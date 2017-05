Festivalis Bahamose: vietoj dešimtmečio kultūrinės patirties – sumuštiniai ir išvartytos palapinės

Vieno muzikos festivalio Bahamose organizatoriams, žadėjusiems surengti prabangią šventę, bet patyrusiems įspūdingą fiasko, pateiktas 100 mln. dolerių (91,6 mln. eurų) ieškinys dėl sukčiavimo.

Kai kurie iš norėjusių dalyvauti festivalyje „Fyre“ šiame renginyje paklojo net 100 tūkst. JAV dolerių už vieną bilietą. Tačiau penktadienį atvykę šimtai žmonių vietoje žadėtos prabangos rado tik palapines, labiau tinkamas pabėgėlių stovyklai, ir paprasčiausių sumuštinių.

Kilus pasipiktinimui, renginys buvo nutrauktas.

„Adekvataus maisto, vandens, pastogės ir medicininės priežiūros nebuvimas festivalyje sukūrė pavojingą panikos situaciją, ... artimesnę „Bado žaidynėms“ (The Hunger Games) ar „Musių valdovui“ (Lord of the Flies), o ne Koučelai“, – sakoma ieškinyje, kuris buvo pateiktas dalyvio iš Los Andželo Danielio Jungo vardu.

Festivalis, kuriam vadovavo Niujorko reperis Ja Rule`as ir verslininkas Billy McFarlandas, buvo vadinamas „dešimtmečio kultūrine patirtimi“.

Organizatoriai savaitgalį atsiprašė ir paskelbė, kad visiems atvykusiems žmonėms bus grąžinti pinigai.

Tačiau D. Jungo advokatas Benas Meiselas, kurio kontora „Geragos and Geragos“ specializuojasi garsenybių bylose, „Twitteryje“ parašė, kad paprasto pinigų grąžinimo „nepakanka“, ir paskelbė pirmuosius ieškinio federalinio teismui Kalifornijoje puslapius.

Svečiams buvo pažadėtas „prašmatnus muzikos festivalis saloje su aukščiausios klasės kulinarine patirtimi“. Tačiau žmonės buvo įvilioti į „tai, ką įvairios žiniasklaidos priemonės vėliau pavadino „visiška katastrofa“, „masiniu chaosu“ ir „poapokaliptiniu košmaru“, rašoma ieškinyje.

Daug festivalio svečių paskelbė internete kilusios sumaišties nuotraukas, kurios išprovokavo pašaipas dėl didelių kainų.

Organizatoriai pripažino, kad „paprasčiausiai nesusidorojo“ dėl didelio atvykstančiųjų skaičiaus, transporto spūsties ir didelio vėjo, nuvertusio pusę pirmiausiai pastatytų palapinių.

„Galiausiai nebemanėme, kad galima toliau palaikyti saugumą, todėl turėjime atidėti festivalį“, – sakoma jų pareiškime.

Bahamų – daugiau kaip 700 salų ir rifų valstybės, daugiausiai uždirbančios iš turizmo – vyriausybė taip pat atsiprašė ir padėjo evakuoti žmones, bet pabrėžė, kad tiesiogiai šiame renginyje nedalyvavo.

Ja Rule`as penktadienį „Twitteryje“ paskelbė atsiprašymą ir parašė, kad yra „susisielojęs“, bet tvirtino: „(Tai) ne mano kaltė.“

Manekenė Bella Hadid, padėjusi reklamuoti festivalį, taip pat nenorėjo prisiimti jokios atsakomybės ir šeštadienį „Twitteryje“ arašė: „(Tai) visai ne mano projektas.“

Ji pridūrė, kad jai nebuvo pasakyta, kaip šis projektas bus vykdomas.