T. Narkevičius-Fingalick: tikros meilės niekada nebuvo, bet buvo gražios muzikos

Šiuo metu gyvename neatidaus muzikos klausymosi laikais, bet žmonių muzikinis skonis turėtų gerėti – atlikėjai turės atsinaujinti, nes kitaip neuždirbs pinigų, taip laimės abi pusės – ir klausytojas, ir atlikėjas. Taip LRT OPUS sako prodiuseris ir atlikėjas Tomas Narkevičius-Fingalick. Anot jo, tikros meilės niekada nebuvo, bet buvo daug gražios muzikos, vienas atlikėjų, kūrusių tokią, – Prince, kurį šiais metais praradome.

– Kodėl jums įdomi alternatyvaus R&B muzika?

– Ji man įdomi ne tik dėl to, kad įdomiai skamba, bet reiškia daug kaip kūrėjui. Iš šios muzikos semiuosi daugiausia energijos ir minčių. Suprantu, kad noriu eksperimentuoti ir kurti muziką šia prasme. Šiais metais buvo labai ryškūs tokie atlikėjai kaip Frankas Ocean ar Childish Gambino. Net visa repo muzika tampa labiau melodinga, minkštesnė.

– Reperiai pradeda dainuoti.

– Reperis, kuris moka dainuoti, šiandien yra brangesnis už tą, kuris tik repuoja. Populiariojoje muzikoje reperio dainavimas beveik būtinas. Vienas to pavyzdžių – atlikėjas Drake, šiais metais išleidęs albumą „Views“, kurio visi labai laukė. Tačiau tai nebuvo stipriausias metų albumas, jis – gana nuspėjamas. Manau, kad žmonės iš muzikos industrijos tikisi, kad per labai žymius atlikėjus didelėms masėms galima atnešti kažką įdomaus. Muzikos klausytojai to labiausiai ir nori.

– Kai žmonės pagalvoja, pavyzdžiui, apie Kanadą, jie mąsto apie tokius atlikėjus kaip Justinas Bieberis, Nelly Furtado ir pan., bet ne hiphopo ar R&B prodiuserius.

– Kai pildžiau paraišką į „Red Bull Music Academy“, kuri vyko Kanadoje, Monrealyje, buvo užduotas klausimas, kokie atlikėjai iš Kanados mėgstami. Šiuo metu atlikėjų ten labai daug. Kad ir The Weeknd iš Toronto. Jis – buvęs Drake kolega, parašęs šiam labai daug didžių kūrinių.

Manau, kad tai geras dalykas, kai viso pasaulio dėmesys atsisuka į vieną miestą. Gerai, kai miestas idealizuojamas ir šlovinamas kurį laiką, nes per tą laiką gali atsiskirti grūdai nuo pelų – atsirasti atlikėjų, kurie liks. Yra nemažai tokių atlikėjų, kurie sukuria vieną EP albumą ar įprastą albumą ir viskas tuo baigiasi. Tačiau tuo pačiu gali atsirasti daug talentų.

– Toks atlikėjas, kaip Frankas Ocean, vargu ar galėjo būti populiarus prieš 10 metų, ar ne?

– Taip, teisingai. F. Ocean šių metų albumas labiausiai apipintas legendomis, visi jo laukia. Kai kurie atlikėjai tampa legendomis dar kurdami ar leisdami, pavyzdžiui, trečiąjį albumą. Kanye Westui šie metai, ko gero, vieni spalvingiausių gyvenime.

Žiūrint į tai, kaip viskas jo gyvenime sunkėja, bijau, kad tai nebūtų paskutiniai metai. Jis leidžia nuostabią muziką, kolaboruojasi su įdomiais atlikėjais, bet jo šlovė, kaip ir F. Ocean, tokia slegianti. Atlikėjai duoda mums daug gražios muzikos, bet žmonės remiasi ne tik į ją, bet ir pačius atlikėjus.

