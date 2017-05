Prasideda pirmasis „Eurovizijos“ pusfinalis

Antradienio vakarą visos Europos televizijų žiūrovus prie ekranų vėl sukvietė „Eurovizijos“ dainų konkursas, šiemet vykstantis Kijeve. Pirmajame pusfinalyje susirungs 18-os šalių atstovai, iš kurių finale vėl išvysime tik dešimt.

Pirmojo pusfinalio dalyvius vertins jame dalyvaujančios aštuoniolika šalių bei trys šalys, iškart pasirodysiančios finale – Italija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė. Lietuvos atstovai „Fusedmarc“ pasirodys antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje, kuris vyks gegužės 11 d., ketvirtadienį, tad šįvakar balsuoti negalėsime.

Konkursą pirmą kartą istorijoje veda trys vyrai – Oleksandras Skičko, Volodymyras Ostapčiuk ir Timuras Mirošničenko.

Pirmajame pusfinalyje šalys pasirodė tokia eilės tvarka:

1. Švedijai atstovaujantis Robinas Bengtssonas su daina „I Can`t Go On“

Scanpix nuotr.

Pirmąjį „Eurovizijos“ pusfinalį atidarė švedas Robinas Bengtssonas su daina „I Can`t Go On“. Atlikėjas pasirodymą pradėjo nuo užkulisių – kaip interviu metu teigė LRT žurnalistams, šią idėją sugalvojo jis pats. „Aš turėjau idėją pasirodymą pradėti nuo užkulisių, nes to dar niekas nedarė, ir man tai atrodė šaunus sumanymas, o naudoti bėgimo takelius sugalvojo mano choreografas, tad sujungėme šias idėjas“, – LRT žurnalistams yra pasakojęs dainininkas.

2. Gruzijai atstovaujanti Tako Gachechiladze su daina „Keep The Faith“

Scanpix nuotr.

Dešimtąjį kartą didžiausiame Europos dainų konkurse dalyvaujančiai Gruzijai šiemet atstovauja Tako Gachechiladze. 34-erių dainininkė Europai prisistatė su savo kūrybos daina „Keep The Faith“.

3. Australijai atstovaujantis Isajah su daina „Don’t Come Easy“

Scanpix nuotr.

Prieš trejus metus simboliškai prie „Eurovizijos“ dainų konkurso prisijungusi Australija konkurse pasirodo ir šiemet. Šalies vėliavą nacionalinio Australijos transliuotojo sprendimu į Kijevą atvežė Isaiah'as Firebrace‘as su daina „Don’t Come Easy“.

Kilęs iš mažo Moamos miesto septyniolikmetis dainininkas pirmą kartą buvo pastebėtas praėjusiais metais, kai laimėjo Australijos „X faktorių“.

Vaikino muzikinė istorija pažymėta užsispyrimu, aistra muzikai ir ilgomis kelionėmis į didesnį miestą dėl vokalo pamokų.

Dainininkas jau patyrė tarptautinį pripažinimą su pirmuoju savo hitu „It’s Gotta Be You“, kuris tapo platininiu Švedijoje ir laikėsi daugiau nei penkiolikos šalių, tokių kaip Australija, Danija, Norvegija, Švedija, Kanada ir JAV, muzikiniuose topuose.

„Eurovizijoje“ jis atliko jausmingą baladę, skatinančią kovoti už savo svajones net tada, kai tai nelengva.

4. Albanijai atstovaujanti Lindita su daina „Bote“

Scanpix nuotr.

Su trylika konkurentų nacionalinėje Albanijos atrankoje susirėmusi Lindita Halimi iškovojo teisę šiais metais vežti savo šalies vėliavą į Kijevą. Prieš 28-erius metus Kosove gimusi dainų autorė ir atlikėja Albanijoje išgarsėjo sudalyvavusi konkurse „Top Fest“. 2013-aisiais atlikėja persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, o pernai pasirodė visame pasaulyje žinomame konkurse „American Idol“. Kijeve Lindita atliko autorių Klodian Qafoku ir Gerald Xhari sukurtą dainą „Bote“ (liet. Pasaulis).