Ko ES gali tikėtis iš naujojo Lenkijos premjero M. Morawieckio?

Atsistatydinusi Lenkijos premjerė Beata Szydło aršiai gynė šalies interesus Europos Sąjungoje, o Mateuszas Morawieckis bus kiek diplomatiškesnis, bet tai nereiškia, kad jo pozicija tarptautinėje arenoje smarkiai skirsis nuo B. Szydło. Taip LRT RADIJUI apie naująjį Lenkijos vyriausybės vadovą sako Sasekso universiteto politologas Aleksas Szczerbiakas. „M. Morawieckis įsitikinęs, kad ES siūlymas dalytis migrantų kvotas prilygo primetamam daugiakultūriškumo modeliui. Bet dauguma lenkų mano, kad daugiakultūriškumas Europoje tampa katastrofa. Be to, premjeras teigia, kad jei Lenkija nuspręs tapti daugiakultūre šalimi, tą ji turi padaryti pati – to jai ES negali primesti“, – pastebi ekspertas.

AFP/Scanpix nuotr.