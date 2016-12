Viename Anglijos zoologijos sode pasaulio šviesą išvydo itin reta Rotšildo žirafa. Žirafos patelė Tula gruodžio 26-ąją pateikė „vertingiausią Kalėdų dovaną“, – ketvirtadienį „Facebook“ tinkle pranešė zoologijos sodas Česteryje. Tai pirmasis Tulos jauniklis, informuoja agentūra AFP.

Zoologijos sodas, be to, paskelbė naujai iškeptos motinos ir jos 1,8 metro ūgio mažylio nuotraukas. Žirafiukas vardo dar neturi, kol kas nežinoma ir jo lytis.



„Kai jis šiek tiek geriau pastovės ant savo ilgų kojų, tada bus pristatytas kitoms kaimenės žirafoms, tačiau kol kas svarbu, kad motina ir jos jauniklis keletą dienų praleistų drauge“, – sakė už žirafų priežiūrą atsakinga Sarah Roffe.



Ji pabrėžė, kad Rotšildo žirafoms – ypač retam žirafų porūšiui – kyla labai rimta grėsmė. Šiuo metu esą vyksta „tylus jų naikinimas“. Pasak S. Roffe, viena vertus, naikinamas Rotšildo žirafų biotopas, antra vertus, jos medžiojamos dėl mėsos.



Jų gimtosiose šalyse Ugandoje ir Kenijoje šiuo metu laisvėje gyvena tik 1 600 Rotšildo žirafų. Metų pradžioje Česterio zoologijos sodo darbuotojai Ugandoje dalyvavo laisvėje gyvenančių žirafų skaičiavime, kad geriau suprastų, kodėl jų skaičius nacionaliniuose parkuose neauga.



Pasaulio gamtos apsaugos organizacija (IUCN) gruodžio pradžioje skambino pavojaus varpais dėl pavojaus visoms žirafoms. Jų per praėjusius tris dešimtmečius sumažėjo 40 proc. iki 10 000.