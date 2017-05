Vyksta pirmasis „Eurovizijos“ pusfinalis

Antradienio vakarą visos Europos televizijų žiūrovus prie ekranų vėl sukvietė „Eurovizijos“ dainų konkursas, šiemet vykstantis Kijeve. Pirmajame pusfinalyje susirungs 18-os šalių atstovai, iš kurių finale vėl išvysime tik dešimt.

Pirmojo pusfinalio dalyvius vertins jame dalyvaujančios aštuoniolika šalių bei trys šalys, iškart pasirodysiančios finale – Italija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė. Lietuvos atstovai „Fusedmarc“ pasirodys antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje, kuris vyks gegužės 11 d., ketvirtadienį, tad šįvakar balsuoti negalėsime.

Konkursą pirmą kartą istorijoje veda trys vyrai – Oleksandras Skičko, Volodymyras Ostapčiuk ir Timuras Mirošničenko.

Pirmajame pusfinalyje šalys pasirodė tokia eilės tvarka:

1. Švedijai atstovaujantis Robinas Bengtssonas su daina „I Can`t Go On“

Scanpix nuotr.

Pirmąjį „Eurovizijos“ pusfinalį atidarė švedas Robinas Bengtssonas su daina „I Can`t Go On“. Atlikėjas pasirodymą pradėjo nuo užkulisių – kaip interviu metu teigė LRT žurnalistams, šią idėją sugalvojo jis pats. „Aš turėjau idėją pasirodymą pradėti nuo užkulisių, nes to dar niekas nedarė, ir man tai atrodė šaunus sumanymas, o naudoti bėgimo takelius sugalvojo mano choreografas, tad sujungėme šias idėjas“, – LRT žurnalistams yra pasakojęs dainininkas.

2. Gruzijai atstovaujanti Tako Gachechiladze su daina „Keep The Faith“

Scanpix nuotr.

Dešimtąjį kartą didžiausiame Europos dainų konkurse dalyvaujančiai Gruzijai šiemet atstovauja Tako Gachechiladze. 34-erių dainininkė Europai prisistatė su savo kūrybos daina „Keep The Faith“.

3. Australijai atstovaujantis Isajah su daina „Don’t Come Easy“

Scanpix nuotr.

Prieš trejus metus simboliškai prie „Eurovizijos“ dainų konkurso prisijungusi Australija konkurse pasirodo ir šiemet. Šalies vėliavą nacionalinio Australijos transliuotojo sprendimu į Kijevą atvežė Isaiah'as Firebrace‘as su daina „Don’t Come Easy“.

Kilęs iš mažo Moamos miesto septyniolikmetis dainininkas pirmą kartą buvo pastebėtas praėjusiais metais, kai laimėjo Australijos „X faktorių“.

Vaikino muzikinė istorija pažymėta užsispyrimu, aistra muzikai ir ilgomis kelionėmis į didesnį miestą dėl vokalo pamokų.

Dainininkas jau patyrė tarptautinį pripažinimą su pirmuoju savo hitu „It’s Gotta Be You“, kuris tapo platininiu Švedijoje ir laikėsi daugiau nei penkiolikos šalių, tokių kaip Australija, Danija, Norvegija, Švedija, Kanada ir JAV, muzikiniuose topuose.

„Eurovizijoje“ jis atliko jausmingą baladę, skatinančią kovoti už savo svajones net tada, kai tai nelengva.

4. Albanijai atstovaujanti Lindita su daina „Bote“

Scanpix nuotr.

Su trylika konkurentų nacionalinėje Albanijos atrankoje susirėmusi Lindita Halimi iškovojo teisę šiais metais vežti savo šalies vėliavą į Kijevą. Prieš 28-erius metus Kosove gimusi dainų autorė ir atlikėja Albanijoje išgarsėjo sudalyvavusi konkurse „Top Fest“. 2013-aisiais atlikėja persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, o pernai pasirodė visame pasaulyje žinomame konkurse „American Idol“. Kijeve Lindita atliko autorių Klodian Qafoku ir Gerald Xhari sukurtą dainą „Bote“ (liet. Pasaulis).

5. Belgijai atstovaujanti Blanche su daina „City Lights“

Scanpix nuotr.

Ellie Delvaux, žinoma kaip Blanche, Belgijai 2017-ųjų „Eurovizijoje“ atstovauja su daina „City Lights“. Kūrinį atlikėja parašė pati kartu su kitu dainininku ir kūrėju Pierre‘u Dumoulinu.

Blanche‘ai yra 17 metų ir išgarsėjo ji dalyvavusi „Belgijos balse“. Nacionalinis Belgijos transliuotojas siųsti į „Euroviziją“ šią atlikėją nutarė be atrankos.

6. Juodkalnijai atstovaujantis Slavko Kalezicas su daina „Space“

Scanpix nuotr.

