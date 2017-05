Prieš generalinę repeticiją „Fusedmarc“ turi techninių problemų

Trečiadienį grupė „Fusedmarc“ repetuoja du kartus, viena repeticijų – generalinė, ją vertins užsienio šalių komisijos. Po pirmojo bandymo konkurso scenoje atlikėjai buvo pakilios nuotaikos, tačiau nesklandumų vis dėlto būta.

„Gaila, kad prieš mus dainuoja vaikinukas, kurio vokalas labai garsus, o tuo metu mes jau dedamės ausines ir girdime jį, todėl, kol jis dainavo, rėkiau ir kentėjau“, – sakė Viktorija Ivanovskaja.

Kitų priekaištų garsui ji, priešingai nei po pirmųjų repeticijų, nebeturėjo, tačiau problemų kilo dėl apšvietimo.

„Dar reikia šiek tiek techninės pagalbos, tačiau dar turime keletą valandų. Scenoje buvo per daug šviesos, anksčiau to nebuvo, sceną ir vietas, kur tiksliai turiu atsistoti matydavau puikiai. Dabar to tiesiog nematau. Norėčiau sužinoti, kas tai per problema, ir ar ji bus vėliau, nes tada reikia kažką daryti“, – šiek tiek nerimavo V. Ivanovskaja ir pridūrė, kad dėl minėtos problemos nebuvusi visiškai savimi užtikrinta.

Nepaisant to, pasikalbėti su žurnalistais grupės nariai atėjo geros nuotaikos ir daug juokavo. Žurnalistams pastebėjus, kad per grupės pasirodymo transliaciją dauguma spaudos atstovų pakėlė akis į ekranus, V. Ivanovskaja atsakė užtikrintai: „Žinoma, kaip jie neatsisuks, aš juk transliuoju.“

Dainininkė juokavo, kad scenoje pasigedo vėjo ir tam net apsimovė specialias pėdkelnes. „Nebuvo vėjo, o sakau, kad reikia repetuoti su juo. Kas, jeigu bus taip?“ – užsimesdama sijoną ant veido juokavo V. Ivanovskaja.

„Vėjelis man tarsi sparnai“, – pridėjo dainininkė.

V. Nevieros (LRT) nuotr.

„Jaudulio nėra ir nebus tokio jaudulio, kuris galėtų sugadinti pasirodymą. Nežinau, kas trukdytų transliuoti vidinę taip ilgai ruoštą energiją, nes mums aišku, kodėl esame čia, ir mūsų daina mums labai patinka, vis daugiau klausytojų“, – sakė „Fusedmarc“ vokalistė.

Konkurentų V. Ivanovskaja tikino neklausanti net ir antrame pusfinalyje.

„Aš už visus sergu, bet nieko neklausau net viena ausimi. Žinau, kaip jie jaučiasi, įsivaizduoju, nes visi mes esame labai panašūs“, – sakė ji.

Vis dėlto Denisas Zujevas įvardijo Baltarusijos atstovus: „Jie tikrai turi patekti, yra labai pasiruošę ir spinduliuoja puikia energija“.

Prieš lipdami į sceną grupės nariai sakė neturintys jokio specialaus ritualo. „Pažiūrime vienas kitam į akis ir duodame kokį nors ženklą, bet jaučiame, kad tai – repeticija. Kai žengsime į sceną ir jausime, kad tai bus ne repeticija, mes sugalvojome ženklą, kurį parodysime“, – kalbėjo dainininkė.

Talismanų į sceną ji tikino taip pat nesinešanti: „Turiu Dievo ir žmonių, kurie kartu dirba, palaikymą.“

Iki generalinės repeticijos grupei dar liko kelios valandos, kurias jie žada skirti poilsiui ir susikaupimui. „Nusimausiu batus ir pusę valandos pasėdėsiu ramiai. Visi reikalai jau atlikti, gal pagalvosime, kaip geriau atlikti makiažą, sutvarkyti vieną kitą plauką“, – šypsojosi ji.