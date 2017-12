Patarimai, kaip išrinkti žaislą vaiko kalėdinei dovanai

Šventiniu laikotarpiu dauguma suaugusiųjų galvoja, ką Kalėdoms padovanoti ne tik savo vaikui, bet ir draugų, artimųjų mažiesiems. Parduotuvių tinklo „Žaislų planeta” atstovė Dovilė Seliukė pranešime žiniasklaidai dalinasi patarimais, padėsiančiais susivokti milžiniškoje pasiūloje ir išrinkti tinkamiausią žaislą tiek mažyliui, tiek paaugliui, ar net visai šeimai.

Pirmiausia, būtina atkreipti dėmesį į įspėjimus dėl amžiaus, nurodytus ant žaislo pakuotės. Tai išties svarbu, ypač planuojant staigmeną mažyliui iki 3 metų. Žaislai, skirti kūdikiams ir vaikams iki 3 metų yra saugūs, juose nėra smailių kampų ir smulkių detalių. Šio amžiaus vaikus nudžiuginti nėra sudėtinga, tačiau svarbu, kad žaislai mažiesiems būtų ne tik gražūs, bet ir turėtų edukacinių elementų: lavintų motoriką, spalvų ir pasaulio pažinimą.



Rinkdami dovanas šiek tiek vyresniems vaikams, visada pataikysite, jeigu pasirinksite žaislinį personažą iš animacinio filmuko. Gamintojai itin kruopščiai seka naujausias tendencijas, todėl kuriami yra tik patys populiariausi ir vaikų mėgstamiausi vaikų herojai.



Kalėdiniu laikotarpiu planuojate aplankyti seniai matytus giminaičius, auginančius vaikus? O jų pomėgių nežinote? Tokiu atveju siūlome pasižvalgyti konstruktorių arba stalo žaidimų. Viena bendra pramoga, į kurią įsitraukti gali kad ir dešimt dalyvių nuo 7 iki 99 metų – linksmybėms suburs visą šeimą. Be to, stalo žaidimų kūrėjai itin dažnai stebina naujienomis ir vis atnaujina savo produktus.

Kelly Sikkema/Unsplash nuotr.

Kalbant apie mergaičių žaislus, šiuo metu itin populiarios lietuviškai kalbančios lėlės. Be to, pastebima, jog kasmet vis populiaresnės tampa tokios, kurios atspindi konkrečią profesiją. Tad jei žinote, kuo mergaitė nori būti užaugusi – nudžiuginkite ją būtent tos srities lėle specialiste. Beje, mažylėms patinka ne tik įsijausti į vaidmenį, bet ir konstruoti. Mergaičių ir berniukų linijas turintys konstruktoriai įtraukia ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius. Šis žaislas skatina kūrybiškumą, ilgai išlieka įdomus (juk kiekvieną kartą gali būti sukuriami vis nauji personažai), o svarbiausia – įtraukia visą šeimą.



Berniukai vis dar negali atsispirti įvairiausiems automobilių modeliams, ypač – valdomiems radijo bangomis. Populiarumo nepraranda ir sudedamos trasos traukiniams bei automobiliams, kurios gali būti plastikinės, medinės, vieno arba kelių aukštų. Be to, šiuolaikinėse trasose yra įdiegta ir daug įvairiausių funkcijų: garsiniai signalai, automatiškai pasikeliančios pertvaros ir t.t.



Renkant dovaną savo vaikui, svarbu kuo geriau pažinti jo pomėgius. Juk pasak psichologų, vaikystėje supantys žaislai gali net nulemti būsimą mažylio profesiją! Todėl nuo pat pirmųjų dienų stebėkite, kas jį domina labiausiai, ir pagal tai rinkitės žaidimus, galinčius padėti gilinti žinias, tobulinti įgūdžius arba skatinti bendravimą. Jei vaikui itin rūpi kokia nors profesija, galima dovanoti ją atitinkančius žaislinius atributus: virtuvėles, daktaro rinkinius, sumažintus buitinių prietaisų modelius, remontui skirtus įrankius ir pan.