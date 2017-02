Kaunietė daugiau nei 10-metį savanoriauja gelbėdama gulbes

Savanorystė daugeliui asocijuojasi su neatlygintina pagalba žmonėms arba keturkojams gyvūnams, tačiau yra geradarių, kurie savo laiką, jėgas ir finansus aukoja laukiniams paukščiams. Tokia yra kaunietė Loreta Kiliotaitienė – ji niekada neskaičiavo nei savo globotinių, nei jiems paskirtų valandų.

Kaunietė L. Kiliotaitienė gyvena Šančiuose, prie pat Nemuno. Ši aplinkybė ir visą gyvenimą besitęsianti meilė gyvūnams moterį prie krantinės gena kiekvieną dieną net per didžiausius šalčius – ji maitina šimtus čia žiemojančių gulbių.



„Padedu žmonėms šerti – padėdavau tiktai nuo kokių 2002-ųjų metų, nes anksčiau čia žmonės irgi daug šerdavo gulbes. Kai dirbau, tik išeiginėmis dienomis padėdavau žmonėms. Dabar kiti žmonės jau ir išmirę ir nusenę, taip kad aš viena likau“, – pasakoja moteris.



Loreta juokiasi po keturis mėnesius per metus dirbanti be laisvadienių. Visą gyvenimą šunį laikiusi moteris pasakoja, kad gulbės prie jos irgi prisirišo – panašiai, kaip ir ji prie jų.



Daugiau apie šios moters veiklą – reportaže.