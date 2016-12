Britanijos gynybos ministerija prarado šimtus nešiojamųjų kompiuterių

Didžiosios Britanijos gynybos ministerija per pusantrų metų prarado daugiau kaip 700 nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių, parodė trečiadienį paskelbti duomenys.

Nuo 2015 gegužės rinkimų iki 2016 metų spalio iš viso dingo 759 nešiojamieji ir stacionarūs kompiuteriai, o dar 32 buvo pavogti, rodo naujienų agentūros „Press Association“ paskelbti duomenys, gauti pagal Britanijos įstatymą dėl informacijos prieinamumo.

Be to, paaiškėjo, kad per tą patį laikotarpį buvo pamestos 328 kompaktinės plokštelės (CD), skaitmeniniai vaizdo diskai (DVD) ir USB atmintinės.

Gynybos ministerija nurodė, kad informacijos saugumas yra „vienas svarbiausių prioritetų“, o visi dingusios įrangos atvejai yra „kruopščiai tiriami“.

Iš viso nuo 2015 metų gegužės pranešta apie mažiausiai 1 000 vyriausybei priklausančių kompiuterių bei USB atmintinių dingimą ar vagystę.

Darbo ir pensijų departamentas pranešė, kad iki rugpjūčio dingo 42 nešiojamieji ar stacionarūs kompiuteriai ir aštuonios USB atmintinės su šifruotais duomenimis. Jo teigimu, dauguma šių daiktų buvo prarasta per įsilaužimus arba jų naudotojų keliones.

Tuo tarpu Iždo departamentas pranešė apie aštuonis dingusius nešiojamuosius kompiuterius, kurių vienas atsirado, ir vieną pamestą atmintuką.

Prieš mažiau kaip pusmetį premjerės Theresos May įkurtas Verslo, energetikos ir pramonės strategijos departamentas pranešė apie šešis nuo liepos pavogtus ar pamestus kompiuterius.

Dar 49 kompiuteriai dingo iš kitų vyriausybės departamentų, nors tikrasis skaičius gali būti žymiai didesnis, nes kai kurios ministerijos atsisakė pateikti savo duomenis.