Užkimusiu balsu eurovizinę dainą atlikusi A. Pilvelytė – pirma ir žiūrovų, ir komisijos lentelėje

Šį šeštadienį nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos žiūrovams prisistatė paskutiniai vienuolika atlikėjų, iš kurių į kitą etapą keliauja tik šeši. Susumavus komisijos ir žiūrovų balus, pirmąją vietą užėmė kol kas daugiausiai žiūrovų palaikymo šiųmetinėje atrankoje sulaukusi Aistė Pilvelytė.

Bendra lentelė:

1. Aistė Pilvelytė – 12 balų

2. Alanas – 10 balų

3. Queens of Roses – 8 balai

4. Valerija Iljinaitė – 7 balai

5. Neringa Šiaudikytė – 6 balai

6. Evaldas Vaikasas – 5 balai

7. Shiny Raia – 4 balai

8. Julija Jegorova – 3 balai

9. Audrius Janonis – 2 balai

10. Elvina Milkauskaitė – 1 balas

11. Vlad Max – 0 balų

Žiūrovų balai:

Aistė Pilvelytė – 12 balų

Queens of Roses – 10 balų

Alanas – 8 balai

Evaldas Vaikasas – 7 balai

Valerija Iljinaitė – 6 balai

Audrius Janonis – 5 balai

Neringa Šiaudikytė – 4 balai

Julija Jegorova – 3 balai

Shiny Raia – 2 balai

Elvina Milkauskaitė – 1 balas

Vlad Max – 0 balų

Komisijos balai:

Aistė Pilvelytė – 12 balų

Alanas – 10 balų

Neringa Šiaudikytė – 8 balai

Valerija Iljinaitė – 7 balai

Shiny Raia – 6 balai

Queens of Roses – 5 balai

Julija Jegorova – 4 balai

Evaldas Vaikasas – 3 balai

Audrius Janonis – 2 balai

Elvina Milkauskaitė – 1 balas

Vlad Max – 0 balų

Atlikėjus vertino muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys, LRT Opus vadovas Darius Užkuraitis, dainininkas P. Meškėla ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas Gintaras Rinkevičius. Tiesa, į sceną pagal planą turėjo lipti net trylika atlikėjų, tačiau du iš jų – Soliaris ir Ruslanas Kirilkinas – iš konkurso pasitraukė be kovos.

Nacionalinės atrankos vedėjos Gabrielė Martirosianaitė ir Ieva Stasiulevičiūtė pirmąją į sceną kvietė Elviną Milkauskaitę, kuri atliko užsienio kūrėjų dainą „Try“. Nors dainos atlikimą komisija gyrė, kūrinys jų pernelyg nesužavėjo.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

„Man patiko priedainis, jis yra kabinantis, bet tai – graži, popsinė daina, kurios, skambančios radijo eteryje, praklausai kur nors važiuodamas ir pamiršti. Bet atlikimas – puikus, man labai patiko pritariantieji vokalistai“, – komisijos darbą pradėjo P. Meškėla.

Daina itin optimistiškai nenuteikė ir G. Rinkevičiaus, kuris atlikėjai turėjo patarimų: „Ir vėl atranka, ir vėl viltys, ir vėl vilčių, svajonių žlugimai. Ši daina mane nuteikė vidutiniškai optimistiškai. Atliekant dainą keliose vietose emocine prasme neišlaikytos pauzės. Be to, žemas natas reikia užpildyti energija.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Julija Jegorova taip pat pasirinko užsienio kompozitorių kūrinį „Higher“. Būtent kūriniui komisija ir pabėrė daugiausiai priekaištų.

„Puikiai žinau Julijos galimybes. Daina, mano supratimu, per daug paprasta šiai atlikėjai. Manau, viduryje galėjote pradėti džiazuoti ir parodyti savo gebėjimus. Daina klausosi smagiai, bet nemanau, kad ji yra labai ryški. Jūs esate šios dainos perlas, norėtųsi, kad save atskleistumėte“, – kalbėjo D. Užkuraitis.

Jam antrino ir R. Zilnys: „Tam, kad galėtum įsivaizduoti šią dainą Kijeve užimant pirmąją vietą, reikėtų gana kreivos fantazijos. Manau, Julija gavo savęs nevertą dainą. Tai – devyniasdešimtųjų kūrinys. Nors paprastai nemėgstu šokėjų nacionalinės atrankos scenoje, bet manau, jie šiame kūrinyje gelbėtų užpildant sceną.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Evaldas Vaikasas atliko dainą „Fire Kisses“. Atlikėjo vokalas komisijos buvo įvertintas labai palankiai.

„Daina – tokia, kurių „Eurovizijoje“ – nors vežimu vežk. Bet manau, kad su užduotimi susitvarkėte gana neblogai, galbūt dar reikėtų patobulinti darbą su kameromis. O tembras jūsų – labai malonus“, – pasirodymą komentavo R. Zilnys.

