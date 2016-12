Svarbiausi 2016-ųjų pasaulio įvykiai: nuo ISIS išpuolių iki pokemonų gaudynių

2016-aisiais pavyko užbaigti pusę šimtmečio trukusį karinį konfliktą Kolumbijoje, tačiau, pavyzdžiui, Rusijoje, pokyčių neįvyko – Dūmos rinkimus vėl laimėjo Vladimirą Putiną remianti partija. Pramogų pasaulyje daug dėmesio sulaukė Leonardo DiCaprio, pelnęs pirmąją „Oskaro“ statulėlę, o Bobas Dylanas, apdovanotas Nobelio literatūros premija, neatvyko jos atsiimti.

Didžiausias dėmesys – JAV prezidento rinkimams

Šiais metais pasaulis susidūrė su gausybe pokyčių, sulaukusių didelio žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio. Baigiantis 2016-iesiems, metas apžvelgti svarbiausius šių metų įvykius.

Didžiausio atgarsio sulaukė Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento rinkimai. 45-uoju prezidentu išrinktas respublikonų kandidatas Donaldas Trumpas. Iš pradžių, daugumai jo kandidatūra atrodė kaip pokštas. Visgi, augant jo populiarumui ir kylant naujiems skandalams, iki pat rinkimų ekspertai negalėjo užtikrintai prognozuoti rinkimų baigties. Per rinkimų kampaniją iškėlęs visuomenės susiskaldymą, skirtumus ir žadėjęs pokyčius, lapkritį D. Trumpas nugalėjo.

Kitas šiais metais garsiai nuskambėjęs įvykis buvo Jungtinės Karalystės referendumas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos, žinomas kaip „Brexit“. Referendume 52 proc. balsavusiųjų nusprendė išstoti iš bendrijos. Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Davidas Cameronas po šio sprendimo pasitraukė iš posto ir naująja šalies premjere tapo Theresa May.

Nors viešojoje erdvėje dėl abiejų pastarųjų įvykių buvo plačiai diskutuojama, aptariami įvairūs galimi variantai, didelė dalis žiniasklaidos netikėjo, kad tai iš tiesų įvyks. Vis dėlto, savo valią pareiškusios ir dabartine padėtimi nepatenkintos visuomenės grupės viską pasuko netikėta linkme.

Rusijoje didelių pokyčių nebuvo

Po britų sprendimo palikti ES, garsiau kalbėti ėmė ir kitų šalių euroskeptikai. Vienos didžiausių Nyderlandų partijų lyderis Geertas Wildersas pareiškė, kad Nyderlandai turėtų pasekti britų pavyzdžiu.

Spalį Islandijos parlamento rinkimuose beveik šeštadalį vietų laimėjo buvusios „WikiLeaks“ aktyvistės vadovaujama antisisteminė Piratų partija.

Birželio pabaigoje Romos mere išrinkta euroskeptiško judėjimo „Penkios žvaigždės“ narė, o gruodžio pradžioje dėl nepavykusio referendumo atsistatydinus Italijos premjerui Matteo Renzi, manoma, kad ateinančiuose parlamento rinkimuose nugalės euroskeptikai, kalbantys apie atsisveikinimą su euru.

Šį mėnesį Austrijos prezidento rinkimuose varžėsi kraštutinių dešiniųjų pažiūrų euroskeptikas Norbertas Hoferis.

Rusijoje 2016-aisiais pokyčių neįvyko, Dūmos rinkimų rezultatai nenustebino – juos laimėjo prezidentą Vladimirą Putiną remianti partija „Vieningoji Rusija“.

Dar vienas itin svarbus šių metų įvykis – pasirašyta taikos sutartis tarp Kolumbijos vyriausybės ir marksistinės organizacijos FARC sukilėlių. Taip užbaigtas paskutinis karinis konfliktas vakarų pusrutulyje, trukęs pusę šimtmečio. Kolumbijos prezidentui Chuanui Manueliui Santosui skirta Nobelio taikos premija.

Kitas visuomenės reakcijos sulaukęs įvykis Lotynų Amerikoje – Kubos revoliucijos lyderio Fidelio Castro mirtis. Kuboje paskelbus gedulą, JAV, Floridoje, gyvenantys kubiečiai išėjo į gatves atšvęsti diktatoriaus mirties.

Kova su ISIS tęsiasi

Pasaulis šiais metais toliau stebėjo vieną žiauriausių konfliktų Artimuosiuose Rytuose, besitęsiantį šeštuosius metus. Sirijoje 2016-aisiais karas nusinešė apie 50 tūkst. žmonių gyvybių. Rusijai įsikišus, Basharo al-Assado pajėgos galutinai, iš anksčiau sukilėlių užimto Alepo, išvijo kovotojus ir gyventojus. Gruodį pradėta jų evakuacija.

Sirijai kenčiant nuo karo, kaimynystėje esantis Irakas toliau kovoja su vadinamąja Islamo valstybe. Iš šios organizacijos atkovojus Faludžos miestą, pradėta ir Mosulo išlaisvinimo operacija. Vis dėlto, nors ISIS pajėgos šalyje ir mažėja, kovos su islamistai tęsiasi ir sprendimas dar nerandamas.

