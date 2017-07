Lyderio įvaizdį besaugant: kinai užblokavo informaciją apie Mikę Pūkuotuką

Ką Mikė Pūkuotukas padarė, kad užsitraukė kinų valdžios pareigūnų rūstybę, klausia agentūra AFP. Kai kurie įrašai apie Alano Alexandero Milne personažą kinų socialiniuose tinkluose buvo užblokuoti.

Valdžios pareigūnai nepateikė paaiškinimo, tačiau žiniasklaidoje skelbiama, jog kinus galėjo papiktinti interneto memai, kuriuose Kinijos prezidentas Xi Jinpingas yra lyginamas su Mike Pūkuotuku, save dažnai vadinusiu ne itin protingu meškiuku (angl. bear of very little brain).

Pirmadienį Mikės Pūkuotuko nuotraukos buvo vis dar publikuojamos kinų socialiniame tinkle „Weibo“, tačiau komentarai, kuriuose buvo minimas Mikė Pūkuotukas, sulaukdavo žinutės, pranešančios apie klaidą ir informuojančios, kad ieškomas turinys yra nelegalus.

Mikės Pūkuotuko iliustracijos taip pat buvo pašalintos iš „WeChat“ oficialių paveikslėlių galerijos, tačiau vartotojų paviešinti judantys paveikslėliai (angl. gifs) su meškiuku vis dar prieinami.

Pirmieji Xi Jinpingo palyginimai su Mike Pūkuotuku atsirado 2013 m. Nuotraukoje vaizduojamas Xi Jinpingas ir buvęs JAV prezidentas Barackas Obama, o šalia pateikiama iliustracija su Mike Pūkuotuku ir jo draugu Tigru.

Shanghaiist.com nuotr.

2014 m. fotografija, kurioje Xi Jinpingas sveikinasi su Japonijos ministru pirmininku Shinzo Abe, buvo palyginta su iliustracija, kurioje Mikė Pūkuotukas griebia savo draugą Asiliuką už kanopos.

2015 m. politikos analizių portalas „Global Risk Insights“ rašė, kad nuotraukos, kurioje Xi Jinpingas stovi automobilyje parade, ir Mikės Pūkuotuko žaislinės mašinėlės iliustracijos sugretinimas buvo labiausiai cenzūruota informacija 2015 metais.

Kinijos valdančioji Komunistų partija labai jautriai reaguoja į savo lyderio kritiką, ypač artėjant partijų kongresui, kuris vyks vėliau šiais metais.