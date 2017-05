Grupei „Fusedmarc“ – Krymo totorės ir populiariausio Ukrainos rašytojo palaikymas

Pirmadienio vakarą grupė „Fusedmarc“ džiaugėsi Ukrainos lietuvių dėmesiu bei palaikymu. Lietuvos ambasados Ukrainoje surengtame vakarėlyje buvo galima sutikti ir garsų Ukrainos rašytoją Andrejų Kurkovą, nacionalinės atrankos finale pasirodžiusią Krymo totorę Lenarą, o palaikyti grupės į Kijevą atvyko ir LRT generalinis direktorius Audrius Siaurusevičius.

Į šventę ambasadoje susirinko bene du šimtai svečių ir visi žadėjo palaikyti grupę „Fusedmarc“, o, kaip sakė ambasadorius Marius Janukonis, lietuvių šioje šalyje yra daugiau nei 7 tūkst., tad jei visi palaikytų Lietuvos atstovus – eurovizinių balų šalis sulauktų tikrai nemažai.

Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalios Makarovos teigimu, daugiausiai lietuvių bendruomenių yra Rytų Ukrainoje.

„Lietuvių bendruomenė yra gana aktyvi, veikiame įvairiose Ukrainos vietose. Kijevas, kaip įvykių centras, turi didžiausią visoje Ukrainoje veikiančią lietuvių bendruomenę“, – sako D. Makarova.

Moteris skaičiuoja, kad vieną lietuvių bendruomenę Ukrainoje sudaro apie penki šimtai narių. Todėl nenuostabu, kad Lietuvos atstovų vizitas čia – labai lauktas. Tai matyti buvo galima jau oro uoste, kuriame grupę „Fusedmarc“ pasitiko gausus būrys vietos lietuvių.

„Labai laukėme jų oro uoste, kas tik galėjo, turėjo savo transportą, atvyko, nes Boryspilio tarptautinis oro uostas yra trisdešimt kilometrų nuo Kijevo“, – pasakojo moteris. Ji žadėjo, kad lietuvių bendruomenė būtinai palaikys Lietuvos atstovus konkurse.

V. Nevieros nuotr.

Palaikyti grupės „Fusedmarc“ bei pabendrauti su vietos lietuviais atvyko ir generalinis LRT direktorius Audrius Siaurusevičius. „Ukraina – viena mylimiausių mano šalių. Esu čia buvęs ne kartą. Kai buvo oranžinė revoliucija, dirbau žurnalistu ir atvykdavau čia dažnai. Gaila, kad Ukrainoje tiek daug tų revoliucijų, rodos, užtektų vienos“, – kalbėjo A. Siaurusevičius.

Jo teigimu, atvykti į Ukrainą visuomet malonu, tačiau šį kartą tai – ne tik malonumas, bet ir darbo reikalai. Visuomeninę televiziją bekurianti Ukraina generalinį LRT direktorių kviečia atvykti patarti.

Pasak A. Siaurusevičiaus, Lietuva Ukrainoje yra kokybės ženklas. „Jei pasakai, kad esi iš Lietuvos, uždaros durys tau prasiveria. Yra dvi šalys, Gruzija ir Ukraina, kur būti lietuviu yra didelė garbė“, – tikina A. Siaurusevičius.

V. Nevieros nuotr.

Generaliniam LRT direktoriui daug „Eurovizijos“ konkursų gyvai stebėti neteko, tačiau tai – jau antras kartais, kai tai darys Ukrainoje. „Manau, kad labai teisinga, jog „Eurovizija“ – Ukrainoje. To labai reikia ukrainiečiams, kad jie įgautų daugiau pasitikėjimo savimi, tačiau, žinoma, esama labai daug problemų. Esu, kur širdis liepia, ne tik todėl, kad tai – darbas“, – kalbėjo jis.

Jo teigimu, Lietuva – viena iš retų eurovizinių šalių, kur konkursas toks populiarus, todėl ir šalies atstovai sulaukia daug dėmesio, o nacionalinė konkurso atranka rengiama pagal aukščiausius standartus.

„Tik keliose šalyse „Eurovizija“ yra tokia pat populiari, kaip Lietuvoje. Be to, šalies vardas niekur kitur negauna tiek reklamos, kiek „Eurovizijoje“. Dabar konkursą pradėjo transliuoti Australija, yra transliavusi ir Kinija, čia papasakojama apie šalį, dainininkus, kurie atstovauja, tai – be galo didelė auditorija. Lietuva tampa labiau žinoma, jau vien dalyvavimas šaliai duoda labai daug“, – tikino pašnekovas.

Palinkėti „Fusedmarc“ sėkmės atėjo ir Ukrainos rašytojas A. Kurkovas, kuris neslepia, kad jaučia ypatingų simpatijų Lietuvai.

V. Nevieros nuotr.

„Apie Lietuvą visų pirma turėjau gilų emocinį supratimą, vėliau jį pildžiau istorinėmis žiniomis“, – sakė rašytojas, kurio paskutinis romanas skirtas būtent mūsų šaliai.

„Šis romanas – mano didelė padėka Lietuvai už tai, kad palaikė Ukrainą oranžinės revoliucijos metu, ir vėliau, ir dabar, ir niekada neatsakė, visuomet išliko svarbiausiu Ukrainos advokatu Europoje“, – kalbėjo A. Kurkovas.

Rašytojui, kuris pats moka groti pianinu ir nevengia padainuoti, patiko „Fusedmarc“ daina. „Pirmiausiai man patiko pavadinimas, tikiuosi, kad Lietuva savo paskutinę revoliucija jau „perėjo“, tikiuosi, kad „perėjome“ ir mes“, – vylėsi A. Kurkovas.

Lietuvos atstovai iš vietos bendruomenės sulaukė daug dėmesio, buvo nuolat kalbinami ir prašomi papozuoti nuotraukoms. V. Ivanovskaja iš susitikimo išėjo pakylėta. „Kai kalbama apie kovą konkurse, pergale, tai negali nepatikti“, – tikino dainininkė.