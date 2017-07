Beveik 100 BBC darbuotojų uždirba nei šalies premjeras

Visuomenės finansuojamas transliuotojas BBC trečiadienį paskelbė daugiausiai uždirbančių savo žvaigždžių atlyginimus.

Trečiadienį paviešintas sąrašas rodo, kad 96 darbuotojams BBC moka mažiausiai po 150 tūkst. svarų (169 tūkst. eurų) per metus; kaip pranešama, ši suma yra didesnė už Didžiosios Britanijos premjero gaunamą metinę algą.

Tačiau Britanijos transliuotojas atskleidė ne tikslias, o tik orientacines sumas, už darbą gaunamas BBC laidų vedėjų.

Paaiškėjo, kad didžiausią atlyginimą kompanijoje – 2,2–2,25 mln. svarų (2,49–2,54 mln. eurų) per metus – gauna buvęs laidos apie automobilius „Aukščiausia pavara“ (Top Gear) vedėjas Chrisas Evansas. Tuo tarpu laidos apie futbolą „Match of the Day“ vedėjas Gary Linekeris uždirba 1,75–1,8 mln. svarų (1,8–2 mln. eurų).

Du trečdaliai didžiausius atlyginimus gaunančių BBC darbuotojų yra vyrai, o daugiausiai uždirbančios moters alga siekia kiek mažiau nei ketvirtadalį Ch. Evanso atlyginimo.

Darbuotojų atlyginimus Britanijos transliuotojas buvo priverstas atskleisti vykdydamas šalies vyriausybės nurodymą.