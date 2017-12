Neringoje sužibo kokosais puošta eglė

Neringoje jau sužibo pirmosios šventinės šviesos – pirmoji eglė įžiebta Kuršių marių, Baltijos jūros ir kopų masyvo globojamoje Nidoje, teigiama pranešime spaudai.

Šiais metais Neringos kurortas pasitinka net su keliomis šventinėmis naujovėmis. Gyventojų ir kurorto svečių sprendimu pagrindinė šventinė Neringos eglė šiais metais įžiebta naujoje vietoje – Nidos gyvenvietės skvere, kuris puikuojasi Kuršių marių kaimynyste.

Unikali ir pati eglė – šiais metais ji simbolizuoja šviesą ir šilumą skleidžiantį švyturį, o jos žaisliukai pagaminti neringiškių rankomis iš kokoso riešutų. Viename riešute turėjo būti išgręžta apie 300 šventinei šviesai sklisti skirtų skilučių, o pačių papuošimų – beveik 200. Žaisliukus kelias savaites gamino UAB „Neringos komunalininkas“ darbuotojai.

Šventinės eglutės puošybos koncepciją pasiūlė į Neringą atklydęs ir čia ilgesniam laikui likęs Paulius Dauparas, kuris pasakojo, kad nuo gruodžio 15-osios žaliaskarės švyturį menančiai viršūnei bus galima siųsti savo svajones.

Rankomis kurti ir kiti Neringos gyvenviečių papuošimai – Nidoje žėrintys baltų simboliai ir vėtrungės. Juodkrantėje – kurėnų siluetai. Greta Preilos šviestuvų šiais metais prisiglaudė spindintys briedžiai, o Pervalkoje – jūros arkliukai. Visos Neringos gyvenvietės turės ir po savąją papuoštą žaliaskarę.

Kartu su šventiniu kurorto šviesų įžiebimu prasidėjo ir visą mėnesį truksiantis renginių ciklas, kviesiantis į kino peržiūras, kūrybines dirbtuves, parodas, muzikinius vakarus.

Paskutinįjį metų savaitgalį – kurortas siūlys pramogas ties suaugusiems, tiek vaikams. Gruodžio 29-ąją Nidoje bus galima išvysti vasarą studentų Neringoje kurtus filmus. Gruodžio 30-ąją klounų teatro studija „Dulidu“ Juodkrantėje pristatys visai šeimai skirtą spektaklį „Nojaus laivas“.

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, Nidoje koncertuos Rock&Roll band „Big Al and the Jokers“ (Latvija) ir solistas Algirdas Šuminskas. Juodkrantėje šį vakarą šventines nuotaikas kurs operos solistės Onos Kolobovaitės ir gitaros virtuozo Aurelijaus Globio šventinis koncertas „Fly me to the moon“. Naujųjų metų rytas tradiciškai prasidės žuvienės ragavimu ir šokiais Nidoje.