Iš žiniasklaidos akiračio nedingo ir Turkija. Liepą kariškių grupė bandė įvykdyti perversmą ir nuversti prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą. Šiam išsilaikius valdžioje, sulaikyta ar atleista apie 100 tūkst. žmonių, tarp jų kariuomenės ir policijos pareigūnų, teisėjų, žiniasklaidos ir švietimo darbuotojų. Šalis per šiuos metus nukentėjo nuo gausybės teroro išpuolių, o vienas turkų pareigūnas šį mėnesį nušovė Rusijos ambasadorių.

Ekspertai prognozuoja, kad silpnėjant ISIS Artimuosiuose Rytuose, ekstremistai savo tinklą gali išplėsti Vakaruose. Šiemet europiečiams teko skaudžiai tuo įsitikinti. Įvykdyti trys teroro išpuoliai. Per kruviniausią mirtininkų sprogdintojų surengtą išpuolį Belgijos istorijoje kovo mėnesį Briuselio oro uoste ir metro stotyje žuvo 32 žmonės. Kitiems išpuoliams panaudoti sunkvežimiai. Liepą Prancūzijos kurorte Nicoje per teroro išpuolį žuvo 86, o gruodį Vokietijoje, Berlyno kalėdinėje mugėje, suvažinėta 12 žmonių. Už šiuos išpuolius atsakomybę prisiėmė „Islamo valstybė“.

Neišvengta stichinių nelaimių

2016-uosius Brazilija pasitiko Zikos viruso protrūkiu. Bijota, kad tai gali pakenkti vasaros olimpinėms žaidynėms, tačiau sportininkai nepabijojo vykti į Pietų Ameriką ir žaidynės Rio de Žaneire įvyko sėkmingai. Po jų duotas startas ir Brazilijos sostinėje vykusioms parolimpinėms žaidynėms. Visgi Rusijos sportininkus užklupo dopingo skandalas. Nustatyta, kad apie 1000 sportininkų dalyvavo valstybinėje dopingo programoje ir nuo 2011-ųjų jų dopingo mėginiai buvo klastojami.

Pavasarį žiniasklaida sukėlė daugybę skandalų, paviešindama daugiau kaip 11 mln. nutekintų konfidencialių, vadinamųjų Panamos dokumentų, parodančių, kaip pasaulio lyderiai ir kiti turtingi asmenys slėpė savo turtą nuo visuomenės. Pusantro šimto politikų iš įvairių šalių sujudo teisintis dėl nutekėjusios informacijos.

Šiemet Europoje per du mėnesius centrinę Italiją sudrebino trys stiprūs žemės drebėjimai, per kuriuos žuvo beveik 300 žmonių, kelios dešimtys tūkstančių liko be pastogės.

Šiais metais surengtas istorinis popiežiaus Pranciškaus ir stačiatikių patriarcho Kirilo susitikimas. Tai – pirmasis toks susitikimas nuo Bažnyčios skilimo 1054-aisiais. Motina Teresė šiemet paskelbta šventąja.

Galima paploti ir technologijų kūrėjams. Jupiterio orbitą, po penkerių metų skrydžio, pasiekė NASA erdvėlaivis „Jupo“, saulės energija varomas lėktuvas apskriejo žemę, o Europos kosminis zondas „Rosetta“, nusileisdamas ant kometos, užbaigė 12 metų trukusią misiją.

Atsisveikinta su garsiais dainininkais

Šie metai buvo sėkmingi daugybėje garsių filmų pagrindinius vaidmenis atlikusiam Leonardo DiCaprio. Vaidmuo filme „Hju Glaso Legenda“ jam galiausiai pelnė pirmąją statulėlę.

Kitas daug dėmesio sulaukęs apdovanojimas – dainininkui Bobui Dylanui skirta Nobelio literatūros premija. Pastarasis neatvyko jos atsiimti į Švedijos sostinėje Stokholme vykusią premijų teikimo ceremoniją.

Vasarą žmonės po gatves ėmė klaidžioti labiau nei įprastai nosis sukišę į savo išmaniuosius telefonus. Pasirodo, kad tai naujas virtualios realybės žaidimas, kuriame vaikštant gatvėmis savo telefono ekrane galima išvysti pokemonus ir juos pagauti. Žiniasklaidoje buvo aptartas ne vienas atvejis, kuomet šį žaidimą nusikaltėliai panaudojo siekdami apiplėšti nuošaliau nuklydusius žaidėjus.

Vieniems besivaikant pokemonų, kompanijos „Samsung“ mobiliųjų „Galaxy Note 7“ savininkams išmanieji telefonai perkaitę pradėjo degti, tad kai kurios oro bendrovės uždraudė juos įsinešti į orlaivių salonus. Kompanijai teko stabdyti šių telefonų gamybą ir išimti juos iš prekybos.

Šiemet gerbėjams teko atsisveikinti su didelę įtaką muzikos pasaulyje padariusiais dainininkais. Būdamas 69 metų, mirė garsus rokeris Davidas Bowie. Birželį, perdozavęs skausmą malšinančių medžiagų, mirė 57 metų JAV dainininkas Prince`as. Lapkritį gerbėjams teko atsisveikinti su prieš mažiau nei mėnesį paskutinį albumą išleidusiu 82 metų kanadiečių dainininku, poetu ir rašytoju Leonardu Cohenu.