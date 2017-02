Šeštadienio „Eurovizijoje“ – absoliutus A. Pilvelytės triumfas

Tiesa, vakaras sėkmingas buvo ne visiems: net keturių dalyvių atrankoje žiūrovai jau nebematys. Po balsavimo iškrito Evaldas Vaikasas, „Golden monkeys“, Neringa Šiaudikytė ir Vido Bareikio bei Ievos Zasimauskaitės duetas.

Žiūrovų balsai:

A. Pilvelytė – 1158

„Queens of roses“ – 924

Greta Zazza – 757

K. Juodzevičiūtė – 451

Mia – 448

V. Iljinaitė – 440

V. Bareikis ir I. Zasimauskaitė – 417

„Golden monkeys“ – 352

Sasha Song – 350

Alanas – 257

E. Vaikasas – 223

N. Šiaudikytė – 111

Komisijos balai:

A. Pilvelytė – 12

Greta Zazza – 10

Sasha Song – 10

Alanas – 8

K. Juodzevičiūtė – 7

Mia – 6

V. Iljinaitė – 6

N. Šiaudikytė – 5

V. Bareikis ir I. Zasimauskaitė – 4

„Queens of roses“ – 3

„Golden monkeys“ – 2

E. Vaikasas – 1

Bendri balai:

A. Pilvelytė – 12

Greta Zazza – 10

K. Juodzevičiūtė – 8

„Queens of roses“ – 7

Sasha Song – 6

Mia – 5

V. Iljinaitė – 4

Alanas – 3

V. Bareikis ir I. Zasimauskaitė – 2

N. Šiaudikytė – 1

E. Vaikasas – 0

„Golden monkeys“ – 0

Komisijoje šį vakarą – muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys, LRT OPUS direktorius Darius Užkuraitis, dainininkas Povilas Meškėla ir dirigentas Vytautas Lukočius.

„Eurovizijos“ scenos jau ragavęs Sasha Son šį kartą į konkursą nori vykti su daina „Never felt like this before“. Komisijos naujokas V. Lukočius po pasirodymo buvo sužavėtas: „Jau net dabar galiu padainuoti tą motyvą, jis įsimenantis. Turėjote daug teksto, puikiai artikuliuojate, puikus pasirodymas. Vakarą pradėjote aukšta kartele.“

Pats atlikėjas tikino patobulinęs dainą bei pasirodymą. Tiesa, R. Zilnys pastebėjo tik pakeitimus pasirodyme.

„Muzikiniu požiūriu nepasakyčiau, kad buvo galima įžvelgti skirtumą, tačiau esu labai patenkintas, kad Sasha padarė išvadas ir vaizdas scenoje daug efektingesnis“, – kalbėjo jis.

Muzikos apžvalgininkas pridėjo, kad čia tobulindamas vaizdą scenoje dainininkas gali ir nesustoti, mat turi kūrybingą komandą.

„Jau vien dėl to man norėtųsi jį girdėti kitame etape“, – sakė R. Zilnys.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Kitas pasirodymas nacionalinės atrankos scenoje – Valerija Iljinaitė ir jos kūrinys „You make me glow“. „Tai buvo iš ties puiki atlikėja“, – gyrė LRT OPUS direktorius. Atlikėja teigė, kad parą prieš filmavimą teko praleisti ligoninėje, tai atlikime pastebėjo ir D. Užkuraitis. Be to, jo teigimu, tai – sudėtinga daina, kuri labiausiai tiktų vokalo konkursui ir muzikantų komisijai. Susižavėjimo pasirodymu neslėpė P. Meškėla: „Žiūriu į žmogų ir didžiuojuosi. Esi kieta mergina ir puikiai dainuoji. Turi puikias balso galimybes.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Su italų kompozitoriaus daina „7 days“ į Kijevą vykti nori Alanas Chošnau. Šis pasirodymas sulaukė nemažai šmaikščių komisijos pastabų. „Pakeitėte įvaizdį. Noriu perduoti linkėjimus nuo savo sūnaus draugų. Kai buvote su „A“ raide, vaikai sakė, kad nori balsuoti už tą dėdę iš „Alvinas ir burundukai“, – komentavo R. Zilnys. Jo teigimu, ši daina – potencialus hitas, galintis skambėti Portugalijos, Italijos radijo stotyse vasarą.

„Tačiau vis svarbesnis faktorius darosi scenos pasirodymas ir įvaizdis“, – pabrėžė muzikos apžvalgininkas ir siūlė į sceną pasikviesti šokėjų. Kritiškai apie pasirodymą pasisakė ir V. Lukočius: „Linkėčiau surasti choreografą, kad patobulintų paties judėjimą.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Greta Zazza komisiją pribloškė kūriniu „Like I love you“. „Man labai patiko. Puikus atlikimas, viskas užtikrinta. Pasirodymas buvo stilingas, daina tikrai gera, šiuolaikinė elektroninė popmuzika. Linkiu žingsniuoti toliau. Tokį numerį visiškai įsivaizduoju bet kuriame „Eurovizijos“ etape“, – žavėjosi D. Užkuraitis.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

„Turite vieną geriausių dainų šiame konkurse“, – po A. Pilvelytės atlikto kūrinio „I‘m like a wolf“ įvertino R. Zilnys. Jo teigimu, viskas, ką atlikėja turi padaryti, tai – gerai sudainuoti ir perteikti kūrinį savimi. „Tai – sunki užduotis, nes prie viso to dar reikia ir nepervaidinti. Vienas mažas slystelėjimas į šalį ir viskas gali griūti“, – įspėjo jis. Dėl to, kad tai – viena geriausių dainų atrankoje, su komisijos kolega sutiko ir D. Užkuraitis.

