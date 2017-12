Kodėl Briuseliui kelia nerimą Kinijos bendradarbiavimas su Rytų Europos šalimis

Balkanų bei Rytų Europos šalys, tarp jų ir Lietuva, Kinijai patrauklios ir dėl to, kad yra sukalbamos, ir dėl to, kad yra Europos Sąjungos narės, LRT RADIJUI sako politikos analizės centro „European Council on Foreign Relations“ analitikė Angela Stanzel. Jos teigimu, prasidėjus 16+1 formato susitikimams, Briuselis nerimavo, kad Kinija į Europą ateina su dideliais infrastruktūros projektais, o dabar nerimaujama, kad Pekinas, stiprindamas santykius su skurdžiausiomis Bendrijos narėmis ir šalimis kandidatėmis, turės galimybių veikti ne tik ekonominius, bet ir politinius viso bloko procesus.

Reuters/Scanpix nuotr.