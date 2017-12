R. Vainienė: pakeitimai dėl pensijų kaip baldų perstatymas – niekas iš esmės nepasikeičia

Pensijos nuo kitų metų didės, bet ne dėl to, kad buvo pakeista pensijų skaičiavimo formulė, o dėl to, kad tam buvo skirta daugiau pinigų, LRT RADIJUI sako ekonomistė Rūta Vainienė. Anot jos, šiuo metu pensijų sistemos pokyčiai primena baldų perstatymą kambaryje – niekas iš esmės nepasikeičia. Ekonomistės tvirtinimu, norint realių pokyčių, būtina tam skirti pinigų.

R. Vainienė: pensijų sistema negali veikti be politikų valios

Anot R. Vainienės, reikšmingiausias pokytis turbūt yra pensijos skaičiavimo formulės pakeitimas: „Tikrai to nebuvo daroma. Iki tol buvo kitokia skaičiavimo tvarka. Su naujuoju socialiniu modeliu, kuris jau daugiau kaip dvejus metus aptarinėjamas, atsirado taškų sistema, t. y. pensijos skaičiavimo formulės pakeitimas.“

Vis dėlto, ekonomistės nuomone, tai būtų galima įvardyti kaip perstumdymą, o ne didesnį pokyti: „Yra kambarys su baldais, kuriuos perstatome. Sofą stumiame į kitą kampą, perstatome ir staliuką. Toks perstumdymas vyksta pensijos skaičiavimo dalyje, o daugiau iš esmės niekas nesikeičia. Pasakymas, kad nuo šiol pensija nebepriklausys nuo politikų valios, turi labai didelį klaustuką, ir net ne vieną.“

R. Vainienė pateikia pavyzdį, kad, pavyzdžiui, taškų, kurie bus naudojami apskaičiuojant pensijas, vertę nustato politikai. Taip pat ji kritikuoja planus skaičiuoti vidutinį ne tik praėjusių ir esamų, bet ir būsimų metų darbo užmokestį.

„To vieno taško vertę – 3,27 euro – ne rinka, politikai nustatė. [...] Tai viena intervencijos galimybė. Tada tie vidutiniai darbo užmokesčiai už septynerius metus... tai dabar vidutinis darbo užmokestis bus skaičiuojamas už 2014–2020 m., bet ir 2018, ir 2019, ir 2020 m. yra visiškos prognozės. Čia yra visiški vėjai. Kaip valdžia suprognozuos, kokius skaičius sudės, taip ir bus indeksuojama“, – nurodo R. Vainienė.

Ekonomistės teigimu, pensijų sistema negali veikti be politikų valios, nes ji nėra automatinė. R. Vainienė priduria – pensijos didės maždaug 21 euru per metus, bet tai įvyks ne dėl naujos pensijų skaičiavimo formulės, o dėl to, kad pensijoms papildomai buvo skirtai 220 mln. eurų.

„Turime suprasti – galime tuos baldus kambarėlyje perstatinėti, kaip tik norime, bet, jeigu norime, kad ten atsirastų naujas televizorius, reikia pinigų. Ši sistema kalba apie tą baldų perstumdymą, kažkokių naujų pajamų šaltinių ar kaupimo elemento neatsiranda“, – pabrėžia R. Vainienė.

Ji taip pat abejoja, ar naujas skaičiavimas pensinio amžiaus žmonėms bus aiškus. Kaip teigia ekonomistė, ankstesnė formulė buvo sudėtinga, tačiau dabar žmonėms teks perprasti, kaip bus skaičiuojami taškai.

Kaip teigiamą pokyčių aspektą R. Vainienė nurodo tai, kad pensininkai kitais metais gaus vidutiniškai 21 euru didesnę pensiją: „Tai yra gerai, bet taip bus ne dėl to, kad pasikeitė sistema, o dėl to, kad papildomai atsirado pinigų. Pensijos padidėjimas 21 euru yra tikrai, sakyčiau, džiugus. Tik tiek, kad ne sistema, ne formulė čia prisideda.“

Ekonomistė Rūta Vainienė. BNS nuotr.

„Sodros“ vadovas: pensijų ribojimas išlieka, kad jos nebūtų per didelės

Nuo kitų metų pensijos bus indeksuojamos ir perskaičiuojamos, įvedama taškų sistema. Taškas bus gaunamas nuo sumokėtų mokesčių nuo atitinkamo atlyginimo. Pasak „Sodros“ vadovo Mindaugo Sinkevičiaus, nuo kitų metų pensijų skaičiavimas turėtų būti paprastesnis.

„Jeigu anksčiau turėjome pensijas, sudarytas iš trijų dalių: pagrindinė dalis, priedas už stažą ir papildoma dalis, tai liks tik dvi dalys. Kad žmonėms būtų aiškiau, liks bendroji dalis, kuri priklausys nuo stažo, ir individualioji dalis, kuri priklausys nuo sumokėtų įmokų. Iš tų dviejų dalių susidarys pensija“, – tvirtina M. Sinkevičius.

Jo aiškinimu, bendroji dalis bus vienoda visiems, turintiems būtinąjį darbo stažą, kuris nuo kitų metų sieks 30,5 metų. Individualioji dalis bus skaičiuojama taškais. Vieną tašką žmogus galės gauti už 12 vidutinių atlyginimų per visus metus.

„Tai reiškia, jeigu uždirbai 12 vidutinių atlyginimų per visus metus, gauni vieną tašką. Jeigu kažkiek daugiau, tai proporcingai daugiau, jeigu kažkiek mažiau, tai proporcingai mažiau. Maksimaliai galima įgyti penkis taškus. Jeigu anksčiau pensijas ribodavome tam tikrais koeficientais, kur maksimalus koeficientas būdavo penki, tai šiandien ta taško vertė irgi apsiriboja penkiais. Tam tikras pensijų ribojimas išlieka ir toliau, kad nebūtų jų per dagu didelių“, – sako M. Sinkevičius.

Kitais metais visiems prie pensijų turėtų prisidėti po beveik 8 eurus. Vidutiniškai pensijos padidės 30 eurų. Taip pat kasmet didės būtinasis darbo stažas. Kitais metais jis bus jau ne 30 metų, o 30,5 metų. Būtinasis darbo stažas bus didinimas iki 2027 m., kol pasieks 35 metus. Tada pensinis amžius tiek vyrams, tiek moterims bus vienodas – 65 metai.

Pensijas taip pat ketinama indeksuoti. Tai reiškia, kad pensiją lems ekonomika – jeigu ekonominiai rodikliai yra geri, pensijos kyla. Norint tai apskaičiuoti bus imamas septynerių metų laikotarpis – praeitis, dabartis ir ateities ekonominės prognozės. Sudaromas koeficientas ir ta bazinė pensija dauginama iš koeficiento.