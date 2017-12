Verslas Stambule: mamų gamintas maistas keliauja į namus ir biurus

Stambule išpopuliarėjo maisto pristatymo paslauga, kuri į biurą pristato namie gamintą maistą. Jį ruošia mamos, norinčios papildomai užsidirbti.

„Jeigu jums patinka mamos pagamintas maistas, mūsų paslaugos kaip tik jums“, – tokį šūkį sugalvojo maisto pristatymo paslaugą teikianti kompanija Stambule. Ši kompanija nusprendė susieti žmones, pasiilgusius naminio maisto, ir mamas, kasdien gaminančias savo namiškiams.

Žmonės, dirbdami biuruose, gali internetu užsisakyti maisto, kurį jiems pagamins viena iš 75 mamų, dalyvaujančių šiame versle. Moterys, nusprendusios papildomai užsidirbti, sako, kad ir taip dažniausiai pagamina per daug maisto, tad kodėl pertekliaus nepardavus kitiems žmonėms.

Pagamintą maistą paima kurjeris ir pristato klientams. Viskas vyksta, kaip užsisakant iš restorano ar kavinės. Šios idėjos autoriai tvirtina, kad jų paslaugos privalumas – kokybiškesnis namie pagamintas maistas. Be to, tai galimybė mamoms papildomai užsidirbti iš to, ką daro beveik kasdien.

Išsamiau – Igno Kinčino reportaže.