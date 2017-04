Prie Vilniaus mokyklų nuo šiol – populiarūs pasaulyje trumpi sustojimai „Kiss and Ride“

Vilniečiai tėveliai, kasryt privežantys vaikus iki mokyklos ar darželio nuo šiandien sutaupys laiko ir jausis saugiau – prie mokymosi įstaigų savivaldybė įrengė patogią naujovę – įlaipinimo–išlaipinimo vietas, pasaulyje populiariai vadinamas „Kiss and Ride“. Tai prie pat mokyklų ir darželių ženklais sužymėtos trumpų sustojimo vietos, skirtos greit ir saugiai išleisti ar pasiimti vaikus, nesudarant spūsčių ir pasirūpinant, kad vaikai išties saugiai pasiektų pamokas ar būrelius.



Miestui sumanius įsidiegti naujovę, vilniečiai ir mokyklų bendruomenės buvo kviečiami pateikti savo siūlymus, kur labiausiai reiktų įrengti „Kiss and Ride“ aikšteles. Atsižvelgus į juos ir įvertinus galimybes, nuo šiandien Vilniuje atsiranda daugiau nei 80 trumpalaikio sustojimo vietų prie 16 mokymosi įstaigų.



„Vilnius – patogus ir draugiškas miestas šeimoms su vaikais, todėl pasirūpinome, kad tėvai ir vaikai jaustųsi saugiau, patogiau ir rytais mažėtų automobilių spūsčių prie mokyklų ir darželių, kad visi laiku pasiektų darbus ir pamokas. Trumpų sustojimų aikštelėms parinkome tas problemines vietas, kuriose susidarydavo daugiausiai kamščių ir tinkamiausias stotelėms įrengti gatvių erdves, kur dabar galima patogiai privažiuoti ir saugiai išleisti vaiką prie pat mokymosi įstaigos. Daugiau kaip 80 vietų – tik pirmasis etapas, iki rudens planuojama įrengti dar apie 40“, – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.



„Kiss and Ride“ – tai trumpiems sustojimams skirtos vietos, kur automobilio vairuotojas per trumpą laiką išlaipina arba įlaipina vaikus, palydi iki mokyklos ir tokios vietos neskirtos sustoti ilgesniam laikui.



Tikimasi, kad įdiegus „Kiss and Ride“ sistemą, sostinėje pagerės eismo situacija mieste, ypač rytinio piko metu, bei dieną, kai visi keliauja po pamokų į būrelius, ar namus.



„Iki šiol tikrai ne prie visų mokymosi įstaigų buvo galimybė patogiai, saugiai sustoti ir išlaipinti ar įlaipinti vaikus“, – pastebi SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktorė Modesta Gusarovienė. „Ne visada automobiliai pastatomi tvarkingai ar saugiai, nes tėvai skuba ir vaikus palydėti, ir į darbus suspėti, dėl ko apsunksta ir kitų eismo dalyvių judėjimas. Tačiau įdiegus „Kiss and Ride“ sistemą tikimasi palengvinti keliones tiek tėvams su vaikais, tiek ir kitiems vairuotojams, pėstiesiems ir dviratininkams.“ Pirmajame „Kiss and Ride“ etape 16 mokymosi įstaigų iš viso įrengtos 82 trumpų sustojimų vietos:



• Mokytojų namai (Vilniaus g. 39): 3 vietos

• Vilniaus darželis–mokykla „Vilija“ (Taikos g. 15): 2 vietos

• Genio pradinė mokykla (Blindžių g. 3): 4 vietos

• Šviesos pradinė mokykla (Fabijoniškių g. 23): 12 vietų

• S. Daukanto progimnazija (Naugarduko g. 7): 5 vietos

• Prano Mašioto mokykla (Žirmūnų g. 53): 2 vietos

• Vilnius International School (Rusų g. 3): 4 vietos

• Sietuvos progimnazija / Muzikos mokykla „Lyra“ (Taikos g. 47): 5 vietos

• Jono Basanavičiaus progimnazija / „Liepaitės“ (S. Konarskio g. 27): 5 vietos

• Baltupių progimnazija (Didlaukio g. 23): 5 vietos

• Prancūzų tarptautinis licėjus (Šilo g. 13): 7 vietos

• Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla (Linkmenų g. 13): 6 vietos

• Balsių pagrindinė mokykla (Bubilo g. 8): 10 vietų

• Šiuolaikinės mokyklos centras (Žygimantų g. 4): 3 vietos

• Vilniaus Žvėryno gimnazija (Žalioji g. 4): 5 vietos

• Trakų Vokės gimnazija (Trampolio g. 5): 4 vietos



Trumpalaikio sustojimo vietos pažymėtos tokį transporto priemonių stovėjimo būdą bei trukmę nurodančiais kelio ženklais. Juos papildo ir specialios informacinės „Kiss and Ride“ lentelės, iš ženklo aiškiai išsiskiriančios ryškiai žalia spalva. „Kiss and Ride“ sustojimų vietos išskirtos ir specialiu grindinio ženklinimu – baltomis K+R raidėmis, kitaip – „Kiss and Ride“ santrumpa.



Kas laukia tų, kurie užims K+R stoteles prie mokyklų be reikalo? Kelių Eismo Taisyklėse yra nurodyta, jog draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas „Stovėti draudžiama“, ženklo galiojimo metu. Ženklo nurodymų nesilaikymas vairuotojams gali užtraukti administracinę nuobaudą iki 90 eurų. Kitu laiko stovėjimas – neribojamas.



„Kiss and Ride“ sistema veikia JAV ir daugelyje Europos miestų: Vroclave (Lenkijoje), Lilyje (Prancūzijoje), Prahoje (Čekijoje), Briuselyje, Gente ir Briugėje (Belgijoje), Roterdame (Nyderlanduose) ir kt.