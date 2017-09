Tyrimas: laimingos karvės duoda daugiau pieno ir pelno

Pieno ūkių savininkai, norintys iš savo karvių primelžti daugiau pinigų, turėtų padaryti viską, kad tik jos būtų laimingos, praneša „Associated Press“.

Pastatykite didesnį tvartą, įrenkite geresnę vėdinimo sistemą ir pasirūpinkite, kad jos turėtų kur pasislėpti nuo saulės ir neperkaistų. Taip teigia JAV Viskonsino universiteto tyrėjai, mėginantys išsiaiškinti, ko reikia karvėms, kad jos jaustųsi laimingos ir duotų daugiau pieno.



Kaip tvirtina Nigelas Cooke`as, vadovavęs vadinamajam „Pienolendo“ projektui Viskonsino universitete ir Medisono veterinarijos mokslų mokykloje, svarbu sudaryti karvėms patogias sąlygas, tarsi kurorte.



N. Cooke`o teigimu, viena didžiausių problemų yra gyvulių kojų skausmai ir raišumas – tai ypač aktualu, kai karvės neturi patogios poilsio vietos ir joms tenka ilgai stovėti.



„Tai turi įtakos karvės poilsiui, pieno gamybai, mitybai, gebėjimui daugintis ir galiausiai – jos likimui ūkyje“, – aiškino tyrėjas. Jis rekomenduoja įrengti laistymo sistemą ir visas karves šerti vienu metu, nes bandomis gyvenantys gyvūnai mėgsta viską daryti kartu.



Mokslininko patarimų atidžiai klauso beveik 400 karvių bandą auginantis Mitchas Breunigas. Ūkininkas išleido per 100 000 JAV dolerių įvairiems pagerinimams, kurie turėjo padėti pasijusti karvėms patogiau. Jis tvirtina, kad investicijos atsipirko. M. Breunigas netgi įrengė tvarte automatinį šepetį, kuris nuolat valo purvą nuo karvių.



„Nejausdamos įtampos karvės iš tiesų duoda daugiau pieno ir, kas įdomu, – suėda mažiau pašaro“, – pastebi M. Breunigas. Ūkininkas tvirtina, kad pieno primilžis iš vienos karvės išaugo 16 proc. – nuo 49 iki 57 litrų per dieną. Be to, jo teigimu, gyvuliai rečiau serga ir gyvena maždaug metais ilgiau.



Saugant planetos resursus, karvių produktyvumo didinimas ir bandų mažinimas, nepatiriant pieno gamybos nuostolių – vienas pagrindinių iššūkių, su kuriuo bando susidoroti mokslininkai.



Demografai suskaičiavo, kad 2050-aisiais mūsų planetoje gyvens beveik 10 mlrd. žmonių. Tendencijos liudija, kad žmonių noras maitintis sveiku ir kokybišku maistu ateityje tik stiprės. Pieno produktai pagal maistinę ir energetinę vertę priskiriami prie vertingiausio visaverčio maisto, turinčio išskirtinai subalansuotas sudedamąsias dalis, kurios lengvai įsisavinamos ir būtinos žmogaus kasdienėje mityboje. Pavyzdžiui, JAV kosmoso agentūra NASA ilgose misijose į astronautų meniu yra įtraukusi jogurtą, sūrį, kitus pieno produktus.