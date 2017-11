Rekordinis sostinės „zuikis“ baustas jau 368 kartus

2013 metais į sostinės gatves išriedėjo kasdien matomos mobiliosios keleivių kontrolės raudonieji autobusiukai, tačiau „zuikių“ kultūra šalyje dėl to neblėsta – vienas Vilniaus miesto gyventojas iki šios dienos jau turi padaręs 368 pažeidimus, sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ viešųjų ryšių ir komunikacijos specialistas Tomas Šiuškus.



Paklaustas, ar Vilniaus miestas toliau laikysis tokio keleivių tikrinimo modelio ir neseks Estijos sostinės Talino pavyzdžiu, „Susisiekimo paslaugų“ atstovas užtikrino, kad optimizavus šią veiklą keleivių tikrinimo procesai vyksta kur kas sklandžiau, todėl jų keisti neketinama.



„Nuo to laiko (2013 m. – ELTA) kontrolės procedūros atliekamos efektyviau, administracinių nusižengimų protokolai surašomi kur kas sparčiau, o ir keleiviai patikrinami kur kas greičiau, mažiau sugaišinama jų kelionė. Todėl ketinama ir toliau laikytis tokio keleivių kontrolės modelio“, – sakė T. Šiuškus.



Viešųjų ryšių ir komunikacijos specialisto teigimu, „zuikių“ skaičius kasmet išlieka panašus. Taip pat žmonių, važiuojančių be bilietų, kasmet žymiai pagausėja rudenį.



„Lyginant kasmetinius duomenis, keleivių, važiuojančių be bilietų, skaičius išlieka panašus, tačiau pastebimas pažeidimų skaičiaus kitimas pagal sezoniškumą. Be bilieto važiuojančiųjų skaičius siekia apie 1,5 proc. nuo bendro keleivių srauto. „Zuikių“ skaičius išauga rudenį, kada Vilniaus miestas užsipildo studentais, iš atostogų grįžusiais sostinės gyventojais. Vasarą pažeidimų fiksuojama mažiau, nes keleivių viešajame transporte vasarą – taip pat mažiau“, – naujienų agentūrai ELTA sakė T. Šiuškus.



Kasdien į miestą išvažiuoja penki viešojo transporto keleivių kontrolės tarnybiniai automobiliai. Pagal įmonės vidaus tvarką, Vilniaus miestas yra suskirstytas į penkias teritorijas, kuriose dirba kontrolieriai. Taip pat visos Vilniaus miesto stotelės yra paskirstytos vertinimų skalėje nuo 1 iki 5 balų pagal stotelės intensyvumą, t. y. keleivių srautus. Kiekviena keleivių kontrolės komanda per savo pamainą turi dirbti nustatytoje darbo zonoje, nustatyto intensyvumo stotelėse.



Per praėjusius metus surašyta daugiau nei 65 tūkst. administracinių nusižengimų protokolų. Už baudas surinktos lėšos patenka į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą, todėl pernai į jį pateko beveik pusė milijono eurų.



T. Šiuškaus teigimu, kiekvieną dieną yra surašoma apie 250 administracinio nusižengimo protokolų. Dažniausiai skiriama bauda – 8 eurai, o Vilniaus miesto „rekordininkas“ iki šios dienos turi padaręs 368 pažeidimus.