Savo muzika gana inovatyvus yra Solange albumas. Amerikoje daug žmonių labai gerai pajautė to albumo muziką, nes jame kalbama apie artimus dalykus. Apie tai, ką galvoja juodaodės mergaitės – nepasitikėjimą savimi, rasizmą ir pan.

Štai F. Ocean šneka apie seksualumą ir meilę. Gražus dalykas, kad šie atlikėjai įneša taip reikalingo natūralumo ir nuoširdumo. Kitaip, pavyzdžiui, su Madonna, kuri bando būti aktuali, tinkama, bet jos muzika jau apie nieką.

– F. Ocean daina „Pink + White“ skamba ramiai, neturi ryškaus priedainio, jos reikia klausyti kelis kartus, kad suvoktum ir pajaustum. Anksčiau vyravo hitų muzika, kai sukurtą dainą visi turėjo pamėgti iš karto. F. Ocean savo albume neturi nė vieno hito, bet jis – vienas labiausiai klausomų ir vertinamų. Koks tai pokytis?

– Manau, kad ir anksčiau muzika buvo puiki. Taip, popmuzikoje buvo tamsus periodas. Nemanau, kad ir dabar esame geriausiame laikotarpyje, daug kas dar pasikeis. Atlikėjai semiasi idėjų iš jau sukurtos, geriausios muzikos.

Nesakyčiau, kad jie prikelia žanrą, tai vis tiek kažkas nauja, bet muzika tarsi eina pastoviais ciklais. Tai puiku, ji įdomesnė, o F. Ocean hitai – tiesiog geri kūriniai. Jo albumas nėra vientisas – jis sudarytas iš skirtingų vokalo, skirtingų prodiusavimo technikų.

– Ar daug lemia muzikos klausymosi būdas? Kai klausai albumo platformoje „Spotify“, nereikia, kad muzika skambėtų kaip radijuje, yra kitoks santykis su ja, nulemiantis ir kitokį garsą.

– Šnekėčiau apie tai, kaip mes klausomės muzikos. Manau, kad tas klausymasis neatidus – tai neatidaus klausymosi laikai. Mūsų dėmesio sukoncentravimo laikas sumažėjęs, esame chaose vaikštantys žmonės.

Tie albumai, kurie priverčia neprasukti dainos, yra svaresni ir turtingesni. Didieji albumai pasakoja vieną istoriją. Seniai to neturėjome, kad nusipirktume albumą, paklausytume jį visą ir suprastume istoriją. Tai man labiau emociškai surezonuoja nei vis pasiklausant tris kartus važiuojant troleibusu.

– Atlikėjos Solange albumas kritikų pripažintas vienu geriausių šiais metais, ji išsikovojo tvirtas pozicijas. Kaip matote Solange R&B muzikos kontekste?

– Žiūrėjau vaizdo medžiagą apie albumo kūrimą. Su prodiuseriais ir muzikantais ji sėdi studijoje arba namelyje miške, jos kūrybinis procesas, muzikos pateikimas ir skambesys – natūralus ir nesumeluotas. Atrodo, kad ji išlaukė šio momento, dirbo, tobulino save, savo balsą, suprato, kas yra jos muzika, kokias temas norisi paliesti, – tai juntama.

Jos asmenybė kalba apie tai, ką jaučia. Jai dabar sekasi, nes pavyko perteikti save. Be to, už jos nestovi 20 prodiuserių. Solange albumas labai ramus, jis kurtas namelyje miške, tad taip ir skamba – šiltai ir natūraliai.

– Domitės urbanistine muzika, kuri laikoma alternatyvia tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje. Tačiau dabar šios muzikos atlikėjai suburia arenas, užkariauja aukščiausias vietas ir pan. Ar jums dėl to smagu?

