D. Užkuraitis apie A. Pilvelytę: net D. Ibelhauptaitė neturėtų ko prikibti

Antradienio vakarą didžiojoje LRT studijoje toliau sprendžiamas svarbiausias muzikinis klausimas: kas atstovaus Lietuvai „Eurovizijoje“? Dariaus Užkuraičio teigimu, Gretos Zazos pasirodymas tiktų bet kuriam etapui, o Aistei Pilvelytei pastabų neturėtų net Dalia Ibelhauptaitė.

Komisijoje šį vakarą – muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys, LRT OPUS direktorius Darius Užkuraitis, dainininkas Povilas Meškėla ir dirigentas Vytautas Lukočius.

„Eurovizijos“ scenos jau ragavęs Sasha Son, šį kartą į konkursą nori vykti su daina „Never felt like this before“. Komisijos naujokas V. Lukočius po pasirodymo buvo sužavėtas: „Jau net dabar galiu padainuoti tą motyvą, jis įsimenantis. Turėjote daug teksto, puikiai artikuliuojate, puikus pasirodymas. Vakarą pradėjote aukšta kartele.“

Pats atlikėjas tikino patobulinęs dainą bei pasirodymą. Tiesa, R. Zilnys tikino pastebėjęs tik pakeitimus pasirodyme. „Muzikiniu požiūriu nepasakyčiau, kad buvo galima įžvelgti skirtumą, tačiau esu labai patenkintas, kad Sasha padarė išvadas ir vaizdas scenoje daug efektingesnis“, – kalbėjo jis. Muzikos apžvalgininkas pridėjo, kad čia tobulindamas vaizdą scenoje dainininkas gali ir nesustoti, mat turi kūrybingą komandą: „Jau vien dėl to man norėtųsi jį girdėti kitame etape“, – sakė R. Zilnys.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Kitas pasirodymas nacionalinės atrankos scenoje – Valerija Iljinaitė ir jos kūrinys „You make me glow“. „Tai buvo iš ties puiki atlikėja“, – gyrė LRT OPUS direktorius. Atlikėja teigė, kad parą prieš filmavimą teko praleisti ligoninėje, tai atlikime pastebėjo ir D. Užkuraitis. Be to, jo teigimu, tai – sudėtinga daina, kuri labiausiai tiktų vokalo konkursui ir muzikantų komisijai. Susižavėjimo pasirodymu neslėpė P. Meškėla: „Žiūriu į žmogų ir didžiuojuosi, esi kieta mergina ir puikiai dainuoji. Turi puikias balso galimybes.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Su italų kompozitoriaus daina „7 days“ į Kijevą vykti nori Alanas Chošnau. Šis pasirodymas sulaukė nemažai šmaikščių komisijos pastabų. „Pakeitėte įvaizdį. Noriu perduoti linkėjimus nuo savo sūnaus draugų. Kai buvote su A raide, vaikai sakė, kad nori balsuoti už tą dėdę iš „Alvinas ir burundukai“, – komentavo R. Zilnys. Jo teigimu, ši daina – potencialus hitas, galintis skambėti Portugalijos, Italijos radijo stotyse vasarą.

„Tačiau vis svarbesnis faktorius darosi scenos pasirodymas ir įvaizdis“, – pabrėžė muzikos apžvalgininkas ir siūlė į sceną pasikviesti šokėjų. Kritiškai apie pasirodymą pasisakė ir V. Lukočius: „Linkėčiau surasti choreografą, kad patobulintų paties judėjimą.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Greta Zazza komisiją pribloškė su kūriniu „Like I love you“. „Man labai patiko. Puikus atlikimas, viskas užtikrinta. Pasirodymas buvo stilingas, daina tikrai gera, šiuolaikinė elektroninė popmuzika. Linkiu žingsniuoti toliau. Tokį numerį visiškai įsivaizduoju bet kuriame „Eurovizijos“ etape“, – žavėjosi D. Užkuraitis.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

„Turite vieną geriausių dainų šiame konkurse“, – po A. Pilvelytės atlikto kūrinio „I‘m like a wolf“ įvertino R. Zilnys. Jo teigimu, viskas, ką atlikėja turi padaryti – gerai sudainuoti ir perteikti kūrinį savimi. „Tai – sunki užduotis, nes prie viso to dar reikia ir nepervaidinti. Vienas mažas slystelėjimas į šalį ir viskas gali griūti“, – įspėjo jis. Dėl to, kad tai – viena geriausių dainų atrankoje, su komisijos kolega sutiko ir D. Užkuraitis.

„Prikaustote dėmesį prie ekrano, spinduliuojate ir perteikiate dainą velniškai gerai. Jūsų minimalistinis įvaizdis irgi labai tinka, net jūsų gera draugė Daliai Ibelhauptaitė mažai turėtų prie ko kabinėtis“, – juokavo LRT OPUS vadovas.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.