„Prikaustote dėmesį prie ekrano, spinduliuojate ir perteikiate dainą velniškai gerai. Jūsų minimalistinis įvaizdis irgi labai tinka, net jūsų gera draugė Daliai Ibelhauptaitė mažai turėtų prie ko kabinėtis“, – juokavo LRT OPUS vadovas.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Evaldas Vaikasas, atlikęs dainą „Fire kisses“, sulaukė užuojautos, jog teko pasirodyti po taip gerai įvertinto A. Pilvelytės numerio. „Po tokio stipraus pasirodymo pasigedau vidinio „draivo“, tačiau ir pati daina labai nedėkinga. Tačiau man patinka jūsų balso tembras“, – kalbėjo jis. V. Lukočius sukritikavo pasikartojantį atlikėjo rankos judesį bei siūlė tobulinti pasirodymą.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Neringa Šiaudikytė pasirodė su balade „Running out of time“. R. Zilnio teigimu, tai vienas geriausių šios atlikėjos kūrinių, iš tų, su kuriais ji jau yra bandžiusi laimę atrankoje. „Tai – graži daina, problema tokia, kad šio vakaro atrankos koncertas – visiškai žiaurus, kūriniai stipresni. Šiame atrankos etape nebepakanka gražios dainos ir gražaus balso“, – kalbėjo jis. D. Užkuraitis sutiko, kad ši daina nublanko prieš kitas.

Merginų trio „Queens of Roses“ savo šansus nacionalinėje atrankoje bando su daina „Fisherman“. V. Lukočius pasirodyme pasigedo tvarkos ir aiškesnės choreografijos, o D. Užkuraičiui vaizdas scenoje patiko. „Tai – vienas geriausių jūsų pasirodymų. Atrodo, kad esate ramios ir pačios džiaugiatės, kad esate scenoje, buvote atsipalaidavusios“, – įvertino muzikologas. Jam pritarė ir R. Zilnys: „Daina – visiškas blogis, tačiau jūs tikrai labai simpatiškai atrodote. Greičiausiai suprantate, kad į kitą etapą vargiai pateksite ir nusprendėte gerai praleisti laiką. Beveik norėčiau, kad taisyklės leistų jums pasikeisti dainą ir dalyvauti toliau.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Vido Bareikio ir Ievos Zasimauskaitės daina „I love my phone“ sulaukė teigiamų komisijos vertinimų. „Man norėjosi progresijos kūrinio metu, kad būtų ir kita linija, kad tas socialinis reiškinys turėtų tęstinumą ir vystymąsi, kad kažkas galbūt yra svarbiau už tą dėžutę. Tačiau man patiko, nes tai liečia kiekvieno mūsų kasdienybę“, – vertino V. Lukočius. V. Meškėla tvirtino, kad jam pasirodymas labai patiko.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Kotryna Juodzevičiūtė, atlikdama dainą „Love Shadow“, baltą aprangą išmainė į juodus drabužius. „Daina chaotiška, tačiau gera. Atrodo, kad ji suklijuota iš trijų skirtingų kūrinių ir tai man patinka. Pakeitėte savo įvaizdį, nežinau, ar tai geriausias sprendimas, bet turbūt pakeitėte jį dėl to, kad kitiems tai priminė belgų pasirodymą“, – svarstė R. Zilnys ir siūlė nekreipti dėmesio į komentarus bei pasilikti prie baltos aprangos. D. Užkuraičio manymu, balti drabužiai taip pat atrodė estetiškiau. „Fantastiškai, subtiliai“, – komentavo pasirodymą pirmą kartą matantis P. Meškėla.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Vieninteliai su kūriniu lietuvių kalba „Eurovizijos“ atrankoje – grupė „Golden monkeys“, atliekantys dainą „Septyni dievai“. D. Užkuraitis abejojo, ar kūrinį ir pasirodymą suprastų užsieniečiai. „Norėtųsi kosmopolitiškesnio pasirodymo“, – sakė jis. Su pastebėjimu sutiko ir P. Meškėla. Jis siūlė rasti kitokių priemonių išreikšti lietuviškumo dvasiai, tačiau žavėjosi nuoširdžiu atlikėjo pasirodymu.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Mia, paklausiusi ankstesnių komisijos pastabų, atsisakė šokėjų ir dainą „Sacrifice“ scenoje atliko viena, tačiau liko ištikima aukštai ant laiptų užkelto sosto idėjai, nors yra pripažinusi, jog bijo aukščio. „Kai žiūriu, kaip lipat nuo to sosto, galvoju, kad tikrai baisu. Paimkite kokį gražų vaikiną, kad jis jums padėtų lipti laiptais“, – siūlė D. Užkuraitis. Jo manymu, Mia jaučia dainą, ji jai tinka. R. Zilnio žodžiais, „Eurovizijoje“ sosto žiūrovai gali ir nesuprasti. „Sostas netrukdo, tačiau ar jis būtinas? Daina gali tikti įvairaus amžiaus žmonėms. Ji graži, tvarkingai sudainavote. Nežinau, ar galima dar kažką kritikuoti ar tobulinti“, – svarstė muzikos apžvalgininkas. P. Meškėla pridėjo: „Karališka, stipru, solidu. Visi sėdės ir dus, kai tu lipsi ir nulipsi.“