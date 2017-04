Pašto ženklai su M. Gandhi atvaizdu parduoti už beveik 600 tūkst. dolerių

Keturių pašto ženklų, ant kurių pavaizduotas Mahatma Gandhi, rinkinys parduotas už 598 tūkst. JAV dolerių, praneša BBC.

Iš viso šių 1948 metais išleistų pašto ženklų yra likę vos 13.



Tarpininkas Stanley Gibbonsas teigia, kad keturių ženklų rinkinys buvo parduotas kolekcininkui iš Australijos. Be to, tai yra didžiausia kada nors už indiškus pašto ženklus sumokėta suma.



Nepaisant to, M. Gandhi pašto ženklų kaina yra stipriai mažesnė už rekordą. Didžiausia suma, sumokėta už pašto ženklą, yra 9,5 mln. dolerių.



S. Gibbonsas dar pernai klientui Urugvajuje už maždaug 200 tūkst. dolerių pardavė analogišką pašto ženklą su M. Gandhi portretu.