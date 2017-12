Papasakojo, ką dažniausiai pareigūnai konfiskuoja muitinėse ir pašte

Muitininkai konfiskuoja ir naikina ne vien cigaretes ir alkoholį – neseniai sudeginome 670 kg hašišo, esame sulaikę apie 600 kg kokaino, LRT RADIJUI sako Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus viršininkas Vitas Volungevičius. Be to, priduria jis, nedidelių kiekių kvaišalų randama ir pašto siuntose – per šiuos metus muitinės pareigūnai su šunimis aptiko 468 nelegalias siuntas.

Jeremy Paige/Unsplash nuotr.