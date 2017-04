Nei žiema, nei pavasaris: kaip rengtis?

Esant dabartiniams orams, kai sunku suprasti, ar jau pavasaris, ar dar žiema, natūraliai kyla klausimas – kaip rengtis? Ir kaip rengtis, kad nesusirgtume?

Specialistai pabrėžia, kad visada geriau rinktis kelis sluoksnius – pavyzdžiui, vietoj vieno storo megztinio apsirengti tris plonus drabužius. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokyklos direktorius Zenonas Javtokas pažymi, kad avalynė ir drabužiai turi leisti odai kvėpuoti, kad nesirinktų prakaitas, dėl kurio šaltu oru vėliau per daug atšąlame.

„Mamos per šeštadienį ir sekmadienį, norėdamos atsigriebti už visą savaitę ir pabūti ore, tiesiog susargdina vaikus. Vaikai palaksto, sušyla, po to – atšąla, ir tas temperatūrų pokytis sukelia stresą. Jeigu neturime to atsparumo, galime susirgti“, – sako Z. Javtokas, pridurdamas, kad labai svarbus yra bendras žmogaus atsparumas, ypač po žiemos, kai mums trūksta vitaminų.

Daugiau apie tai – įraše.