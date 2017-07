„Kvapų naktis“ Kaune žada sukurti magišką atmosferą

„VDU botanikos sode „Kvapų naktis“ rengiama jau ketvirti metai. Džiaugiamės, kad kasmet renginys auga, plečiasi, siūlo vis daugiau įdomių veiklų, paskaitų, atrakcijų. Neabejoju, kad į sodą atvykę kelių kartų atstovai sems patirtį ir geras emocijas – šių metų programa kaip niekad spalvinga ir įvairiapusiška, pritaikyta įvairaus amžiaus lankytojams“, – sako VDU botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis.

VDU botanikos sodo teritorijoje duris vers mokslo, kvapų, skonių, šeimų, amatininkų, grožio ir sveikatinimo kiemeliai. Čia bus pristatomos augalininkystės naujovės, ypatingos veislės, vyks degustacijos, orą dažys eterinių aliejų aromatai. Žiedai skleisis ne tik gausiose sodo kolekcijose, bet ir merginų plaukuose, gėlių takas puoš kelią nuo senųjų vartų iki oranžerijos. Tradiciškai lankytojai rinks ir kvapiausią augalą – daugiausia balsų surinkusysis taps „Kvapų nakties“ nugalėtoju.

Nuo praktinių patarimų iki interaktyvių užsiėmimų

„Kvapų nakties“ lankytojų lauks paskaitos, ekskursijos, edukatorės ves interaktyvius užsiėmimus mažiesiems ir jų tėveliams bei seneliams. „VDU botanikos sode vyks net penkios ekskursijos, kurių dalyviai bus supažindinami su kvepiančiais medžiais, krūmais, žoliniais augalais, kvapniąja egzotika oranžerijoje, retaisiais ir saugomais augalais. Be abejonės užsuks ir į parko puošmeną – rožyną“, – pasakojo VDU botanikos sodo Paslaugų ir edukacijos skyriaus vadovė Kristina Mulevičienė. Be to, vyks botanikos sodo specialistų bei svečių paskaitos apie naudingus ir nuodingus augalus, augalų metamorfozes, daiginimo magiją, gėlyno kūrimą, kvapų naudojimą sveikesniam gyvenimui.

VDU Kauno botanikos sodo nuotr.

Siūlys atrakcijas visai šeimai

„Šiais metais labai išsiplėtė šeimų erdvė, tad kviečiame ir skatiname atvykti ir su mažamečiais vaikais, ir su seneliais. Šioje erdvėje vyks kelionė pasakų keliu, pažintis su pantomimos žanru, galimybė vaidinti, piešti, kurti. Atvyks ir Zoologijos sodo atstovai, bus galima susipažinti su arboristo profesija, pajudėti kvies senoviniai etnožaidimai bei lauko muzikos instrumentų garsai“, – pasakojo K. Mulevičienė.

Išskirtinę programą „Kvapų naktyje“ žada kuriančius žmones apjungiantis „Kūrybos podiumas“. Papuošalų dizaineriai pristatys savo darbus, vyks papuošalų gaminimo dirbtuvės.

Renginio metu pergolė virs poezijos oaze: čia skambės ne tik eilės, bet ir dainuojamoji poezija.

Atkurs senojo rūmų gyvenimo vaizdus

Pradėjus temti, sode bus sukurta paslaptinga dvasia. Medžių fėja kvies į „Stebuklingą nakties pievą“ pasižvalgyti po magiškų gėlių ir šviečiančių vabzdžių pasaulį. Naktinė programa „Gyvenimas Aukštosios Fredos dvare“ (projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“) visus sukvies nuo 22.30 val. prie Aukštosios Fredos dvaro rūmų. Ant rūmų sienų vaizdo projekcijos atkurs senojo rūmų gyvenimo vaizdus: iškilmingai vaikščios damos, riedės karietos, skleisis gėlės. Magiškais muzikos garsais lankytojus užburs Egidijus Bavikinas, Kristina Siurbytė, Akvilė Garbenčiūtė.

Daugiau apie tai – įraše.