Dainininko vokaliniai gebėjimai sulaukė ir P. Meškėlos komplimentų: „Norėjau patį pasveikinti, ir pasakyti: jei dainuosi, tai pradžia – labai gera. O visi kiti reikalai sutvarkomi dideliu darbu. Dėl dainos sutinku su Ramūnu, ji panaši į kitas, bet žmonės, kurie jas transliuoja iš vidaus, yra skirtingi. Todėl siūlau nepasiduoti ir kovoti.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Nacionalinės atrankos žiūrovams puikiai pažįstama Neringa Šiaudikytė atliko Vytauto Bikaus sukurtą „Running out of time“.

„Net trys iš iki šiol išgirstų dainų buvo labai panašios. Manau, kad atlikėjas yra ryšys tarp autoriaus ir publikos, kuris perteikia tą kūrinį taip, kad jis pasiektų klausytojų širdis. Kūrinys yra geras, daina – įdomi, galbūt norėtųsi kitokios kulminacijos, bet viskas priklauso nuo jūsų atlikimo ir to, su kokia charizma sugebėsite pateikti kūrinį“, – įsitikinęs G. Rinkevičius.

D. Užkuraičio teigimu, V. Bikus sukūrė eurovizinį standartą, bet ne blogąja prasme – kūrinys nėra pabodusio skambesio. „Manau, Neringa šią dainą tikrai papuošia. Neringą paprastai matau tik per „Eurovizijos“ atrankas, ir ji vis labiau mane žavi savo vokalu. Ji parodė savo balso galimybes, kol kas man tai atrodo tvirčiausias pasirodymas. Manau, jį išvysime ir kitame etape“, – atlikėją optimistiškai nuteikė LRT Opus vadovas.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Vlad Max atliko dainą „I‘ll never let you down“, tačiau netikslios natos nepraslydo komisijos nariams pro ausis.

„Yra du dalykai, reikalingi žmogui, norinčiam dalyvauti „Eurovizijoje“. Vienas – pasitikėjimas savimi, kurio jis tikrai turite ir antras – galimybė suvokti savo galimybes, ko jums trūksta. Kūrinys nėra blogas, bet balsas – labai silpnas. Norime išsiųsti kūrinį, kuris Lietuvai atneštų džiaugsmo ir galbūt gerą vietą lentelėje. Manau, jūsų pasirodymas Lietuvą greičiau nuliūdintų“, – žodžių į vatą nevyniojo R. Zilnys.

Pradžiuginti atlikėjo negalėjo ir P. Meškėla: „Mielas drauge, reikia turėti ne tik drąsos prieš lipant į sceną, bet ir truputėlį pagalvoti, ar gali atlaikyti scenos pagarbą tau. Dainavai labai blogai, ir pro šalį. Man patiko tik tavo balso tembras, kuris yra gražus, jaunatviškas.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Jauną atlikėją scenoje pakeitė Rasa Vaštakaitė (Shiny Raia) su savo kūrybos daina „All you“. Nestandartinis kūrinys komisijos narius ir sužavėjo, ir pralinksmino.

„Ar man patiko? Taip, labai. Ar manau, kad tokia daina gali važiuoti į „Euroviziją“? Vargu, manau, tai – pernelyg didelė alternatyva. Taip pat manau, kad vokalas dar yra nestabilus, atrodo, kad dar nesijaučiate užtikrinta. Bet muzika man labai patiko, ir tikrai ją norėčiau išgirsti LRT Opus eteryje. Jūs esate mano atradimas“, – tikino D. Užkuraitis.

Kitokio skambesio kūrinys sudomino ir G. Rinkevičių, kuris tikino, kad šio pasirodymo klausėsi kaip eksperimento.

O R. Zilnys savo vaizduote pralinksmino susirinkusius žiūrovus: „Šypsausi bandydamas įsivaizduoti neįmanomus dalykus: jei ši daina ne tik atstovautų šaliai „Eurovizijoje“, bet ir ją laimėtų, bėgant titrams kūrinį reikėtų pakartoti. Ir tuomet kameros rodytų pasimetusius žmonių veidus, bandančius atkartoti priedainį.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Alanas pasirodė su daina „7 Days“, kurią kūrė kartu su Marco Lo Russo. Komisija atlikėjui negailėjo pagyrų.

„Iš standartinio pop skambesio kūrinių man tai yra vienas stipriausių. Priedainis – įsimenantis. Tai - vasariškas, gražus kūrinys, galintis skambėti populiariose radijo stotyse. Manau, net jei jis nelaimėtų „Eurovizijos“ atrankos, Alanas jau turi labai stiprų hitą“, – kalbėjo R. Zilnys.

P. Meškėlos teigimu, labai svarbu yra tai, kad Alanas ne pirmus metus yra scenoje, jo pasirodymas – stiprus, todėl, dainininko nuomone, Alanas gali drąsiai važiuoti į „Euroviziją“.

D. Užkuraitis gyrė dainos kompoziciją: „Neatsimenu, ar lietuviai yra dainavę italų autorių dainų. Tai – labai šauni pop daina. Man patiko, kad daina iškart prasidėjo nuo priedainio, nuo to taško, kurį iškart visi įsimena, ir jis prikausto dėmesį.“



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Žinomą atlikėją scenoje keitė Valerija Iljinaitė su daina „You made me glow“. Stiprus dainininkės balsas nepaliko abejingų.