– Žinoma, tai smagu. Tačiau aš klausau daugiau repo muzikos. Smagu, kad repas taip pat pasikeitęs, tapęs plačią prasmę turinčiu žanru. Tam tikri atlikėjai, pavyzdžiui, The Weeknd – vis tiek popžvaigždės. Jo naujausiame albume „Starboy“ yra daug puikių dainų. Daina „I Feel It Coming“, sukurta kartu su „Daft Punk“, savo nuotaika man yra vienas geriausių metų kūrinių.

– Kodėl atrodo, lyg teisintumėtės, kad jums patinka „The Weeknd“?

– Taip nėra, bet aš manau, kad The Weeknd nebekuria tokios įdomios muzikos kaip anksčiau. Tačiau sakyti, kad atlikėjas anksčiau kūrė geresnę muziką, – eilinė problema. Žinau, nes ir man tai nepatinka.

Atlikėjas tiesiog juda savo kryptimi. The Weeknd kryptis aiški, jis mato, kur nori būti. Savo paskutiniame interviu jis teigė, kad apie tai svajojo, kai pradėjo kurti muziką Toronte. Jis svajojo apie arenas, dabar ir surenka arenas. The Weeknd – puikus vokalistas, turintis savo skonį, muzikines temas, tad pasiekė savo.

– Sutinkate, kad The Weeknd muzika kūrybiškesnė ir įdomesnė, nors tame pačiame lygmenyje, kaip ir, pavyzdžiui, „Maroon 5“. Ar galime daryti išvadą, kad modernaus R&B banga į popmuziką įnešė įdomumo?

– Mes turime didelį pasirinkimą. Didieji atlikėjai žino, kad klausytojai turi vis didesnį pasirinkimą. Manau, kad žmonių muzikinis skonis metai iš metų turėtų gerėti. Tai, kad mes galime klausytis ne tik „Maroon 5“, bet ir kažkokios abstrakčios muzikos, verčia pačius „Maroon 5“ inovuoti. Kai kada elektroninės, urban elektroninės muzikos prodiuseriai ateina į repą ir t. t. Atlikėjams reikia inovuoti, kitaip jie neuždirbs pinigų. Tad laimi abi pusės – ir klausytojas, ir atlikėjas.

– Tendencija tokia, kad popatlikėjai dabar kuria daug įdomesnę muziką dėl kūrybingų prodiuserių. Rihanna taip pat eina šia kryptimi, jos šių metų albumas „Anti“ puikus. Ar anksčiau jos klausydavote?

– Man patiko jos pradinė kūryba. Manau, kad vėliau ji kūrė tai, ką reikėjo kurti, nes gal buvo pasirašiusi tam tikras sutartis ir pan. Šių metų albume labai daug pasiimta iš urban muzikos, iš repo. Pavyzdžiui, kūrinį „Needed Me“ šiais metais girdėjau daug kartų, tiek gyvai, tiek savo miksuose jį grodavo daug didžėjų.

Šio kūrinio nuotaika, kaip ir didžiosios dalies Drake kūrinių, tokia liūdnai viltinga. Net nenoriu emocijos išreikšti žodžiais. Kaip sako pats Drake, tai vėlaus vairavimo automobiliu muzika. Ji kažkaip veikia ir matau, kad veikia didelę dalį žmonių aplinkui. Galbūt tai šių laikų romantiška muzika. Gal tai – daugiausia, ką galime pasiekti romantiško.

– Mes tokie ironiški, kad mums reikia kiek brutalios muzikos, tikros meilės nebeliko.

– Tikros meilės niekada ir nebuvo, bet buvo daug gražios muzikos. Vienas atlikėjų, kūrusių tokią gražią muziką, – Prince, kurį šiais metais praradome. Jis padarė daug įtakos, vienaip ar kitaip palietė daugybę atlikėjų.

Noriu paminėti atlikėją JMSN – jis kuria alternatyvią R&B muziką. Šių metų albumas labai įkvėptas soul muzikos, sugrotas gyvais instrumentais. JMSN viename interviu yra sakęs, kad po Prince mirties jis ilgai verkė. Tai – jaunas atlikėjas, bet jį jau spėjo paliesti Prince galia.