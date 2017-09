Ventės rago paukščių gaudyklėse – netikėti radiniai

Rudeninė paukščių migracija prasidėjo dar birželio mėnesį, tačiau sugautų paukščių skaičius nėra toks didelis kaip pernai, ypač kalbant apie rugsėjo mėnesį, sako Ventės rago ornitologinės stoties vadovas Vytautas Jusys. Tiesa, liūdesį dėl menkesnio paukščių kiekio Ventės rage gali išblaškyti netikėti radiniai tinkluose.

Ornitologo teigimu, pastarąją savaitę Ventės rage daugiau paukščių sugauti trukdė nedėkingas rytų krypčių vėjas.

„Kada pučia rytų krypčių vėjai, pagauname labai nedaug paukščių – nuo 200 iki 500 per dieną. O rugsėjo 19 dieną, kada pūtė pietvakarių, vakarų vėjas, į gaudykles įkliuvo daugiau nei 3000 paukščių. Per tris dienas pagavome 6000 paukščių. Pernai rugsėjį buvo 24 000, o šiemet per rugsėjį kol kas tik 16 000. Vien dėl vėjo. Mokinių daugiau čia atvyksta, nei paukščių pagauname“, – pasakoja V. Jusys.

Tačiau ornitologinės stoties lankytojams gali būti įdomūs ne tik paukšteliai, bet ir tinkluose įkliuvę laumžirgiai, kurių sparnus V. Jusys netgi ženklina žymikliu.

„Į tinklus įkliūva ir vieni iš mūsų tobuliausių skrajūnų – laumžirgiai. Pernai rugsėjį pradėjau juos žymėti, galima sakyti, „žieduoti“. Užrašai su žymikliu ant sparno numerį, trumpinį „LT“ ir paleidi. Šiemet pagavau 45 laumžirgių rūšis. <...> Kai kurie jų nuskrenda keletą tūkstančių kilometrų“, – sako V. Jusys.

Daugiau apie tai – įraše.