V. Putinas Kremliuje priėmė JAV dokumentinių filmų kūrėją O. Stone`ą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kremliuje priėmė JAV kino kūrėją Oliverį Stone`ą, sakoma penktadienį valstybės vadovo tinklalapyje paskelbtame pranešime.

Tris „Oskarus“ pelnęs O. Stone`as labiausiai garsėja Amerikos istorijos įkvėptais didelio populiarumo sulaukusiais Holivudo filmais, tokiais kaip „JFK“ ir „Gimęs liepos 4-ąją“ (Born on the Fourth of July). Anksčiau yra sukūręs filmus apie velionį Kubos lyderį Fidelį Castro ir 2013-aisiais mirusį Venesuelos prezidentą Hugo Chavezą.

O. Stone`as anksčiau šiais metais sukūrė keturių dalių dokumentinį filmą apie Rusijos lyderį „Interviu su Putinu“ (The Putin Interviews). Jame pateikiami dvylika O.Stone`o pokalbių su V. Putinu, įvykusių nuo 2015 metų liepos iki 2017-ųjų vasario.

Anksčiau penktadienį Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė žurnalistams, kad O. Stone`as atvyko į Maskvą privačiais reikalais ir dalyvavo vienoje konferencijoje.

„Žinant, kiek valandų jie praleido kartu, bendraudami kuriant žinomą ir jau išgarsėjusį filmą, prezidentas nutarė pasinaudoti jo buvimu čia, kad paspaustų ranką ir paklaustų, kaip sekasi“, – sakė D. Peskovas.

V. Putinas interviu O. Stone`ui nepasakė kažko labai netikėto apie politiką, bet atkakliai gynė savo nuveiktus darbus Rusijoje ir pateikė savo požiūrį, kaip pastaruosius 70 metų klostėsi Rusijos ir Amerikos santykiai. Tačiau šis filmas suteikia Vakarų pasaulio žiūrovui itin retą progą pamatyti neretušuotą vaizdą, kaip mąsto šis žmogus.