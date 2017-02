Keliaujantis teleskopas Kenijos vaikams parodė nakties dangų

Tūkstančiui mokinių Kenijoje suteikta unikali galimybė pažvelgti į žvaigždes.

Lankydamiesi kai kuriose labiausiai nutolusiose šalies teritorijose, astronomijos projekto „Traveling Telescope“ atstovai mokiniams rodo nakties dangų bei teleskopais virtualiosios realybės akiniais pasakoja apie astronomijos mokslą.

Rytų Afrikos lūžių slėnio miestelyje vaikai rikiuojasi į eilę prie teleskopo.

Keturiolikmetė Evie Clarke pažvelgė į dangų.

„Ten Venera, o tiesiai virš jos – Marsas, be to, yra daugybė saulių“, - pasakojo mergaitė. „Mėnulis atrodo taip gražiai, matosi visi jo krateriai. Ech, išties įspūdinga!“

Mokiniai taip pat patenka į pripučiamą planetariumą ir daugiau sužino apie astronomiją, be to, per virtualiosios realybės akinius žvelgia į žvaigždynus.

Nors Kenija yra ties pusiauju ir kaimo vietovėse atsiveria stulbinamas nakties dangus, vaikams sudėtinga atpažinti planetas ir kitus dangaus kūnus, nes mokyklose astronomijos beveik nemokoma.

Teleskopas „egzistuoja jau daugiau kaip 400 metų, tačiau per jį yra žvelgę labai nedaug žmonių“, – pasakoja projektą „Traveling Telescope“ su Danieliu Chu Owenu 2013 m. sukūrusi Susan Murabana. Tarptautinių ar privačių mokyklų mokiniams bilietas kainuoja apie 2 arba 3 JAV dolerius, o valstybinėse mokyklose paroda yra nemokama.

Projektą norima vykdyti ir likusioje Afrikos dalyje.

„Pačiam tai pamatyti išties galinga, kaip ir per teleskopą matyti iš žvaigždės ar planetos skriejančius fotonus, – sako D. Owenas. – „Jūs žvelgiate ne į ekraną, ne į knygą... Tai lieka atmintyje“.

Penkiolikmetė Tamara Lugonzo teigia po šių vaizdų svarstanti galimybę siekti karjeros astronomijos srityje: „Tai taip kieta, valio!“