Saudo Arabijos viceministras atleistas dėl komiškos nuotraukos

Nespalvotoje nuotraukoje matyti karalius Faisalas, trečiasis Saudo Arabijos monarchas, 1945 metais pasirašantis Jungtinių Tautų chartiją, o šalia jo sėdi mažasis džedajų mokytojas Yoda Joda.

Praėjusią savaitę Saudo Arabija skubiai atšaukė vadovėlį.

Vyriausybė atleido Mohammadą Bin Atiyah al-Harithį, už švietimo programą atsakingą švietimo viceministrą, ir paskelbė, kad naujos vadovėlių versijos spausdinamos po „neapdairios klaidos“.

„Švietimo ministras naikina M. B. A. Harithio mandatą, taip pat ir visų atsakingųjų už vadovėlių peržiūrą ir patvirtinimą mandatus“, – pranešime pirmadienį sakė švietimo ministerija.

Nuotrauką sukūrė 26 metų Saudo Arabijos menininkas Abdullahas al-Shehri, gerai žinomas dėl nuotraukų, kuriose popkultūros simboliai įpinti į istorines nuotraukas.

A. Shehri sako nustebęs, kad jo nuotrauka atsidūrė vadovėlyje.

Laikraščiui „New York Times“ menininkas sakė, kad karalių Faisalą ir Jodą nuotraukoje pavaizdavo kartu, nes jie abu protingi ir dėl to, kad Jodos žalia oda ir tokios pat spalvos šviesos kardas atspindi Saudo Arabijos vėliavą.

A. Shehri pabrėžė, kad nenorėjo būti nepagarbus karaliui, kurį dauguma mano esantį Saudo Arabijos modernizacijos pradininku.

Socialiniuose tinkluose buvo geraširdiškai juokaujama dėl šios klaidos.

Vienas mokytojas Saudo Arabijoje pokštavo, kad ši klaida simbolizuoja „atpildą“, švietimo ministrui pernai metais valanda prailginusiam pamokas.

„Ar prisimenate kai 1945 metais Joda pasirašė Jungtinių Tautų chartiją kartu su Saudo Arabijos karaliumi Faisal @starwars?, – rašė vienas „Twitter“ naudotojas. – Švietimo ministras prisimena!“