„Ne vienerius metus žinau, kad Valerija – talentinga dainininkė. Tik vienas dalykas: daina gana standartinė, nieko stebuklingo, nieko blogo. Tik jūs labai stengiatės per tris minutes parodyti, ką jūs galite padaryti su savo balsu. Tai nėra stojamasis vokalo egzaminas, ir žmonės nori mėgautis skambesiu, o ne nuvargti klausant jūsų atliekamų triukų“, – patarė R. Zilnys.

Išvydęs pasirodymą G. Rinkevičius neslėpė džiaugsmo: „Ši daina turi keliauti į kitą etapą. Pavergėte mano širdį, esate mano atradimas. Pradžia buvo nelabai švari, bet turite fantastišką balsą. Daug įdomybių yra dainoje, netikėtų moduliacijų. Turite nuostabiai gražų žemą balsą, todėl dar kartą kartoju: esate mano atradimas.“

Visas būrys užsienio kompozitorių sukūrė dainą „Fisherman“, kurią nacionalinės atrankos scenoje pristatė grupė „Queens of Roses“.

R. Zilniui labiausiai užkliuvo dainos tekstas. „Kūrinio tekstas – visiška nesąmonė. Žiūrėdamas „Euroviziją“ žmogus gaudo pagrindines frazes, o čia galima tik išgirsti kartojant „mes pagausim žuvį“, tai yra kažkoks Klaipėdos gyvanašlių hitas.

Nors, kita vertus, bent per pastaruosius penkerius metus nepamenu dainos apie žvejybos ūkį, tad galbūt ką nors ji ir sudomins“, – juokavo muzikos apžvalgininkas.

P. Meškėlos manymu, merginos puikiai padainavo, jaučiasi atlikėjų patyrimas ir tai, kad jos ne pirmus metus stovi scenoje.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

Audrius Janonis pristatė užsienio autorių dainą „Run“, tačiau komisijos sužavėti jam nepavyko.

„Man tokia daina priimtina, bet jei eisite toliau, manau, jums dar reikėtų pasimokyti. Atlikime trūksta švarumo, profesionalumo“, – savo nuomonę dėstė G. Rinkevičius.

D. Užkuraičio manymu, A. Janonis yra perspektyvus atlikėjas. „Tai – jau ne pirma šio autoriaus daina mūsų šiųmetinėje atrankoje, ir galiu pasakyti, kad ji – geresnė, nei nuskambėjusi prieš kelias savaites. Tačiau aš neįsivaizduoju šią dainą atliekant jauno žmogaus. Manau, kad ši daina jums tiesiog netinka. Mano galva, jūs dainos neišgyvenote dėl savo jauno amžiaus“, – pasirodymą komentavo LRT Opus.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.

„Eurovizijos“ nacionalinės atrankos senbuvė Aistė Pilvelytė pristatė Aminatos dainą „I`m like a woolf“. Tiesa, atlikėja kūrinį sudainavo tik iš antrojo karto. „Eiti į sceną neturint balso labai sunku“, – iškart po pasirodymo G. Martirosianaitei guodėsi A. Pilvelytė, kuriai didesnių priekaištų komisijos nariai neturėjo.

„Aistė puikiai žino, kad „Eurovizijoje“ niekas antro šanso nesuteiktų. Esu įsitikinęs, kad taip, kaip nutiko šį vakarą, nutinka labai labai retai, todėl žiūriu atlaidžiai. Jei Aistė nebūtų pasakiusi, kad su balsu ne viskas tvarkoje, nebūtume supratę. Kūrinys įdomus, matau įdomaus pasirodymo užuomazgą. Mane daina suintrigavo. Net jei tai būtų visiškai nežinomas atlikėjas, mane suintriguotų. Ir man būtų labai labai gaila, jei neišgirstume jos kitame etape“, – tikino R. Zilnys.

Komplimentų A. Pilvelytei negailėjo ir D. Užkuraitis: „Ji dainuoja sirgdama, bet jai labai gerai sekasi. Jei būčiau nežinojęs, kad tai – Aminatos daina, sakyčiau, kad jūs – kaip Aminata. Kai sužinojau, kad Aistė dalyvaus, galvojau, kad tai bus dramatinė baladė. Bet tai – išties įdomus kūrinys. Daina tikrai kabina ir jaudina. Ir tai, kad sergate, visai nesijaučia.“

P. Meškėla neslėpė susižavėjimo atlikėjos atkaklumu ir talentu: „Aistė jau tiek kartų bandė dalyvauti atrankoje, kad tikrai nusipelno pagarbos. Ar žinote, kaip sunku kaskart lipti į sceną, pralaimėti, ir vėl iš naujo lipti? Ir ji ne tik užlipa, bet ir padaro, ką gali, ir priverčia visus apie tai kalbėti. Manau, kad vien iš pagarbos ją reikėtų nuvežti bent jau prie „Eurovizijos“ scenos Kijeve“, – kalbėjo dainininkas.



V. Radžiūno (LRT) nuotr.