Tik du kartus patekusi į „Eurovizijos“ finalą ir neiškopusi aukščiau dvidešimtuko Juodkalnija šiemet viltis deda į dainininką bei teatro ir kino aktorių Slavko Kalezicą. 31-erių vyras Pripažinimo sulaukė 2013 m., kai dalyvavo „X Faktoriuje“, o jo mokytoju tapo Željko Joksimovicius, Serbijai ir Juodkalnijai atstovavęs 2004 m. Teatre Juodkalnijos atstovas sukūrė daugiau kaip 30 vaidmenų, vaidino šešiuose filmuose bei keliuose televizijos projektuose. Kijeve jis atliko Momčilos Zekovicos kūrybos dainą „Space“.

7. Suomijai atstovaujantys Norma John su daina „Blackbird“

Scanpix nuotr.

Du geri draugai – Leena ir Lasse – sukūrė indie pop duetą ir, pasivadinę Norma John, sėkmingai įveikė Suomijos nacionalinę atranką į didžiausią Europos dainų konkursą. „Mums tikrai reikėjo žengti žingsnį į priekį, ir nacionalinė „Eurovizijos“ atranka pasirodė kaip tam tinkama vieta“, – tikina skandinavai. Jie Kijeve pasirodė su savo kūrybos daina „Blackbird“.

8. Azerbaidžanui atstovaujanti Dihaj su daina „Skeletons“

Scanpix nuotr.

Dihaj – tai sceninis Azerbaidžano dainininkės ir instrumentalistės Diana Hajiyeva vardas, sukurtas pagal pirmąsias jos vardo ir pavardės raides. Baigusi Baku muzikos akademiją 2010 m., ji persikraustė mokytis į Londoną.

Būdama Jungtinėje Karalystėje, dainininkė įsitraukė į vietinės pogrindinės muzikos sceną, dainavo progresyvaus transo grupėje „Looper & Mancus“. 2014 m. dainininkė įkūrė „Dihaj“ – elektroninės muzikos kolektyvą Baku mieste. Pirmasis grupės singlas buvo „I Break Again“. Muzikos kritikai šiai grupei buvo itin palankūs.

Dainą „Skeletons“ parašė garsus Azerbaidžano kompozitoriai ir prodiuseriai – Isa Melikovas ir Sandra Bjurman. Abu jie anksčiau dirbo su Eldaru Gasimovu ir Nikki Jamal, kai šie laimėjo „Euroviziją“ 2011 m. su daina „Running Scared“. I. Melikovas dainų parašė ir Dimai Bilanui bei Aysel.

9. Portugalijai atstovaujantis Salvadoras Sobralis su daina „Amar Pelos Dois“

Scanpix nuotr.

Portugalijai šiemet atstovauja Salvadoras Sobralis. Atlikėjas Europos muzikos mylėtojų širdis siekia pavergti su portugališka daina „Amar Pelos Dois“ (liet. Meilės užtenka dviem), sukurta jo sesers Luisos Sobral. L. Sobral yra viena žinomiausių naujosios kartos portugalų kompozitorių ir dainininkių. Brolis ir sesuo atviri – svarbiausia jiems yra emocijos perteikimas, o ne pergalė.

10. Graikijai atstovaujanti Demy su daina „This Is Love“

Scanpix nuotr.

Šiemet Graikijai atstovauja Dimitra Papadea, žinoma sceniniu vardu Demy. gimė 1991 m., Atėnuose. 25-erių atlikėja Europai prisistatė su daina „This Is Love“. Kūrybinėje graikės komandoje dalyvauja ir Dimitris Kontopoulos bei Fokas Evaggelinos, praėjusiais metais prisidėję prie Rusijos atstovo Sergejaus Lazarevo pasirodymo bei dainos „You Are The Only One“, konkurse pelniusios trečią vietą.

11. Lenkijai atstovaujanti Kasia Mos su daina „Flashlight“

Scanpix nuotr.

Kasia Mos, įveikusi devynis Lenkijos nacionalinės atrankos finalo dalyvius, tapo 20-ąja Lenkijos atstove „Eurovizijoje“. 29-erių dainininkę muzika supa visą gyvenimą – ji gimė muzikantų šeimoje ir vidurinėje mokykloje mokėsi groti violončele.

2015 m. K. Mos išleido pirmąjį albumą „Inspiration“ ir buvo daugumos jo dainų autorė. Dainininkė dalyvavo didžiausiuose Lenkijos festivaliuose ir atliko kelias roles teatre.

K. Mos savo laimę nacionalinėje atrankoje bandė ir pernai, tačiau šiemet komisijos narių ir televizijos žiūrovų simpatijos lėmė jos pergalę.

12. Moldovai atstovaujantys „Sunstroke Project“ su daina „Hey, Mamma“

Scanpix nuotr.

Moldovos vėliavą į Kijevą šiemet atvežė grupė „Sunstroke Project“. Tai – jau antras kartas, kai grupė atstovauja savo šaliai tarptautiniame dainų konkurse. „Sunstroke Project“ nariai – vokalistas Sergeius Yalovitskys, smuikininkas ir kompozitorius Antonas Ragozas ir saksofonininkas Sergey Stepanovas. Po pasirodymo konkurse 2010-aisiais, saksofono meistras S. Stepanovas išpopuliarėjo „Youtube“ platformoje. Moldova „Eurovizijos“ dainų konkurse dalyvauti pradėjo tik 2005-aisiais, tais metais konkursas taip pat vyko Ukrainoje.

