithfull“ – manoma, viena seniausių tradicinių kalėdinių giesmių, skambančių visame pasaulyje.

G. Goodwino sprendimą suvienyti jėgas su ansambliu „Take 6“ apdairus. Juk per visą „Grammy“ istoriją laureatais tapo vos septyni kalėdiniai kūriniai (čia neišskirtos dainos, albumai ar aranžuotojai) ir tarp šių išrinktųjų – „Take 6“ kalėdinis albumas. Ar pasiseks G. Goodwinui su „Take 6“ pelnyti trečią apdovanojimą, parodys laikas, juk vasarį, kai teikiami šie prestižiniai apdovanojimai, kalėdiniai varpeliai jau būna ne tik nuskambėję, bet ir pasimiršę.

O G. Goodwinui teks grumtis su tikrai įspūdingų skirtingų žanrų aranžuočių autoriais. Pavyzdžiui, Jacobu Collieriu, tapusiu tikra staigmena 59-ojo „Grammy“ nominantų sąraše. Ne tik todėl, kad JAV garso įrašų akademijos narių dėmesį patraukė šio 22 metų brito dainininko, aranžuotojo, kompozitoriaus, multiinstrumentalisto debiutinio albumo kūriniai, bet ir todėl, kad šis debiutinis darbas, pavadintas „In My Room“, tikrąja to žodžio prasme gimė J. Collierio kambaryje. Jis buvo sukurtas, aranžuotas, įrašytas ir prodiusuotas autoriaus namuose Londone. Ir didžiausias netikėtumas – jo atlikėjas yra pats vienas žmogus-orkestras J. Collieris.

Dvi šio albumo kompozicijos nominuotos „Grammy“ apdovanojimui už aranžuotę: viena – orkestrinių ar a cappella aranžuočių kategorijoje, kita – geriausios aranžuotės balsui (arba balsams) ir instrumentams kategorijoje.

Grįžkime prie aranžuočių skirstymo painiavos. Muzikos raida įnešė savų korektyvų ir į „Grammy“ apdovanojimus. Prieš trejus metus, anksčiau vadinta geriausiu instrumentinio pritarimo, akompanimento balsui aranžuotė, pavadinta platesne sąvoka – instrumentinė ir vokalinė aranžuotė, taip tarsi pabrėžiant, kad ir balsas, ir instrumentai yra lygiaverčiai. O vokalinės grupės, vadinamos ir balsų orkestrais, prilygintos orkestrinei instrumentinei aranžuotei. Kartais jas skirianti riba labai plona ir to paties albumo kūriniai nominuojami skirtingose aranžuočių kategorijose.

Taip nutiko ir C. Collierio atveju, taip yra ir į du „Grammy“ skirtingose aranžuočių kategorijose pretenduojančio Johno Daversa atveju. 44 metų amerikiečių trimitininkas, kompozitorius, aranžuotojas ir vieno ryškiausių šiandienos didžiųjų džiazo ansamblių lyderis J. Daversa siekia savo pirmojo „Grammy“ apdovanojimo su dviem kompozicijomis iš albumo „Kaleidoscope Eyes: Music of the Beatles“, kuriame per džiazo kaleidoskopą stebi legendinio Liverpulio ketverto kūrybą. Beje, dar vienam, trečiajam, geriausio didžiojo džiazo ansamblio („Best Large Jazz“) albumo kategorijoje nominuotas ir pats albumas.

Ir pabaigoje – dar vienas kūrinys. Tai Johno Beasley orkestrui pritaikyta Thelonious Monko pjesė „Ask Me Now“. Šį kūrinį atlieka J. Beasley orkestras „MONK`ekstra“, suburtas specialiai atlikti perkurtą T. Monko muziką. Beje, „MONK`ekstra“ su savo albumu pretenduoja ir į „Grammy“ apdovanojimą geriausio didžiojo džiazo albumo kategorijoje.