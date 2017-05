ES centru taps vos 80 žmonių turintis miestelis

Kad Europos Sąjungos (ES) centras – Lietuvoje, turbūt žinome visi, o ar žinote, kur yra Europos Sąjungos centras? Šiuo titulu per bendrijos istoriją yra džiaugusis ne viena vietovė, Sąjungai plečiantis jis vis persikeldavo. Tačiau jau greitai centras pirmą kartą vietą keis ne dėl to, kad kas nors prisijungė, o dėl to, kad traukiasi. Išstojus Didžiajai Britanijai, Europos Sąjungos vidurys liks Vokietijoje, tik persikels iš vieno Bavarijos miestelio į kitą.

AFP/Scanpix nuotr.