13. Islandijai atstovaujanti Svala su daina „Paper“

Scanpix nuotr.

Islandija į didžiausią Europos dainų konkursą šiemet išsiuntė keturiasdešimtmetę atlikėją Svalą Bjorgvinsdottir, kuri šiuo metu gyvena Los Andžele. Savo pirmąjį hitą ji atliko devynerių, tai buvo kalėdinis kūrinys, kurį ji dainavo kartu su savo tėvu Bo Halldorsu, taip pat dalyvavusiu „Eurovizijos“ dainų konkurse 1995 metais.

2006 m. Svala su savo broliu ir Einaru Egilssonu, kuris vėliau tapo jos vyru, įkūrė elektroninės muzikos grupę „Steed Lord“. 2012 m. moteris išleido savo rūbų liniją, o 2015 m. pasirodė kaip „Islandijos balso“ teisėja.

Įdomu tai, kad 2016 metais „Eurovizijos“ dainų konkursą Islandijoje žiūrėjo daugiausiai žmonių iš visų 42 dalyvaujančių šalių – prie TV ekranų susėdo 95,3 proc. šalies žiūrovų.

Šiųmetinė eurovizinė daina „Paper“ sukurta pačios Svalos, E. Egilssono, Lesterio Mendezo ir Lily.

14. Čekijai atstovaujanti Martina Barta su daina „My Turn“

Scanpix nuotr.

Martina Barta yra laikoma naujuoju atradimu džiazo scenoje. 28-erių atlikėja šiuo metu nuolat keliauja tarp Prahos ir Berlyno – Vokietijos sostinėje džiazą studijavusi čekė netruko išpopuliarėti šioje šalyje ir dabar nuolat dalyvauja įvairiuose Vokietijos muzikiniuose projektuose. Kijeve ji atliko dainą „My Turn“.

15. Kiprui atstovaujantis Hovig su daina „Gravity“

Scanpix nuotr.

Hovig Demirjian – armėnų kilmės dainininkas ir dainų autorius, gimęs Kipre 1989-aisiais. Būdamas 16-os jis pradėjo dainuoti įvairiuose šalies klubuose ir patraukė Kipro artistų bendruomenės dėmesį. Marketingą iš pradžių studijavęs Hovig netruko šiuos mokslus iškeisti į džiazo studijas. 2009-aisiais atlikėjas dalyvavo Graikijos „X faktoriuje“. Savo šaliai „Eurovizijoje“ vaikinas siekė atstovauti 2010-aisiais ir 2015-iaisiais, tačiau finale sėkmė nuo jo nusisukdavo. Šiais metais atlikėją atstovauti Kiprui išrinko šalies transliuotojas. Jis Kijeve atliko dainą „Gravity“.

16. Armėnijai atstovaujanti Artsvik su daina „Fly With Me“

Scanpix nuotr.

Jau vienuoliktąjį kartą „Eurovizijoje“ dalyvaujančiai Armėnijai šiemet atstovauja atlikėja Artsvik.

1984-aisiais Armėnijoje gimusi atlikėja būdama vos penkerių su tėvais persikėlė į Maskvą. 2012-aisiais ji tapo „Jazz Parking Project“ nare, tais pačiais metais dalyvavo televizijos šou „The Voice of Russia“. Netrukus ji ėmė įrašinėti dainas, dalyvauti tarptautiniuose festivaliuose visame pasaulyje.

2016-aisiais Artsvik grįžo į Armėniją ir jau šiemet išpildė savo svajonę – atstovauja savo šaliai „Eurovizijoje“.

17. Slovėnijai atstovaujantis Omaras Naberis su daina „On My Way“

Scanpix nuotr.

Slovėnijos atstovui Omarui Naberiui „Eurovizijos“ scena jau pažįstama – 2005 m., kuomet konkursas taip pat vyko Kijeve, jis pusfinalyje užėmė 12-ą vietą. Atlikėjas teigia, kad šį kartą jo tikslas – patekti į „Eurovizijos“ finalą.

O. Naberis muzikinę karjerą pradėjo 18-os. Per savo karjerą 35-erių dainininkas išleido tris solinius albumus ir surengė daugiau nei 900 koncertų 27-iose šalyse. Atlikėjo dainos nuolat patenka į nacionalinio radijo grojaraščius ir jis reguliariai pasirodo paramos renginiuose.

18. Latvijai atstovaujantys „Triana Park“ su daina „Line“

Scanpix nuotr.

Pirmąjį pusfinalį šiemet užbaigia mūsų kaimynai latviai, šiemet į konkursą išsiuntę elektroninės muzikos grupę „Triana Park“. 2008-aisiais susikūrusi grupė savo laimę Latvijos nacionalinėse atrankose bandė jau kelissyk. Grupės debiutinis albumas „Entertainment“ pasirodė dar 2010-aisiais. Kijeve jie atliko dainą „Line“.