Įvardijo, kuo M. Saakašvilio veiksmai Ukrainoje – itin naudingi J. Tymošenko

Dėl pačios Ukrainos valdžios veiksmų Michailas Saakašvilis tapo didvyriu, o žmonės liovėsi tikėti net generalinės prokuratūros teikiama informacija, LRT RADIJUI sako politologas Alvydas Medalinskas. Be to, pastebi A. Medalinskas, dalis M. Saakašvilio šalininkų mano, kad tik jis gali pakeisti situaciją, o kiti laiko jį naudingu instrumentu, leidžiančiu tarkuoti P. Porošenką: „M. Saakašvilio veiksmai iš tikrųjų gali atverti kelią į prezidento postą J. Tymošenko. Be to, reikia prisiminti nesenus M. Saakašvilio pasakymus, kad jis galėtų būti premjeru.“

Reuters/Scanpix nuotr.