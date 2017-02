Lietuvių išbandymas – 1000 km dviračiais Mongolijoje

Mongolija – rečiausiai apgyvendinta valstybė pasaulyje, kurioje vidutiniškai gyvena 2 gyventojai kvadratiniame kilometre. Tai gana atšiauri šalis, kurios didžiulį plotą daugiausia sudaro stepės bei pusdykumės. Pietuose čia yra viena karščiausių vietų pasaulyje – Gobio dykuma, kurios temperatūrų svyravimai per 24 val. gali siekti net 35 laipsnius. Vakaruose – 4,5 km aukščio Altajaus kalnai bei ilgiausias Mongolijos ledynas – Potanini (14 km ilgio).

Ši šalis jau seniai domino kelionės „Dviračiais per Mongoliją“ sumanytoją Algirdą, kuris visada žavėjosi kelionėmis į mažai ištyrinėtas, civilizacijos patogumų „nesugadintas“ vietas.

Kelionės maršrutas – 1000 km neaiškios kokybės kelio, kuris būtų įveikiamas per maždaug 30 dienų, pasiliekant kelias dienas poilsiui bei kitiems nenumatytiems atvejams. Didžioji dalis laiko praleista keliaujant per Altajaus kalnus, paskutiniąją savaitę pasiliekant mongoliškosioms pusdykumėms. Maršrutas – žiedo formos, tad į Mongoliją patenkama ir iš jos grįžtama per Rusiją.

Apie šį šešių dviratininkų nuotykį rečiausiai apgyvendintoje šalyje pasaulyje sukurtas dokumentinis „Dviračiais per Mongoliją“.

