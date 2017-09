Filipinuose moterims nebebus privaloma avėti aukštakulnius darbovietėse

Filipinuose pagal vyriausybės potvarkį uždrausta kompanijoms versti moteris darbo vietoje avėti aukštakulnius. Šis sprendimas suvokiamas kaip laimėjimas prieš seksizmą ir moterų patiriamą skausmą.

Darbo departamento nurodymas įsigaliojo sekmadienį. Šalies vyriausybė nusprendė imtis veiksmų dėl didelių prekybos centrų pardavėjų, viešbučių registratūros darbuotojų ir skrydžių palydovių kančių.



Nurodyme teigiama, kad darbdaviai turėtų užtikrinti, jog darbuotojai avėtų praktišką ir patogią avalynę, taip siekiant pagerinti ilgą laiką darbovietėse stovinčių darbuotojų sveikatą. Draudimas taikomas aukštakulniams, kurių aukštis prasideda nuo 2,54 cm, ir aukštesniems. Tačiau darbuotojos ir toliau gali avėti juos, jei pačios taip nori, bet nuo šiol tai nebebus privaloma.



„Tai prilygsta kankinimui, priespaudai ir vergovei. Įsivaizduokite, kad reikėtų kęsti tą skausmą 8–10 valandų per dieną. Be to, tai tam tikra seksizmo forma, nes darbdaviai teigia, kad aukštakulnius dėvinčios moterys atrodo aukštesnės, seksualesnės, daug patrauklesnės ir veiksmingesnės parduodant produktus. Jie nežino, kad moterys kenčia“, – teigė atstovas.



Filipinų darbo departamento teigimu, pardavėjos ir apsaugos darbuotojos, kurioms buvo privaloma darbe avėti aukštakulnius, kentė pėdų ir raumenų skausmus.