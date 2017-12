Kaip paruošti mėsą ir žuvį švenčių stalui?

Iki didžiųjų žiemos švenčių liko šiek tiek daugiau nei kelios savaitės, todėl mintys, kokiais patiekalais nustebinti artimuosius, vis labiau neduoda ramybės. Kai kurioms šeimininkėms prieš Kalėdas maisto ruošimas sukelia tikrą galvos skausmą – kaip parinkti tinkamus maisto produktus, kaip ruošti patiekalus, kad jie būtų ne tik skanūs, bet ir sveiki?

Į šiuos klausimus prekybos tinklo „Iki“ pranešime žiniasklaidai atsako maisto ekspertė Aistė Rassmusen, kuri taip pat dalinasi šventinio vaišių stalo receptais, ant kurio garbingiausią vietą užima žuvies ir mėsos patiekalai.

Daugelyje šalių vienas pagrindinių patiekalų per šv. Kalėdas – kepta mėsa. D. Britanijos gyventojai švenčių metu suvalgo vidutiniškai 10 milijonų kalakutų, norvegai savo šventinio stalo neįsivaizduoja be ėrienos ar kiaulienos šonkaulių, o prancūzai per kalėdinius pietus mėgsta patiekti žąsies ar anties kepenėles, rūkytą lašišą, omarus ir net austres.

Maisto ekspertės A. Rasmussen teigimu, ant lietuvių šventinio stalo dažnai karaliauja kepta antis, tačiau žmonės noriai gaminasi ir kitus, rečiau išbandomus receptus. Vienas jų – karamelizuotas keptas kumpis, kurio gamyba užtrunka, tačiau rezultatas nudžiugina visus.

Karamelizuotas keptas kumpis

Reikės:

2 kg kiaulienos kumpio

300 ml abrikosų džemo

400 ml konservuotų persikų

2 v. š. garstyčių

2 v. š. smulkinto imbiero

2 skiltelių česnako

3 v. š. skysto medaus

2 a. š. džiovinto rozmarino

4 vnt. lauro lapų

1 citrinos

Saujos gvazdikėlių

Druskos

Pipirų

Cukraus

Terje Sollie/Unsplash nuotr.

Gaminimas:

Kiaulienos kumpį ištrinkite druska, maltais pipirais, susmulkinto česnako granulėmis, rozmarinu ir lauro lapais. Kumpį suriškite, kad jis gautųsi apvalus ir gerai susispaustų. Jį dėkite į kepimo plėvelę ir virkite pasūdytame vandenyje apie valandą. Paruošto kumpio viršutinę dalį įpjaukite ir prismaigstykite ten gvazdikėlių. Tuomet pradėkite ruošti karamelinį glaistą. Į puodą sudėkite abrikosų džemą ir supilkite sultis nuo konservuotų persikų. Susmulkintus persikus sudėkite į garstyčias kartu su imbieru ir cukrumi bei išspauskite citrinos sultis. Viską sumaišykite su puode esančiu abrikosų džemų ir persikų sulčių mišiniu.

Gautą masę palengva maišydami virkite apie 20 minučių, kol glaistas sutirštės. Paruoštu karameliniu glaistu aptekite kumpį, tačiau naudokite tik pusę viso paruošto kiekio. Tuomet kumpį dėkite į orkaitę ir kepkite apie valandą 200 laipsnių temperatūroje. Paruoštą kumpį užtepkite likusia glazūra ir tuomet kepkite dar apie valandą. Prie paruošto kiaulienos kumpio tinka apkepti saldūs vaisiai – figos, kriaušės, mangai.

Žuvis – sveikatos ir energijos šaltinis

Paprastai žuvies patiekalų gaminimas šventiniu laikotarpiu šeimininkėms nėra naujiena, tačiau gaminant tradiciniais ir jau daug kartų išbandytais būdais kartais dingsta fantazija, valgiai pabosta ir norisi įvairovės. Maisto ekspertės A. Rasmussen teigimu, puikus pasirinkimas šventiniam stalui – patiekalai su upėtakiu, nes ši žuvis nereikalauja daug vargo, o rezultatas išeina išties puikus.

Caroline Attwood/Unsplash nuotr.

„Jei norite paruošti upėtakį sveikai, rekomenduoju gaminti garuose arba kepti orkaitėje. Patartina vengti aliejuje kepto upėtakio. Šios žuvies paruošimas – vienas malonumas, nes nuo jos nereikia nuimti žvynų, kurie padeda išlaikyti natūralią upėtakio drėgmę jo gamybos procese“, – sako A. Rasmussen.

Upėtakis špinatų padaže

Reikės:

2 vnt. upėtakių (maždaug po 500 g)

Druskos

Pipirų

Padažo gamybai:

50 g sviesto

100 ml žuvies sultinio

100 ml grietinėlės

Saujos smulkintų špinatų lapelių

Gaminimas:

Upėtakius išvalykite, tačiau palikite odą ir galvą. Ištrinkite žuvį druska ir maltais pipirais, suvyniokite į foliją ir dėkite į 180 laipsnių temperatūros orkaitę. Žuvį orkaitėje kepkite apie 30 minučių. Per tą laiką nuplaukite ir susmulkinkite špinatus, o keptuvėje ištirpinkite sviestą. Į ją supilkite sultinį, sudėkite špinatus ir kelias minutes patroškinkite. Tuomet supilkite grietinėlę ir palengva maišydami kaitinkite tol, kol padažas sutirštės. Gautą padažą supilkite į lėkštę kartu su nedideliais upėtakio filė gabaliukais. Garnyrui puikiai tiks bulvės arba daržovės.