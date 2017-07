Startuolis pakeisiantis ateitį? Čilėje išrastas būdas kaip vandenį išgauti iš oro

Pietų Amerikoje daug žmonių neturi švaraus vandens, todėl Čilėje sugalvotas naujas būdas išgauti švaraus vandens. Šį būdą naudoja pati gamta.

Skaičiuojama, kad Lotynų Amerikoje ir Karibuose maždaug 34 mln. žmonių neturi švaraus vandens, todėl Čilėje startuolio kūrėjai nusprendė pabandyti šią problemą išspręsti pigiai. Vanduo išgaunamas tiesiog iš oro, tam panaudojama speciali stiklinė. Idėjos autoriai sako, kad reikia judėti tolyn ir sugalvoti, kaip tokį vandenį perduoti žmonėms.

„Tikslas yra sukurti tokią technologiją, kuri galėtų šį vandenį transportuoti ir užtikrinti gerą jo kokybę. Dabar tolimuose regionuose žmonėms vandens atveža sunkvežimiai, jie naudojasi šuliniais, kitais šaltiniais. Šios alternatyvos nėra patikimos ir neužtikrina vandens kokybės“, – sakė vienas iš idėjos autorių Hectoras Pino.

Būdas, kuriuo vanduo išgaunamas iš oro, pasiskolintas iš gamtos. Tai pagreitintas lietaus procesas. Specialus įrenginys suformuoja lietaus debesį mašinos viduje ir priverčia lyti, tada lietaus vanduo išvalomas. Taip, pasak idėjos autorių, švaraus vandens galima pasigaminti kada tik nori. Kai kuriose Pietų Amerikos vietose vandens taip trūksta, kad žmonės priversti palikti namus, todėl, anot idėjos sumanytojų, tokia padėtis gali pasikeisti.

„Dėl vandens stygiaus žmonės migruoja, palieka miestus. Be to, mes dar bandome paskatinti žmones vertinti savo žemę ir parodyti, kad yra alternatyvių galimybių gauti švaraus vandens. Kitas vandens šaltinis yra oras, jis atsinaujina ir niekada nesibaigia. Mes tik pagreitiname natūralų vandens ciklą. Nieko nepolitizuojame. Be to, šis būdas nekenksmingas gamtai. Tai neribotas vandens šaltinis žmonėms“, – kalbėjo H. Pino.

Pasak kūrėjų, yra įvairios talpos vandens mašinų. Prie jų taip pat galima prijungti saulės energijos elektrines, tad šį išradimą galėtų naudoti ir žmonės, neturintys elektros.

„Vien Čilėje yra 38 tūkst. vietovių, kur nėra vandens. Trijose iš keturių ši problema, egzistuojanti visoje šalyje, iki šiol nebuvo sprendžiama. Net 40 tūkst. šeimų neturi nuolatinio vandens šaltinio. Kai pagalvoji, tai – nenormalu. Per 10–15 metų padėtis nė kiek nepasikeitė ir nepagerėjo. Mes radome paprastą sprendimo būdą, nereikia dėl vandens skristi į Mėnulį, jis šalia mūsų“, – teigė kompanijos „Freshwater“ bendraautorius H. Pino.

Šis startuolis pradėjo labdarą, kurios tikslas – surinkti pusę milijono dolerių. Už šiuos pinigus ketinama vandens gavybos įrangą siųsti į sausiausius pasaulio regionus.