Amerikiečio tatuiruotė gydytojus privertė rinktis tarp gyvybės ir mirties

Floridos ligoninės gydytojams kilo rimta etinė dilema, kai paramedikai atgabeno be sąmonės buvusį pacientą, ant kurio krūtinės buvo ištatuiruota „negaivinti“ – gydytojai susimąstė, ar šioje žinutėje išties pareikšta vyriškio valia.

Į „Jackson Memorial“ ligoninę Majamyje atgabentas 70-metis vyras sunkiai kvėpavo, alkoholio kiekis kraujyje buvo didelis, be to, jis neturėjo asmens dokumentų, teigiama ketvirtadienį žurnale „The New England Journal of Medicine“ paskelbtame straipsnyje.

„Ištatuiruotas paciento noras negaivinti sukėlė daugiau painiavos nei aiškumo“, - teigė gydytojai, pridūrę „iš pradžių nusprendę į tatuiruotę nekreipti dėmesio ir vadovautis principu, kuriuo reikalaujama, esant neaiškumų, nesirinkti negrįžtamo kelio“.

Tačiau supratę, kad pacientas galbūt labai stengėsi užtikrinti, kad jo valia būtų suprasta – skiemuo „Ne“ ant krūtinės buvo pabrėžtas, be to, ant žinutės buvo jo parašas, tad medicinos personalas kreipėsi etinės konsultacijos.

Laukdami atsakymo, gydytojai rūpinosi pacientu, kad laimėtų laiko, kol bus nuspręsta dėl jo gaivinimo.

Konsultantai gydytojams patarė gerbti tatuiruotę: „Protingiausia manyti, kad tatuiruotėje išreikštas tikrasis jo noras“.

Gydytojai nusprendė patarimo klausyti, o vyras naktį mirė.

Socialiniai darbuotojai vėliau pietinės valstijos Sveikatos departamente rado ir popierinį vyro pasirašytą prašymą negaivinti, kuris atitiko tatuiruotei.

Majamio medikai dėl tatuiruotės suabejojo po 2012 m. įvykusio atvejo, kai į ligoninę buvo paguldytas tokią pat tatuiruotę turintis 59-erių vyras. Vėliau pacientas patvirtino, kad tatuiruotė nereiškė jo tikrųjų norų, o paprasčiausiai buvo padaryta jaunystėje po pralaimėtų lažybų.