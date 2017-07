„Gangnam Style“ užleido žiūrimiausio „YouTube“ vaizdo įrašo vietą

Pietų Korėjos dainininko Psy megahitas „Gangnam Style“ nebėra žiūrimiausias vaizdo įrašų platformos „YouTube“ vaizdo įrašas, praneša BBC.

„Gangnam Style“ vaizdo klipas šios pozicijos neužleido penkerius metus. Siurrealusis vaizdo klipas tapo toks populiarus, kad net viršijo tuometį „YouTube“ peržiūrų limitą (2 147 483 647) ir privertė bendrovę perprogramuoti jų skaičiuoklę.



Tačiau šį vaizdo įrašą iš žiūrimiausiųjų sąrašo viršūnės išstūmė kitas muzikinis vaizdo klipas – reperio Wizo Khalifos ir dainininko Charlie Putho kūrinys „See You Again“.



Baladė jau sulaukė 2 895 373 709 peržiūrų, už nugaros palikusi Psy su 2 894 426 475 peržiūromis.



Daina „See You Again“ buvo sukurta filmui „Greiti ir įsiutę 7“ („Furious 7“). Ji skamba filmo pabaigoje, rodant pabaigos titrus, ir yra skirta pagerbti aktoriaus Paulo Walkerio, žuvusio autoavarijoje dar nebaigus filmuoti šios juostos, atminimą.



Vis dėlto tikėtina, kad „See You Again“ populiariausių „YouTube“ vaizdo įrašų sąrašo viršūnėje gali pabūti gana trumpai.



Vienas didžiausių konkurentų užimti šią vietą – puertorikiečių atlikėjo Luiso Fonsio vasaros hitas „Despacito“. 2,5 mlrd. peržiūrų jis surinko vos per šešis mėnesius, ir nėra jokių požymių, kad jo populiarumo augimo tempas lėtėtų.