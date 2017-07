JAV teismas blokavo Madonnos asmeninių daiktų aukcioną

Niujorko teisėjas trečiadienį sustabdė itin asmeniškų Madonos daiktų, įskaitant išsiskyrimo laišką nuo Tupaco Shakuro, aukcioną, nes JAV popmuzikos žvaigždė pareiškė, kad buvo pažeistas jos privatumas.

Teisėjas Geraldas Lebovitsas teismo posėdį dėl šio ginčo paskyrė rugsėjo 6 dieną ir iki to laiko uždraudė aukcionui „Gotta Have Rock and Roll“ pardavinėti šiuos daiktus.

Madonna antradienį paprašė teismo įsikišti ir sakė, kad daiktai buvo paimti be jos leidimo. „Tai, kad dėl savo karjeros sėkmės galbūt pasiekiau įžymybės statusą, nepanaikina mano teisės saugoti savo privatumą, įskaitant (privatumą), susijusį su itin asmeniškais daiktais“, – sakoma pareiškime teismui.

Tarp minimų daiktų yra laiškas nuo svarbios hiphopo figūros Tupacas Shakuro, su kuriuo Madonna turėjo romaną. Iki pastarojo meto apie jų santykius nelabai kas žinojo.

1995 metų laiške Tupacas Shakuras, rašė, kad nusiminė dėl jos interviu, kuriame ji pasakė: „Jau lekiu teisinti visų reperių ir krepšininkų.“

Jis taip pat rašė, kad dėl susitikinėjimo su baltąja gali nukentėti jo įvaizdis.

Tupacas Shakuras 1996 metais buvo nušautas.

Asmeninė vendeta?

Daugelis maždaug 100 aukcionui pateiktų daiktų buvo gauti iš meno kūriniais prekiaujančios niujorkietės Darlene Lutz. Pastaroji padėjo Madonnai sukaupti savo meno kolekciją, bet paskui su ja susipyko.

Pasak Madonnos, D. Lutz, kai dar buvo jos draugė, padėjo jai pakuoti daiktus name Majamyje, kur buvo daugelis asmeninių daiktų.

Trečiadienį pateiktame D.Lutz advokatų atsakyme teigiama, kad Madonna vykdo „asmeninę vendetą“ prieš D. Lutz, ir kad dainininkė pagal susitarimą 2004 metais atsisakė teisės kelti ieškinius D. Lutz.

Advokatai taip pat sakė, kad suėjo trejų metų senaties terminas Madonnai siekti atgauti asmeninį turtą. D. Lutz advokatai šaipėsi iš atvirumu garsėjančios žvaigždės prašymo apsaugoti jos privatumą ir atkreipė dėmesį, kad vienam meilužiui Madonna nusiuntė apatinius, dabar parduodamus aukcione.

„Jeigu Madonna išties norėjo privatumo, apatinių siuntimas paštu nebuvo tinkamiausias būdas“, – rašoma advokatų atsakyme.

Tarp kitų daiktų, kurių pardavimą Madonna siekė blokuoti, yra atviras laiškas kitam buvusiam meilužiui, aktoriui Johnui Enosui. 10-ojo dešimtmečio pradžioje ranka parašytame laiške Madonna sako, kad pavydi karjeros dainininkei Whitney Houston ir aktorei Sharon Stone, kad jos yra „siaubingai vidutiniškos“ ir rėmėsi Madonnos paklotais pamatais.

„Galbūt tą patį jautė juodaodžiai, kai didžiulės sėkmės sulaukė Elvis Presley“, – rašė ji.